Mới đây, Lee Young Ae bất ngờ đăng tải loạt ảnh mặt mộc hoàn toàn trên trang cá nhân. Không ánh đèn sân khấu, không lớp trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên xuất hiện với làn da mịn màng, căng sáng và thần thái điềm tĩnh hiếm thấy ở một người đã bước sang tuổi ngũ tuần.

Nhan sắc của "nàng Dae Jang Geum" ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhận ra thời gian dường như "quên" chạm tới Lee Young Ae. Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn được xem là tượng đài nhan sắc trong lòng công chúng Hàn Quốc và châu Á.

Không phải ngẫu nhiên mà Lee Young Ae được fan ưu ái gọi bằng biệt danh "Người đẹp oxy", cách ví von dành cho những người sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, thư giãn và an yên khi ngắm nhìn. Đó không phải vẻ đẹp sắc sảo, gây choáng ngợp, mà là nét đẹp càng nhìn càng thấm, càng lâu càng bền.

Vậy điều gì giúp Lee Young Ae giữ được diện mạo ấy suốt nhiều năm?

Ngủ đủ và ngủ sâu là "thần dược" 0 đồng giúp Lee Young Ae trẻ lâu

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lee Young Ae từng chia sẻ:, giấc ngủ là nền tảng quan trọng nhất để giữ gìn nhan sắc và sức khỏe. Với cô, ngủ đủ và ngủ sâu không phải lựa chọn mà là nguyên tắc sống.

Ngủ đủ giấc giúp "tái tạo tuổi trẻ" của cơ thể

Theo Healthline, khi con người bước vào giấc ngủ sâu:

- Cơ thể tăng cường sản sinh hormone tăng trưởng (GH), hormone đóng vai trò then chốt trong việc tái tạo tế bào da, cơ và mô liên kết.

- Quá trình sửa chữa tổn thương do stress, tia UV, ô nhiễm môi trường diễn ra mạnh mẽ nhất.

- Hệ miễn dịch được củng cố, giúp giảm viêm âm thầm, một trong những nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Ngược lại, thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng hormone cortisol, kẻ thù của làn da, khiến da nhanh chảy xệ, xỉn màu và dễ hình thành nếp nhăn.

Lee Young Ae từng cho biết cô ưu tiên ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya, giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối và ít thiết bị điện tử. Đây chính là "liều thuốc 0 đồng" nhưng mang lại hiệu quả lâu dài nhất cho cả sắc đẹp lẫn sức khỏe.

Những thói quen sống đơn giản khác góp phần làm nên vẻ đẹp "không tuổi" của Lee Young Ae

1. Ăn nhiều rau củ tự trồng

Lee Young Ae nổi tiếng với lối sống gần gũi thiên nhiên. Cô ưu tiên rau củ tự trồng hoặc thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế tối đa hóa chất và thực phẩm chế biến sẵn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau củ quả tươi giàu:

- Chất chống oxy hóa (vitamin C, E, polyphenol)

- Chất xơ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến da và miễn dịch

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là nền móng của làn da sáng, đều màu và chậm lão hóa.

2. Uống đủ 2 lít nước lọc mỗi ngày

Lee Young Ae duy trì thói quen uống khoảng 2 lít nước lọc mỗi ngày, chia đều trong ngày, không đợi khát mới uống.

Theo các khuyến cáo y khoa, nước giúp:

- Duy trì độ đàn hồi của da

- Hỗ trợ đào thải độc tố qua thận và da

- Giảm tình trạng da khô, xỉn màu, kém tươi tắn

Việc uống đủ nước tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều rất nhiều người bỏ quên trong cuộc sống hiện đại.

3. Ăn uống lành mạnh, tối giản nhưng bền bỉ

Lee Young Ae không theo đuổi chế độ ăn kiêng hà khắc. Cô chọn ăn vừa đủ, cân bằng các nhóm chất, hạn chế đồ chiên rán, nhiều đường và muối.

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn lành mạnh giúp:

- Giảm viêm mạn tính

- Ổn định đường huyết, yếu tố liên quan trực tiếp đến lão hóa da

- Bảo vệ tim mạch, não bộ và nội tiết tố

