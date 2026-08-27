Bức ảnh vạch trần sự giả dối của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư đều là những nữ diễn viên 9x nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Một người nổi bật nhờ độ phổ biến và danh tiếng trong nước, người còn lại gây tiếng vang mạnh mẽ nhờ sức hút ở thị trường quốc tế. Gần đây, cả hai thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh về giá trị thương mại, thành tích phim ảnh và thứ hạng trên thảm đỏ, khiến độ thảo luận luôn ở mức cao.

Thế nhưng mới đây, khi cư dân mạng đào lại ảnh chụp chung của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư từ vài năm trước để đặt cạnh hình ảnh hiện tại, cuộc tranh luận mới bùng nổ mạnh mẽ. Cả hai đều có những thay đổi quá rõ rệt về diện mạo, vạch trần nghi vấn "dao kéo" mà cả hai luôn tìm cách phủ nhận.

Trong bức ảnh cũ, Bạch Lộc sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đường nét mềm mại. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với vẻ ngoài tròn trịa, ngọt ngào đúng với hình tượng từng giúp cô nổi tiếng. Đến hiện tại, diện mạo của cả hai đều trở nên sắc nét và tinh tế hơn đáng kể.

Sự khác biệt giữa ảnh cũ và mới cũng khiến nghi vấn can thiệp thẩm mỹ một lần nữa xuất hiện. Với Bạch Lộc, hành trình thay đổi ngoại hình của cô vốn đã là chủ đề được bàn luận nhiều năm. Từ thời còn là người mẫu Taobao, nữ diễn viên sở hữu gương mặt khá bầu bĩnh, mái bằng và vẻ ngoài có phần mộc mạc. Những hình ảnh cũ của cô trong Phượng Tù Hoàng khi đặt cạnh diện mạo hiện tại thậm chí khiến một số cư dân mạng cảm thán rằng gần như là hai người khác nhau.

Đáng chú ý, ảnh trước và sau khi Bạch Lộc chỉnh răng cũng từng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người đùa rằng chỉ riêng việc chỉnh răng đã khiến diện mạo của cô thay đổi đáng kể. Những đoạn livestream thời kỳ đầu của nữ diễn viên cũng được tìm lại, cho thấy cô từng có cách nói chuyện, biểu cảm và phong thái khá khác so với hình ảnh tiết chế hơn hiện nay.

Trước tranh luận, studio Bạch Lộc từng lên tiếng cho rằng Bạch Lộc ở mỗi giai đoạn đều là một phiên bản chân thật của chính mình, còn những thay đổi về ngoại hình, tính cách trong quá trình trưởng thành là điều bình thường.

Tuy nhiên, lời giải thích này không khiến mọi nghi vấn biến mất hoàn toàn. Một bộ phận khán giả cho rằng nghệ sĩ thay đổi theo thời gian là chuyện dễ hiểu, song cũng có ý kiến đặt câu hỏi về ranh giới giữa việc “trưởng thành” và thay đổi hình tượng trước công chúng.

Triệu Lộ Tư cũng rơi vào tình huống tương tự. Từ khi nổi tiếng với “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”, nữ diễn viên gây ấn tượng nhờ gương mặt tròn, đường nét mềm mại và hình tượng ngọt ngào. Nhưng vài năm trở lại đây, cô thường xuyên bị nhận xét là ngày càng thanh tú, đường nét gương mặt sắc nét hơn, đặc biệt phần mũi được cho là có sự khác biệt so với trước.

Nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì thế liên tục xuất hiện, dù Triệu Lộ Tư nhiều lần phủ nhận. Trong một buổi livestream, cô cho biết sự thay đổi về diện mạo chủ yếu đến từ việc điều chỉnh cách trang điểm, kiểu tóc và phong cách cá nhân. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh bản thân thích tạo cảm giác mới mẻ nên thường xuyên thay đổi hình tượng.

Như vậy, dù diện mạo của cả Bạch Lộc lẫn Triệu Lộ Tư đều có những khác biệt rõ rệt qua từng giai đoạn, cả hai đều không thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Một người cho rằng bản thân thay đổi nhờ quá trình trưởng thành, một người giải thích bằng việc giảm cân, trang điểm và thay đổi phong cách. Chính khoảng cách giữa hình ảnh trong quá khứ và hiện tại, cùng những lời giải thích khác nhau, khiến câu chuyện tiếp tục trở thành đề tài gây tranh luận.