Lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) ngày 1 đã chính thức diễn ra vào ngày 20/11 tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản trong sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ Kpop khắp châu Á. Thảm xanh lễ trao giải danh giá nhất nhì Kpop ngày 1 được hâm nóng nhờ sự xuất hiện của loạt tên tuổi đình đám của làng điện ảnh và làng nhạc châu Á như Kim Hye Soo, Park Bo Gum, Yoo In Na, ENHYPEN, ILLIT, NCT Wish, TREASURE, Seol In Ah, Choi Mina Sue, BABYMONSTER...
Xuất hiện tại lễ trao giải danh giá, "chị đại" Kim Hye Soo đã chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc và thần thái của ngôi sao hạng S. Ở tuổi 56, Kim Hye Soo vẫn cực kỳ gợi cảm và trẻ trung, khoe vóc dáng đồng hồ cát trong chiếc váy đuôi cá, "chặt chém" cả dàn idol thế hệ mới. Về phía các nam thần, mọi spotlight đã đổ dồn về Park Bo Gum, khi anh xuất hiện với vẻ điển trai ấm áp như hoàng tử. Có thể nói rằng visual và thần thái của mỹ nam sinh năm 1993 chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.
Kim Hye Soo khiến mọi ánh mắt đều phải dừng lại nhìn cô trên thảm xanh MAMA 2026. Clip: Eyesmag
"Chị đại" đã 56 tuổi nhưng sở hữu sắc vóc khiến cả dàn đàn em ao ước. Ảnh: News1
Kim Hye Soo xứng đáng 0 điểm - không điểm nào chê. Ảnh: News1
Không phải tự dưng cô giữ vững địa vị sao hạng S suốt 3 thập kỷ qua. Ảnh: Osen
Cận cảnh nhan sắc kiều diễm xinh đẹp của Kim Hye Soo. Ảnh: Osen
Park Bo Gum cũng điển trai đến mức không thể rời mắt. Clip: Daily Fashion News
Park Bo Gum chính là hoàng tử trong mộng của hàng triệu fan nữ. Ảnh: Osen
Visual điển trai, ấm áp của anh chưa bao giờ làm công chúng thất vọng. Ảnh: News1
Nụ cười ngọt ngào làm bừng sáng không gian. Ảnh: Osen
Yoo In Na sánh đôi bên "hồng hài nhi" Moon Sang Min kém tận 18 tuổi mà chẳng mấy chênh lệch. Ảnh: Osen
Sau 10 năm, nữ diễn viên mới lại tham dự MAMA. Ảnh: News1
Moon Sang Min sinh năm 2000, là 1 trong những gương mặt Gen Z đang lên ở màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: News1
Nữ diễn viên Seol In Ah đang cực kỳ nổi tiếng sau khi chuyển sang phong cách tomboy. Ảnh: Osen
Seol In Ah sánh đôi với nữ biên đạo Kany đến dự MAMA 2026. Ảnh: News1
Ở Seol In Ah vừa có nét đẹp trai, vừa có nét xinh gái. Ảnh: Osen
MC thảm xanh MAMA năm nay là nam idol Lee Dae Hwi và Choi Mina Sue - Hoa hậu Trái Đất 2022 kiêm người chơi cực hot của show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân. Ảnh: Osen
Chỉ diện váy trắng đơn giản nhưng nhờ sắc vóc chuẩn Hoa hậu, Choi Mina Sue vẫn cực kỳ nổi bật. Ảnh: Osen
Nàng hậu bất ngờ vì gió quá lạnh. Ảnh: News1
Những biểu cảm hài hước của mỹ nhân sinh năm 1999 nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Ảnh: News1
Lee Jun Ho (2PM) phong độ và cuốn hút hết chỗ chê. Ảnh: Osen
2 cựu thành viên Wanna One - Ong Seong Woo và Hwang Min Hyun khoe dáng chuẩn như người mẫu tại MAMA. Ảnh: Osen
Cộng đồng Wannable như phát sốt trước màn tái hợp này. Ảnh: Osen
Spotlight được nhường lại cho dàn idol - linh hồn của lễ trao giải MAMA. Ảnh: Osen
ENHYPEN cuốn hút và điển trai ngút ngàn. Ảnh: Osen
Sunghoon (ENHYPEN) đẹp trai đến nỗi Osen phải hết lời khen ngợi: "Ngã 3 nguy hiểm xảy ra nhiều tai nạn cho fan nhất lúc này nằm trên gương mặt Sunghoon". Ảnh: Osen
ILLIT và phong cách đáng yêu thường thấy. Ảnh: News1
Osen tiếp tục "lộng ngôn" về Wonhee: "Nếu đáng yêu là một tội ác, hãy cử cảnh sát xuống bắt Wonhee". Ảnh: News1
ALLDAY PROJECT chất chơi trong từng cử chỉ. Ảnh: Osen
Tiểu thư tài phiệt Annie sang chảnh, xinh đẹp hết chỗ chê. Ảnh: Osen
BABYMONSTER thả dáng sang chảnh giữa trời lộng gió. Ảnh: News1
Ahyeon ân cần sửa tóc cho em út Chiquita. Ảnh: News1
Quân đoàn mỹ nhân xinh đẹp mới nhà SM Entertainment - Hearts2Hearts. Ảnh: Osen
Ian được mệnh danh là "Karina mới". Ảnh: Osen
Idol đầu tiên đến từ Indonesia của SM Entertainment - Carmen. Ảnh: Osen
Cận cảnh gương mặt đẹp ngọt ngào của thành viên A-Na. Ảnh: Osen
NCT Wish co ro trong trời gió lạnh. Ảnh: News1
Thành viên Yushi phải xuýt xoa vì quá lạnh. Ảnh: Osen
Tuy nhiên cơn gió cũng vô tình thành cameo tung mái tóc, tôn lên vẻ đẹp trai đáng yêu của Riku. Ảnh: Osen
TREASURE vẫn cứ là chất chơi. Ảnh: Osen
Và cũng không thể thiếu đi sự nhí nhố. Ảnh: Osen
Tân binh bước ra từ chương trình sống còn Boys II Planet - ALPHA DRIVE ONE. Ảnh: Osen
Con cưng của "ông bầu" Jay Park - LNGSHOT tạo dáng nhí nhố trong lần đầu tiên tham dự lễ trao giải đình đám MAMA. Ảnh: News1
"Phép màu đến từ công ty nhỏ" RESCENE. Ảnh: News1
TUIDE là tân binh vừa ra mắt của "ông lớn" HYBE Labels. Ảnh: News1
Seoyeon được biết đến là em gái của Jihyo (TWICE). Ảnh: News1
Biên đạo nổi tiếng Bada. Ảnh: News1
Nam diễn viên Nhật Bản Michieda Shunsuke. Ảnh: News1
INI - nhóm nhạc bước ra từ chương trình Produce 101 Nhật Bản mùa 2. Ảnh: Osen
Cầu thủ bóng chày nổi tiếng Oh Seung Hwan. Ảnh: Osen
Nguồn: News1, Osen