Tháng Chạp "gõ cửa": 3 con giáp "chuột sa chĩnh gạo", tiền thưởng về chật ví, nợ khó đòi bỗng được trả, ung dung đón Tết to

Những ngày cuối đông, khi gió lạnh bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa và mùi hương trầm thoang thoảng đâu đó báo hiệu một mùa Tết nữa lại về, lòng người cũng chộn rộn lạ thường. Ai cũng bảo tháng Chạp là tháng "đau đầu" nhất năm, bởi trăm thứ phải lo, nghìn thứ phải chi. Từ tiền biếu nội ngoại, tiền sắm sửa mâm ngũ quả, quần áo mới cho con, đến cái bánh chưng, cây đào, cây quất.

Áp lực tài chính đè nặng lên vai, đặc biệt là với những người phụ nữ "tay hòm chìa khóa" trong gia đình. Thế nhưng, quy luật của vũ trụ luôn công bằng, sau những ngày mưa dầm dề là hửng nắng, sau những tháng ngày "cày cuốc" vất vả là lúc gặt hái thành quả. Tháng Chạp năm nay, bầu trời tử vi chiếu rọi ánh sáng rực rỡ vào cung tài lộc của một số con giáp đặc biệt. Họ không cần phải bon chen quá nhiều, chỉ cần làm tốt việc của mình, giữ một tâm thế bình thản, vận may sẽ tự tìm đến gõ cửa. Đó không chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là sự đền đáp xứng đáng cho cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, là lúc "lúa đã chín vàng" chờ người ra gặt mang về kho.

1. Tuổi Sửu: Chăm chỉ như trâu, cuối năm "hốt bạc"

Đứng đầu bảng vàng may mắn tháng này khó ai qua mặt được những người cầm tinh con Trâu. Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, nói ít làm nhiều. Suốt mười một tháng qua, có thể họ đã phải chịu không ít thiệt thòi, gánh vác những công việc nặng nhọc nhất mà chẳng mấy ai hay biết, đôi khi còn bị hiểu lầm hay lép vế trước những người khéo miệng hơn.





Nhưng đúng là "trời không phụ lòng người", bước vào tháng Chạp, vận thế của tuổi Sửu bỗng nhiên đảo chiều ngoạn mục. Cục diện Tam hợp và sự hỗ trợ của các cát tinh giúp công việc của họ trôi chảy đến lạ thường. Những dự án còn dang dở bỗng chốc được nghiệm thu nhanh chóng, những khoản thưởng nóng, thưởng Tết, lương tháng 13 đổ về tài khoản dồn dập khiến chính khổ chủ cũng phải ngỡ ngàng. Không chỉ là thu nhập chính, tuổi Sửu còn có lộc từ nghề tay trái hoặc những khoản đầu tư từ đầu năm giờ mới sinh lời.

Hình ảnh chú Trâu cần mẫn kéo cày cả năm giờ đây đã có thể thảnh thơi nằm nhai cỏ non, ngắm nhìn thành quả của mình đầy tự hào. Đây là cái Tết ấm no nhất trong vài năm trở lại đây của người tuổi Sửu, đủ để họ sắm sửa cho gia đình một cái Tết tươm tất, đủ đầy, bù đắp cho những ngày tháng vất vả ngược xuôi.

2. Tuổi Dần: Uy lực "Chúa sơn lâm" trỗi dậy, đòi nợ mát tay

Nếu tuổi Sửu thắng lớn nhờ sự cần cù, thì người tuổi Dần lại đón lộc tháng Chạp nhờ sự quyết đoán và uy nghi vốn có. Tháng cuối năm thường là lúc các mối quan hệ tiền bạc trở nên nhạy cảm, chuyện vay mượn, nợ nần khiến nhiều người mất ăn mất ngủ. Nhưng với tuổi Dần trong tháng này, họ như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần và sự minh mẫn tuyệt vời. Những khoản nợ khó đòi, những người vay mượn dây dưa bỗng dưng chủ động liên lạc hoàn trả, hoặc tuổi Dần sẽ tìm ra cách giải quyết dứt điểm, thu hồi vốn liếng về túi.





Cảm giác trút bỏ được gánh nặng tài chính khiến tinh thần họ phấn chấn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, tháng Chạp cũng mở ra cho tuổi Dần những cơ hội hợp tác mới đầy triển vọng cho năm sau. Tiền bạc trong túi rủng rỉnh không chỉ đến từ việc thu nợ, mà còn từ những khoản lợi nhuận kinh doanh đột biến vào mùa lễ hội.

Người tuổi Dần nên tận dụng thời điểm "vượng khí" này để thanh toán hết các khoản chi tiêu, dọn dẹp sổ sách cho sạch sẽ. Sự hanh thông về tài chính giúp họ có một tâm thế tự tin, hào sảng, sẵn sàng lì xì rộng rãi và đón nhận những lời chúc tụng tốt đẹp nhất trong năm mới.

3. Tuổi Hợi: Quý nhân phù trợ, lộc lá đầy nhà

Khép lại danh sách những con giáp may mắn nhất tháng củ mật chính là tuổi Hợi. Vốn dĩ người tuổi Hợi thường được xem là có số hưởng, tính tình xởi lởi, dĩ hòa vi quý. Trong tháng Chạp này, phước đức ấy càng được phát huy mạnh mẽ khi họ gặp được "quý nhân" của đời mình. Quý nhân ở đây có thể là một người bạn cũ lâu ngày không gặp mang đến một cơ hội làm ăn béo bở, là cấp trên nhìn nhận ra năng lực thực sự và đề xuất khen thưởng, hay thậm chí là người thân trong gia đình hỗ trợ tài chính một cách bất ngờ.





Tuổi Hợi tháng này đi đâu cũng gặp người thương, làm gì cũng có người đỡ đầu, giúp sức. Những rắc rối nhỏ nhặt trong công việc đều được hóa giải êm đẹp. Đặc biệt, những người tuổi Hợi làm kinh doanh buôn bán sẽ thấy khách khứa nườm nượp, hàng hóa xuất đi không kịp nhập, doanh thu tăng vọt gấp nhiều lần so với các tháng trước. Cái hay của tuổi Hợi là họ kiếm được tiền nhưng tinh thần rất thoải mái, không bị áp lực, cứ "tưng tửng" mà tiền vẫn vào như nước. Một cái Tết sung túc, bánh chưng đầy thịt, mâm cao cỗ đầy đang chờ đón người tuổi Hợi ở phía trước, khép lại một năm đầy viên mãn và hạnh phúc.

Dẫu biết tử vi là một phần tham khảo, vận may có thể đến nhưng giữ được hay không lại nằm ở bàn tay và khối óc của mỗi người. Dù bạn có thuộc top con giáp may mắn trên hay không, thì tháng Chạp vẫn là thời điểm để chúng ta sống chậm lại một chút, nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn.

Biết ơn vì mình vẫn còn sức khỏe để lao động, biết ơn những khó khăn đã tôi luyện nên bản lĩnh, và biết ơn những người thân yêu vẫn luôn ở bên cạnh. Tiền bạc nhiều hay ít, đôi khi không quan trọng bằng việc chúng ta biết đủ và biết cách vun vén hơi ấm cho gia đình. Một ngôi nhà sạch sẽ, một nồi thịt kho thơm lừng, những tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tất niên, đó mới thực sự là "vụ thu hoạch" lớn nhất của đời người.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)