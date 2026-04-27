Tờ China Times đưa tin về một người phụ nữ lớn tuổi vì muốn tăng cường miễn dịch, tránh bị cảm nên mỗi ngày đều pha 2 viên vitamin C sủi liều cao vào nước để uống. Thói quen này kéo dài suốt nửa năm, cho đến khi bà bất ngờ bị đau thắt lưng dữ dội, gần như không thể đứng thẳng và phải đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy thận người phụ nữ này “chi chít” sỏi. Bác sĩ ví thận của bà như một “mỏ đá”.

Chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng việc bổ sung vitamin C quá liều trong thời gian dài, đặc biệt là dùng viên sủi liều cao thay nước uống, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat trong thận.

Sỏi thận (Ảnh minh họa).

Uống vitamin C quá liều có thể hình thành sỏi thận

Chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin cho biết vitamin C nếu được bổ sung với lượng phù hợp thực sự có thể hỗ trợ cơ thể chống oxy hóa. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc nhiều người xem vitamin C như một loại “bảo bối” để tăng cường miễn dịch và sử dụng vượt xa nhu cầu thông thường.

Vị chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh, nếu mỗi ngày nạp vào cơ thể 2.000mg, thậm chí 3.000mg vitamin C liều cao, cơ thể sẽ khó hấp thu hết. Phần vitamin C dư thừa sau khi đi qua quá trình chuyển hóa ở gan và thận có thể chuyển thành một lượng lớn axit oxalic.

Khi axit oxalic đi vào nước tiểu và gặp canxi, chúng có thể hình thành các tinh thể canxi oxalat rất cứng. Đây cũng là một trong những thành phần thường gặp của sỏi thận. Chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin ví von, thói quen uống vitamin C liều cao kéo dài chẳng khác nào âm thầm biến thận thành một “mỏ đá”.

Điều đáng nói là nhiều người dùng viên vitamin C dạng sủi với tâm lý khá đơn giản: thấy cơ thể mệt, sợ cảm, muốn tăng miễn dịch thì pha một viên; khát nước cũng pha thêm một viên để uống. Chính cách dùng tùy tiện này khiến lượng vitamin C nạp vào có thể vượt mức cần thiết mà người dùng không nhận ra.

Đừng bỏ qua lượng natri đang “ẩn mình” trong C sủi

Vitamin C dạng viên sủi (Ảnh minh họa).

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ tạo sỏi, chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin còn nhấn mạnh một điểm dễ bị bỏ qua đó là viên C sủi thường được thêm natri bicarbonat để tạo phản ứng sủi bọt khi hòa tan trong nước.

Điều này có nghĩa là khi uống quá nhiều viên vitamin C sủi, người dùng không chỉ nạp dư thừa vitamin C mà còn đưa vào cơ thể một lượng natri đáng kể. Với những người có huyết áp cao, hoặc chức năng thận đã bắt đầu suy giảm, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ phù nề, khiến huyết áp âm thầm mất kiểm soát và làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Đây cũng là lý do các loại thực phẩm bổ sung, dù phổ biến và dễ mua, vẫn cần được sử dụng đúng cách. Việc dùng đều đặn trong thời gian dài, dùng liều cao hoặc dùng thay nước uống hằng ngày đều có thể tiềm ẩn rủi ro, nhất là với người lớn tuổi, người có bệnh nền về thận, huyết áp hoặc tim mạch.

Muốn bổ sung vitamin C, nên ưu tiên thực phẩm tự nhiên

Ổi và kiwi rất giàu vitamin C (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia Chiu Shih-hsin, nếu muốn bổ sung vitamin C, lựa chọn tốt hơn là quay về với thực phẩm tự nhiên. Ông gợi ý mỗi ngày có thể ăn nửa quả ổi hoặc một quả kiwi vàng. Các loại trái cây này không chỉ cung cấp vitamin C với khả năng hấp thu tốt mà còn đi kèm chất xơ và các hợp chất thực vật. Đây mới là “sự kết hợp vàng” giúp hỗ trợ hệ miễn dịch một cách tự nhiên hơn.

Trong trường hợp vẫn muốn dùng thực phẩm bổ sung vitamin C, chuyên gia khuyến nghị nên chọn liều thấp và chia nhỏ thời điểm sử dụng. Người dùng cũng nên ưu tiên dạng viên nén hoặc viên nang uống thông thường thay vì lạm dụng viên sủi.

Đặc biệt, trong thời gian bổ sung vitamin C, cần uống đủ khoảng 2 lít nước lọc mỗi ngày để hỗ trợ cơ thể đào thải lượng oxalat dư thừa. Với người có tiền sử sỏi thận, bệnh thận, huyết áp cao hoặc đang điều trị bệnh, việc dùng vitamin C liều cao càng không nên tự ý thực hiện.

Lam Chi

Nguồn: China Times