Tháng 7 âm lịch trong quan niệm dân gian Việt Nam còn được gọi là tháng "cô hồn". Vì vậy, nhiều gia đình truyền nhau không nên phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm, đặc biệt trong khoảng thời gian này. Có người tin rằng quần áo để ngoài đêm dễ "bị vong theo", có người chỉ xem đó là một điều kiêng để tránh xui rủi.

Nhưng nhìn dưới góc độ khoa học, thói quen hạn chế phơi quần áo ban đêm lại có một phần hợp lý liên quan đến độ ẩm, nấm mốc và sức khỏe hô hấp.

Quan niệm dân gian: Quần áo ban đêm dễ "thu hút âm khí"

Theo dân gian, quần áo là vật gắn liền với cơ thể con người. Khi phơi ngoài trời ban đêm, nhất là vào tháng 7 âm lịch, quần áo được cho là dễ hấp thụ "âm khí" hoặc bị các linh hồn lang thang "mượn". Vì thế, nhiều người tránh mặc ngay quần áo để qua đêm ngoài sân hoặc ngoài ban công.

Quan niệm này xuất hiện từ lâu trong nhiều vùng miền, không chỉ ở Việt Nam mà còn thấy ở một số nền văn hóa Á Đông khác. Dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh sự tồn tại của "âm khí" theo nghĩa tâm linh, những điều kiêng kỵ như vậy thường phản ánh kinh nghiệm sống của người xưa trong điều kiện môi trường và khí hậu đặc thù.

Kiêng phơi quần áo ban đêm là mẹo tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình

Các chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất của quần áo phơi ban đêm là độ ẩm cao.

Ban đêm, nhiệt độ thường giảm xuống, không khí ẩm hơn và ít ánh nắng. Quần áo vì thế khô chậm, thậm chí có thể hút ẩm ngược trở lại. Khi vải ẩm trong thời gian dài, vi khuẩn và nấm mốc có điều kiện phát triển.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), điều này có thể gây ra mùi hôi khó chịu trên quần áo, kích ứng da ở người có cơ địa nhạy cảm, tăng nguy cơ dị ứng do bào tử nấm mốc, ảnh hưởng đến người bị viêm mũi dị ứng, hen phế quản hoặc bệnh hô hấp. Đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam, thời tiết tháng 7 âm lịch là vào mùa mưa, không khí nóng ẩm, bí bách kéo dài, quần áo phơi qua đêm ngoài trời rất dễ có cảm giác "ẩm lạnh" dù nhìn bề ngoài đã khô.

Vậy thì có cần kiêng tuyệt đối trong tháng 7 âm lịch?

Thực ra, bạn không cần quá lo lắng nếu phải phơi quần áo vào buổi tối vì điều kiện sinh hoạt, đi làm về muộn hoặc sống ở chung cư. Điều quan trọng là quần áo phải được làm khô hoàn toàn trước khi mặc.

Bạn nên ưu tiên:

Phơi ở nơi thông thoáng, có gió.

Dùng chế độ sấy hoặc máy hút ẩm khi thời tiết nồm ẩm.

Không gấp và cất quần áo khi còn hơi ẩm.

Với đồ lót, khăn tắm, quần áo trẻ em nên phơi nơi có ánh nắng hoặc sấy khô kỹ.

Những ai nên đặc biệt chú ý?

Một số nhóm người nhạy cảm với quần áo ẩm mốc hơn người bình thường:

Người bị hen phế quản.

Người bị viêm mũi dị ứng.

Người bị viêm da cơ địa, chàm, viêm da dị ứng.

Trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Với những đối tượng này, quần áo có mùi ẩm hoặc chứa nhiều bào tử nấm mốc có thể làm triệu chứng nặng hơn. Do đó, gia đình bạn có những nhóm đối tượng này thì nên cẩn thận hơn nhé!

(Ảnh minh họa: Internet)