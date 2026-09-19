Đừng có nói Nhã Phương chỉ là vợ Trường Giang!

Sau khoảng thời gian im lặng trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang, Nhã Phương mới đây có bài chia sẻ chính thức trên trang cá nhân. Đáng chú ý, trong bài viết, nữ diễn viên không chỉ nhắc đến vai trò người vợ, người mẹ mà còn nhấn mạnh mình là “một người phụ nữ độc lập trong xã hội”, “một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật”.

Một phần bài đăng của Nhã Phương (ảnh: chụp màn hình)

Nhã Phương và Trường Giang (Ảnh: FBNV)

Cụm từ “nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng” lập tức trở thành điểm gây tranh luận. Một số khán giả để lại bình luận ngay tại bài đăng của Nhã Phương, cho rằng cách cô nhấn mạnh điều này thể hiện sự “tự cao”. Cư dân mạng lập tức phản pháo loạt bình luận này, cho rằng Nhã Phương nói vậy không có gì sai bởi trước khi trở thành vợ Trường Giang, cô vốn đã có một sự nghiệp đủ nổi bật và từng là một trong những nữ diễn viên được nhắc đến nhiều nhất màn ảnh Việt.

Cư dân mạng bênh vực khi Nhã Phương bị nói là "tự cao" (ảnh: chụp màn hình)

Nhìn lại hành trình của Nhã Phương thì rõ ràng đây không phải là một cái tên được biết đến nhờ cuộc hôn nhân với Trường Giang. Nhã Phương bắt đầu đóng phim từ khá sớm, nhưng bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến từ năm 2013 với Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Hình ảnh cô gái bán bánh tráng trong phim ngắn nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh, đưa Nhã Phương từ một gương mặt trẻ thành cái tên được khán giả chú ý. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong những dự án truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Vừa Đi Vừa Khóc, Quả Tim Máu, 49 Ngày...

Đặc biệt, giai đoạn 2014-2016 gần như là thời kỳ bùng nổ của Nhã Phương. Tuổi Thanh Xuân đưa cô tới với vai Linh - nữ chính của bộ phim hợp tác Việt - Hàn, đóng cặp cùng Kang Tae Oh. Bộ phim tạo hiệu ứng lớn trên màn ảnh nhỏ, còn cặp Linh - Junsu trở thành một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích thời điểm đó. Phần 2 của bộ phim tiếp tục được thực hiện với nhiều cảnh quay tại Hàn Quốc.

Nhã Phương từng có một sự nghiệp rực rỡ với Tuổi Thanh Xuân (Ảnh: VTV)

Thành công của Tuổi Thanh Xuân cũng được phản ánh bằng những giải thưởng cụ thể. Nhã Phương giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2015 và Cánh diều vàng 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình.

Chưa dừng lại ở đó, sự nghiệp truyền hình của Nhã Phương còn lừng lẫy hơn bao giờ hết với vai diễn trong Khúc Hát Mặt Trời. Vai diễn với tâm lý cực kỳ phức tạp đã giúp cô được trao giải Ngôi sao châu Á (Asian Star) tại Hàn Quốc. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên, bởi giải thưởng được trao tại một sự kiện phim truyền hình quốc tế lớn của Hàn Quốc, nơi có sự tham gia của nhiều nền công nghiệp truyền hình trong khu vực.

Nhã Phương từng được vinh danh ở Hàn Quốc (Ảnh: FBNV)

Cũng trong năm 2016, Nhã Phương tiếp tục giành VTV Awards ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng. Thời điểm đó, cô là một trong những nữ diễn viên truyền hình trẻ có độ phủ lớn trên màn ảnh Việt.

Nói cách khác, nếu bỏ Trường Giang ra khỏi câu chuyện, Nhã Phương vẫn có một hành trình nghề nghiệp hoàn chỉnh để được gọi tên. Cô có phim tạo dấu ấn, có vai diễn được khán giả nhớ, có những dự án hợp tác quốc tế và có giải thưởng trong nước lẫn quốc tế.

Sau khi kết hôn năm 2018, Nhã Phương chủ động giảm nhịp hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng không phải vì thế mà người ta gọi cô với danh xưng “bà xã Trường Giang”. Nhã Phương vẫn luôn là cái tên hút truyền thông và không bị gắn kèm bất cứ danh xưng nào mỗi khi xuất hiện, người ta vẫn luôn gọi Nhã Phương là Nhã Phương!

Nhã Phương chưa từng chết danh "bà xã Trường Giang" (Ảnh: FBNV)

Có thể tranh luận về diễn xuất của Nhã Phương, về việc cô lựa chọn những dạng vai tương đối an toàn hay về quãng thời gian cô giảm hoạt động sau khi lập gia đình. Nhưng nói Nhã Phương chỉ nổi tiếng chỉ vì là vợ Trường Giang thì lại bỏ qua một phần rất lớn trong hành trình sự nghiệp của cô.