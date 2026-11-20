NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ qua hàng trăm vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh. Hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và có vị trí đáng nể trong giới sân khấu phía Nam, nhưng cuộc sống của nam nghệ sĩ ở tuổi xế chiều lại khá giản dị. Từng tiết lộ mức lương hưu chỉ 6 triệu đồng mỗi tháng, ông thậm chí có thời gian phải ở nhờ nhà người quen, trước khi được học trò Trấn Thành giúp đỡ chỗ ở. Đến nay, ở tuổi U70, nam nghệ sĩ đã có thể tự mua một căn hộ tại Bình Chánh, TP.HCM.

NSND Việt Anh mua nhà ở tuổi U70

Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, NSND Việt Anh từng chia sẻ khá cởi mở về tình hình tài chính của mình. Theo nam nghệ sĩ, khoản lương hưu ông nhận được là 6 triệu đồng/tháng. Với mức sống giản dị, không có nhiều nhu cầu vật chất, ông cho biết chỉ cần khoảng 150.000-200.000 đồng mỗi ngày để ăn uống và đi lại. Những tháng không có công việc, lương hưu là nguồn thu nhập cố định giúp ông trang trải cuộc sống. Nếu có thêm dự án phim ảnh, thu nhập của nam nghệ sĩ có thể đạt 20 - 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, Việt Anh còn tiết lộ chỉ cần tham gia một bộ phim của Trấn Thành là có thể sống đủ cả năm. Nam đạo diễn không chỉ tạo điều kiện để thầy tham gia các dự án điện ảnh mà còn thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của ông. Đây cũng là mối quan hệ thầy trò đặc biệt được nhiều khán giả chú ý, bởi Trấn Thành luôn dành sự kính trọng và tình cảm cho nghệ sĩ Việt Anh.

Nam nghệ sĩ và Trấn Thành có mối quan hệ thầy trò khăng khít nhiều năm

Trước đó, khi biết thầy có thời gian phải ở nhờ nhà người quen tại Thủ Đức, Trấn Thành đã chủ động hỗ trợ chỗ ở thuận tiện hơn trong trung tâm thành phố, đồng thời bỏ tiền sửa sang căn phòng cho tươm tất. Với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu nhưng không có điều kiện tích lũy tài sản lớn, sự giúp đỡ này mang ý nghĩa đáng kể. Việt Anh từng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của học trò, xem đó là sự quan tâm chân thành chứ không đơn thuần là hỗ trợ vật chất.

Sau nhiều năm sống giản dị, thuê trọ và không có nhà riêng, NSND Việt Anh cuối cùng cũng đón tin vui ở tuổi U70. Đầu năm 2026, nam nghệ sĩ chia sẻ vợ chồng ông đã mua được một căn hộ chung cư tại Bình Chánh, TP.HCM sau thời gian tích cóp. Đây là thành quả đáng quý sau nhiều năm làm nghề và cũng là cột mốc quan trọng trong cuộc sống của ông. Dù chưa có thông tin công khai về diện tích hay giá trị căn hộ, việc có được một nơi ở ổn định sau nhiều năm thuê nhà cũng đủ khiến nam nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Việt Anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm sân khấu như Lôi Vũ, Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Họa Mi, 41 Đóa Hồng và hàng loạt vai diễn trên màn ảnh. Những năm gần đây, ông tiếp tục đến gần hơn với khán giả trẻ qua các bộ phim điện ảnh của Trấn Thành như Mai, Bộ Tứ Báo Thủ. Mới đây nhất, ông tái xuất màn ảnh với bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc. Trong phim nam nghệ sĩ vào vai người chú thật thà, lương thiện của anh em nam chính. Khi Phúc (Tuấn Trần) vướng vào vòng lao lý, ông đã là người chăm lo cho bé Hạnh, mặc sự phản đối của vợ mình. Hiện tác phẩm đang ghi nhận doanh thu ấn tượng ngoài phóng vé, vượt mốc 20 tỷ ngay từ khi chưa chính thức khởi chiếu.