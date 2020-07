Tháng 7 hết chảy mồ hôi, miền Bắc sẽ đón mưa giông liên tục, Hà Nội mát mẻ đến hết tuần

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mới đây đã đưa ra phân tích xú thế thời tiết của cả nước trong những ngày tới.

Trong đó đáng chú ý chính là dự báo về những con mưa vàng giải nhiệt cho Bắc và Trung bộ sau hơn nửa tháng nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 04/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong ngày hôm nay (03/07) và ngày mai (04/7), ở Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến khoảng ngày 04/7 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ nằm trong khoảng 26-32 độ, trời mát mẻ.

Ảnh minh họa.

Những cơn mưa vào chiều, đêm và sáng sớm phần nào đã làm bớt đi nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ trong những ngày vừa qua.

Nhiệt độ trong những ngày vừa qua giao động trong khoảng 26-33 độ, trời khá mát mẻ. Tối và đêm dịu mát và bớt oi ả hơn, nhiệt độ thấp nhất 25 độ.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra dự báo về các đợt nắng nóng trong tháng7. Cụ thể:

Trong tháng 7/2020, nắng nóng vẫn còn xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, tập trung ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhưng số ngày có nắng nóng không kéo dài như tháng 6/2020.

Ở khu vực Trung Bộ trong tháng 7/2020 tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có thời đoạn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Cùng với đó, tháng 07 bắt đầu mùa mưa bão, dự báo trong nửa cuối tháng 7, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Trong tháng, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa giông.