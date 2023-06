Thân hình Leonardo DiCaprio tuổi 49

Hồi cuối tuần, Leonardo DiCaprio được paparazzi ghi lại cảnh nghỉ mát trên du thuyền đắt đỏ ở vùng biển Amalfi Coast, Italy. Nhưng lần này, nam diễn viên không đi cùng bạn gái kém vài chục tuổi mà là cùng gia đình.

Trong chuyến đi đến Italy, tài tử Titanic đưa bố mẹ và cháu gái du lịch. Nam diễn viên có niềm đam mê với biển. Thời gian không đóng phim, Leo thường thuê du thuyền đi chơi, lúc cùng bạn gái, khi cùng nhóm bạn. Anh còn nổi tiếng với vai trò nhà hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Leonardo DiCaprio du lịch cùng gia đình.

Sau khi đến vùng biển, Leo dẫn bố mẹ và cháu gái tham quan đảo ở Italy bằng thuyền nhỏ. Theo Page Six , bố của nam diễn viên là tác giả viết truyện tranh. Ông có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên. Ở tuổi 79, ông vẫn giữ được phong độ. Dù đã ly hôn từ khi Leonardo còn bé, cha mẹ của Leo quyết định ở cạnh nhà để nuôi dạy nam diễn viên. Tài tử Don't Look Up thân thiết với cả mẹ kế, thường xuyên đưa đại gia đình du lịch.



Sau khi chia tay Camila Morrone - một trong hai mỹ nhân hiếm hoi được nam diễn viên đưa ra mắt thảm đỏ - anh không công khai hẹn hò bất kỳ ai dù có nhiều tin đồn. Gần đây, anh tiếp tục được ghi lại hình ảnh đi chơi cùng người mẫu kém 21 tuổi sau tin tái hợp Gigi Hadid.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974. Những năm 1990, anh và Johnny Depp, Brad Pitt được mệnh danh là ba người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, tài tử vàng của Hollywood.

Thời trẻ của Leonardo DiCaprio.

Sau khi nổi tiếng với bộ phim Titanic, Leonardo DiCaprio bứt phá thành sao hạng A tại Hollywood. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Đại gia Gatsby, The Revenant, Sói già phố Wall, Chuyện xưa ở Hollywood và gần đây là tác phẩm điện ảnh Don't Look Up...



Theo People , Quentin Tarantino nói Leo là một trong số ít diễn viên tại Hollywood được quyền chọn vai diễn yêu thích. Trong một cuộc phỏng vấn, tài tử Joaquin Phoenix nói anh và các sao nam khác chỉ là phương án dự phòng, chỉ đóng dự án Leo chê.

Ngoài những bộ phim, Leonardo DiCaprio nổi tiếng bởi tình trường với các cô gái dưới 25 tuổi (tại thời điểm hẹn hò). Một số mỹ nhân nổi tiếng thế giới Leo từng yêu là siêu mẫu Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Blake Lively...