Than không đủ tiền nuôi con vì vật giá leo thang, lương mãi 10 triệu/tháng, mẹ bỉm công sở bị quở trách chỉ vì chi tiết này

Than thở trên mạng xã hội là một hoạt động thường thấy của dân công sở, bởi qua đó họ sẽ nhận được những lời động viên khuyên nhủ của bạn bè bốn phương, giúp giải tỏa phần nào áp lực cuộc sống hay công việc mà họ đang gặp phải.



Mới đây, một mẹ bỉm công sở cũng sử dụng phương án này để trải lòng về mối lo xoay quanh câu hỏi: vật giá ngày càng leo thang, lương cứ mãi “giậm chân tại chỗ”, tương lai sao đủ tiền nuôi con?

Cụ thể hơn, cô viết:

“Mọi người có thấy có thắc mắc về chi phí với lương không nhỉ? Mình thấy 20 năm về trước đi làm đầy đủ lương căn bản thì có thể tích lũy hơn chi phí sinh hoạt hằng ngày. Giờ đây, giả sử đi làm văn phòng + tăng ca thì thấy tiền lương dạo này không đáp ứng kịp cho nhu cầu sống của chỗ mình.

Ví dụ mình làm lương 10 triệu/tháng không thay đổi trong 3 năm gần đây nhưng 1 tô phở mình ăn sáng mỗi ngày là giá 65.000 VND (năm ngoái là 55.000 VND), giá tiền điện nghe nói cũng sắp sửa tăng trong 1-2 tháng nữa, giá thực phẩm so với năm trước cũng tăng thêm 5-10%, tiền thuê nhà cũng tăng thêm 250.000 VND/tháng.

Mình thấy sẽ lo lắng sau này sẽ không biết ra sao nữa nếu chi phí cứ tiếp tục tăng đặc biệt đồ ăn mà giá cứ tăng lên nhanh quá. Không biết ở các nước khác giá thực phẩm hay các thiết yếu có tăng nhanh như bên Việt Nam mình không nhỉ? Cứ như này không biết sao đủ tiền nuôi con nữa?”.

Đôi dòng than thở này không hiếm và cũng không mới, thậm chí nó còn đại diện cho tiếng lòng chung của rất nhiều dân công sở ở thời điểm hiện tại. Cứ tưởng với tính chất ấy, bài viết của mẹ bỉm công sở sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm đồng cảm của cộng đồng cư dân mạng nhưng tiếc thay mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Quan tâm thì có nhưng đồng cảm thì không, ngược lại mẹ bỉm còn nhận được loạt gạch đá chỉ trích chỉ vì một lý do bất ngờ. Vậy lý do bị mắng là gì? Loạt bình luận “cà khịa cực mạnh” dưới đây sẽ giúp mọi người giải đáp câu hỏi trên:

“Mọi luận điểm đều vô nghĩa khi bạn ăn tô phở 65k”.

“Quận 1 hay phố cổ Hà Nội vỉa hè cũng loanh quanh 40k thui mà bạn ăn 65k sang quá vậy thì lương 10 triệu sao đỡ nổi. Không đủ tiền nuôi con là phải rồi”.

“Lương có 10 củ mà toàn đòi ăn phở 65k thì không đáp ứng được là đúng rồi. Chỗ mình phở 30k, 3 năm nay có thay đổi đâu”.

“Lương 10 triệu mà ăn tô phở 65k thì 1 tháng hết 2 triệu tiền ăn sáng rồi. Chắt bóp ăn gói xôi 5k thôi bạn mới đủ tiền nuôi cháu”.

“Lương 10 triệu đúng là không cao nhưng phở gì đắt thế, thể nào than thở mà chẳng có ai đồng cảm nổi”.

Xem hết các bình luận trên, có lẽ ai cũng biết được lý do mẹ bỉm công sở nhân vật chính lại bị dân mạng “cà khịa hết mình”. Vâng, đó là vì bát phở ăn sáng giá 65k!

Thế đấy mọi người ạ, đã than thở thì phải than thở cho hợp lý. Ai trong chúng ta cũng có nỗi buồn riêng muốn được người khác cho lời khuyên để gỡ rối nhưng trước khi than vãn hãy tự xem lại vấn đề mình đang đối mặt là gì, có thật sự bế tắc đến mức bản thân “lực bất tòng tâm” hay không? Đừng vội vàng hấp tấp mà đăng đàn hỏi kẻo lại gặp phải cái kết đau thương.