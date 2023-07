Thân Thúy Hà: Tôi không buồn khi bị mang ra so sánh với Tăng Thanh Hà

Bước chân vào showbiz khi vừa tròn 16 tuổi, Thân Thúy Hà đã có hành trình dài khẳng định tên tuổi trong làng giải trí. Ở tuổi 45, Thân Thúy Hà đã "dắt túi" hàng loạt các vai diễn ấn tượng trong "Người đứng trong gió", "Nếu còn có ngày mai", "Cung đường tội lỗi", "Giọt nước mắt hận thù"...

Bản thân người đẹp không đặt nặng vấn đề phải đóng vai chính hay phụ bởi với cô mỗi vai diễn đều có vai trò quan trọng như nhau.

Hiện tại, Thân Thúy Hà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ. Con trai đầu của Thân Thúy Hà đã bước vào tuổi 14, con được nhiều người đánh giá là sở hữu ngoại hình điển trai, nổi bật. Con gái út chuẩn bị lên 5 tuổi và cực kỳ quấn mẹ và anh. Mặc dù cuộc sống mẹ đơn thân vất vả nhưng niềm hạnh phúc của Thân Thúy Hà chính là các con khỏe mạnh và rất nghe lời.

Trong cuộc trò chuyện ngắn mới đây, Thân Thúy Hà bộc bạch về tình bạn đẹp của mình sau rất nhiều năm với Tăng Thanh Hà.

- Nhiều người nói rằng Thân Thúy Hà là người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính. Theo chị đây có phải là nhận xét đúng về mình không?

Những người cá tính thì luôn mạnh mẽ, tôi thấy mọi người nói đúng, mà tôi cũng thấy quá đúng, mạnh mẽ để không phải nương tựa phụ thuộc cũng hay. Người mạnh mẽ sẽ luôn luôn 1 mình đương đầu và tự giải quyết mọi chuyện, hơi cực chút xíu nhưng ai muốn giúp thì lại không muốn vì sợ phiền người khác.

- Nhiều người đồn đoán rằng do từng trải qua 1 lần hôn nhân đổ vỡ nên chị muốn giấu danh tính của cha con gái. Chị nghĩ sao về điều này?

Công khai hay không công khai cũng không phải là điều gì đó ảnh hưởng đến mọi người. Người hiểu chuyện biết tôn trọng thì sẽ không dòm ngó, muốn biết chuyện gia đình người khác, người nhiều chuyện, tò mò thì hay muốn rõ hết chuyện của thiên hạ. Thay vì làm vừa lòng người người khác thì tôi làm cho bản thân mình vui vẻ, thoải mái, gia đình hạnh phúc là đủ rồi.

Còn ai đồn đoán nói gì về tôi đúng thì tôi nghe, sai thì cười trừ vậy.

- Bên cạnh sự nghiệp vững chắc mà chị đang xây dựng, người hâm mộ cũng cực kỳ quan tâm tới hội bạn thân thiết mà chị có trong suốt nhiều năm qua. Để giữ được mối quan hệ này, hội bạn thân của chị có cần tuân theo những nguyên tắc nào không?

Chơi với nhau tự hiểu rõ tính tình của nhau, hiểu nhau, tôn trọng nhau, bảo vệ nhau. Chúng tôi cũng không phải đưa ra nguyên tắc nào cả, là do xem nhau như người thân rồi, rồi sẽ tự biết thương và tôn trọng nhau thì khắc sẽ thật lòng và toàn tâm chơi với nhau mà không cần suy nghĩ hay giữ kẽ hay màu mè với nhau. Cứ thật lòng đi rồi sẽ nhận được những điều tốt đẹp của nhau.

- Chị có bao giờ buồn khi mối quan hệ chị em thân thiết vô tư với Tăng Thanh Hà bị nhiều người nhìn nhận theo hướng tiêu cực?

Tại sao tôi lại phải buồn? Tôi chỉ buồn khi chính bản thân chúng tôi tự so sánh, ganh tỵ với nhau chứ không buồn khi bị người ngoài so sánh. Gần 20 năm chơi với nhau để mà buồn vì bị người ngoài mang ra so sánh thì tôi nghĩ tôi quá trẻ con và thiếu sự tự tin bản lĩnh về bản thân mình rồi.

- Ở tuổi ngoài 40 nhưng Thân Thúy Hà vẫn giữ được trạng thái vô cùng tốt, đặc biệt là nhan sắc ngày càng mặn mà. Chị có thể chia sẻ 1 chút về bí quyết giữ da, giữ dáng của mình?

Giữ da thì tôi rất dở vì tôi cũng bỏ bê phần chăm sóc da lắm. Tôi chỉ biết cứ phải chăm ăn rau, trái cây, uống nước nhiều và rửa mặt sạch khi đi đường về, còn dáng thì lúc mập lúc ốm chứ cũng không thon gọn lắm đâu, không thể ép cân lấy dáng như thời trẻ, quan trọng là sức khỏe và không để cơ thể phải thèm phải đói, cũng không nên để tăng cân mất kiểm soát, tôi đã làm quen và chấp nhận cơ thể mình thay đổi sau khi sinh nở và lớn tuổi sẽ không còn đẹp chuẩn như xưa nữa.