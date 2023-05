Tháng 5 nóng nhất tại Thượng Hải

Vào lúc 13h09 ngày 29/5, nhiệt độ tại ga tàu điện ngầm Từ Gia Hối đạt 36,1 độ C, phá kỷ lục các mức nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 trong vòng gần 150 năm qua. Vào buổi chiều, nhiệt độ tại ga tàu điện ngầm ở trung tâm Thượng Hải tăng lên 36,6 độ C. Mức nhiệt độ này cao gần 1 độ C so với kỷ lục 35,7 độ C vào các năm 1876, 1903, 1915 và 2018.



Dự kiến nhiệt độ cao nhất trong khu vực trung tâm thành phố, Phố Đông, Thanh Phố, Mẫn Hành, Gia Định dự báo vượt quá 35°C. Ngành chức năng cảnh báo về an toàn sử dụng nhiệt điện và hạn chế làm việc ngoài trời giữa trưa.

Liên hợp quốc cảnh báo, giai đoạn 2023-2027 sẽ là thời gian 5 năm ấm nhất từng được ghi nhận khi mà hiện tượng nhà kính, hiện tượng El Nino kết hợp làm nhiệt độ tăng mạnh.

Để tránh cái nóng, người dân bắt đầu chuyển nhiều hoạt động sang buổi tối. Các nhà khoa học cho rằng tình trạng ấm lên toàn cầu đang làm trầm trọng thêm thời tiết bất lợi. Nắng nóng đến sớm lập kỷ lục tại Thượng Hải làm nhiều chuyên gia lo lắng, tình hình nắng nóng năm nay sẽ diễn biến phức tạp, gây nên nhiều hệ lụy đến sản xuất và sinh hoạt.