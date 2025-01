Thân vương xứ Wales, với bộ râu nổi bật, áo sơ mi cổ mở giản dị và đôi giày thể thao trắng tinh, là hiện thân của một Hoàng gia hiện đại. Anh luôn dành tâm huyết cho một số ít hoạt động từ thiện có ý nghĩa sâu sắc với mình, thay vì dàn trải quá mỏng trên hàng trăm tổ chức. Cách tiếp cận này thể hiện rõ qua sự gần gũi, thân thiện mà anh mang đến trong các lần xuất hiện trước công chúng. Cho dù đó là trả lời điện thoại tại nhà hàng, bất ngờ phục vụ burger từ một chiếc xe tải, hay mua một chầu đồ uống tại quán rượu Wetherspoons cho người hâm mộ Aston Villa. Chiến lược này tiếp tục giúp Thân vương William trở thành một trong những thành viên Hoàng gia được yêu mến và gần gũi nhất.

Cựu phóng viên Hoàng gia của BBC, Jennie Bond, tin rằng đây là bí quyết thành công của Thân vương William. Bà Jennie chia sẻ với tờ OK!: "Đã từ lâu, William đã bắt đầu thực hiện công việc của mình theo cách mà anh ấy dự định. Và đó, như anh ấy đã nói rõ, là hoàng gia kiểu mới". Bà nói thêm: "Bạn có thể nói rằng chữ 'r' thường thay vì in hoa cũng là viết tắt của 'relatable' (gần gũi, dễ đồng cảm), bởi vì đó là những gì anh ấy đang thể hiện". Bà Jennie nhận định: "Tôi nghĩ anh ấy rất thích thú khi gây bất ngờ cho mọi người – bằng cách nhận cuộc gọi trong nhà hàng, phục vụ mọi người từ quầy bán burger hoặc ghé vào quán rượu để mua một chầu đồ uống. Tôi nghĩ William cảm thấy thật sảng khoái khi có thể tương tác mà không cần tất cả những sự ồn ào thường đi kèm với một chuyến thăm của Hoàng gia. Và tôi chắc chắn anh ấy cũng nhận ra rằng về mặt PR, điều đó cực kỳ hiệu quả".

Những bình luận này được đưa ra sau khi Thân vương William gây bất ngờ cho khách hàng tại một quán rượu Wetherspoons ở Birmingham. Chuyến thăm bất ngờ diễn ra sau khi anh được bổ nhiệm làm Người bảo trợ của Trường Cao đẳng Y sĩ và một cuộc gặp gỡ với những người ứng cứu đầu tiên. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với "những lời chúc tốt đẹp" của họ sau thông báo về việc Công nương xứ Wales khỏi ung thư, vị Công tước 42 tuổi đã nói đùa về việc đến thăm quán rượu gần đó để gặp gỡ những người hâm mộ Aston Villa. Khách hàng quen đã vô cùng kinh ngạc khi vị vua tương lai bước vào quán rượu The London and North Western tại ga Birmingham New Street, chào hỏi mọi người và ngồi vào bàn với người dân địa phương. Anh đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với những người ủng hộ Villa thường xuyên và mời họ một chầu bia.

Cách tiếp cận hiện đại của Thân vương William đối với các nhiệm vụ Hoàng gia đã thu hút sự chú ý của công chúng. Chuyên gia Jennie Bond đã so sánh quan điểm của anh với quan điểm của bà nội anh, Nữ vương Elizabeth II. Thảo luận về sự cần thiết của việc Hoàng gia phải phát triển, bà Jennie nói thêm: "Điều quan trọng đối với Hoàng gia là phải tiếp xúc càng nhiều càng tốt với cảm nhận của người dân bình thường. Như cố Nữ vương đã từng nhận xét, sự kính trọng có thể che khuất sự thật. Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm ngày cưới của mình, bà đã so sánh cách chính phủ và chế độ quân chủ phải đánh giá dư luận". Bà trích dẫn lời của cố Nữ vương: "Bà ấy nói: 'Sự đồng thuận đó (của người dân), hoặc sự thiếu vắng nó, được thể hiện đối với ông, Thủ tướng, thông qua lá phiếu. Đó là một hệ thống khắc nghiệt, thậm chí tàn nhẫn, nhưng ít nhất thông điệp là rõ ràng cho tất cả mọi người đọc được. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, một Hoàng gia, thông điệp thường khó đọc hơn, bị che khuất bởi sự kính trọng, lời nói hoa mỹ hoặc các luồng dư luận trái chiều. Nhưng chúng tôi phải đọc được nó'".

Bà Jennie nhận xét thêm: "Tôi nghĩ bằng cách cố ý giảm bớt sự cần thiết của việc kính trọng, William đang tìm thấy một con đường rõ ràng hơn để hiểu dư luận. Và tôi nghĩ bà nội của anh ấy sẽ rất tán thành". Đảm nhận một vai trò dễ tiếp cận hơn, Thân vương William đã công khai thảo luận vào năm ngoái về cách anh hình dung các nhiệm vụ Hoàng gia của mình. Anh lựa chọn cái mà anh gọi là "hoàng gia kiểu mới". Vào thời điểm đó, Thân vương nhấn mạnh tầm quan trọng của "từ thiện có tác động, hợp tác, triệu tập và giúp đỡ mọi người". Anh nói thêm rằng "sự đồng cảm" là rất quan trọng "bởi vì tôi thực sự quan tâm đến những gì tôi làm". Anh bày tỏ mong muốn thực hiện các chuyến công du nước ngoài với Công nương xứ Wales, người gần đây đã tiếp tục các nhiệm vụ Hoàng gia của mình sau khi trải qua quá trình điều trị ung thư. Khi được hỏi về cách tiếp cận hiện đại của mình đối với chế độ quân chủ, William trả lời: "Thật khó để mô tả tất cả những điều đó là gì, nhưng tôi chỉ có thể mô tả những gì tôi đang cố gắng làm. Đó là tôi đang cố gắng làm điều đó khác đi và tôi đang cố gắng làm điều đó cho thế hệ của tôi".

Theo Express