Thân phận cả showbiz chỉ một mình Bạch Lộc mới có

Ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Bạch Lộc đang là một trong những ngôi sao sở hữu độ phủ sóng đáng chú ý. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt bộ phim ngôn tình chiếu mạng ăn khách, giúp cô xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo và trở thành gương mặt quen thuộc trên các nền tảng trực tuyến.

Đáng chú ý, Bạch Lộc đang cho thấy sức hút đặc biệt khi có danh phận với cả ba nền tảng chiếu phim lớn nhất Trung Quốc. Tại iQIYI, cô được trao danh phận Đại sứ toàn cầu iQIYI Quốc tế. Với Youku, nữ diễn viên trở thành Người đề cử siêu ngầu hội viên SVIP Youku. Trong khi đó, Bạch Lộc cũng sẽ đảm nhận vị trí Người đại diện WeTV toàn cầu của Tencent, hiện thông tin vẫn đang chờ được công bố chính thức.

Bạch Lộc là sao nữ duy nhất có danh phận với cả 3 nền tảng chiếu phim trực tuyến lớn nhất Trung Quốc: iQIYI, Youku và Tencent Video.

Không chỉ được các nền tảng video trực tuyến săn đón, mới đây Bạch Lộc còn tiếp tục nhận được sự chú ý tại sự kiện chiêu thương, giới thiệu các chương trình mới của Mango TV. Tại đây, cô được giới thiệu với danh xưng Nữ chính quốc dân. Danh xưng này phần nào cho thấy độ phủ sóng mà Bạch Lộc tạo dựng được sau 10 năm hoạt động trên màn ảnh với nhiều vai diễn đáng nhớ.

Mỹ nhân sinh năm 1994 không ngại tự làm xấu mình để vào vai Hạ Phượng Hoa trong Bắc Thượng.

Nhắc đến những vai diễn nổi bật của Bạch Lộc, cái tên đầu tiên khán giả nghĩ đến chắc chắn phải là Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố, tác phẩm cô đóng cùng Nhậm Gia Luân. Nữ diễn viên cũng tạo tiếng vang lớn khi hai lần hợp tác với La Vân Hi trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Gần đây hơn, cô tiếp tục đảm nhận nữ chính Bạch Nguyệt Phạn Tinh, kết hợp cùng Ngao Thụy Bằng hay Đường Cung Kỳ Án đóng chung với Vương Tinh Việt.

Tuy nhiên, Bạch Lộc không chỉ giới hạn mình trong dòng phim ngôn tình mang tính giải trí. Nữ diễn viên còn cho thấy nỗ lực chuyển hình khi đảm nhận Hạ Phượng Hoa trong bộ phim chính kịch niên đại Bắc Thượng. Đây là dạng nhân vật và đề tài khác biệt đáng kể so với những tác phẩm cổ trang, tiên hiệp hay ngôn tình vốn gắn liền với tên tuổi của cô.

Bạch Lộc hiện đang ghi hình cho phim Khai Đáo Đồ Mi.

Ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc vẫn duy trì lịch trình đóng phim. Cô đang tham gia dự án đô thị Khai Đáo Đồ Mi, hợp tác cùng Thường Hoa Sâm và Bành Quán Anh. Từ những bộ phim ngôn tình chiếu mạng đến việc thử sức với chính kịch, đồng thời liên tục xuất hiện trong hoạt động của các nền tảng lớn, Bạch Lộc đang cho thấy độ phủ sóng rộng trên thị trường phim ảnh Trung Quốc.