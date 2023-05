Tham quan phố cổ Hội An: Không "ngăn sông cấm chợ" chỉ kiểm soát khách tour

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, hơn 1 tháng qua, thành phố đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội và phản hồi của cơ quan báo chí về phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, mỗi ngày khu phố cổ Hội An đón hàng chục ngàn khách

Lãnh đạo thành phố Hội An cho rằng, thời điểm đầu tháng 4 vừa qua, Dự thảo phương án tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An chưa được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong người dân địa phương, đặc biệt là người dân sống trong khu phố cổ, chưa lấy kiến ý doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và Uỷ ban Mặt trận các cấp, HĐND thành phố Hội An… và chưa nhận được sự đồng thuận. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An thông tin, đến thời điểm này, thành phố đã tổ chức họp, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp lữ hành, lắng nghe ý kiến các bên liên quan.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hội An cũng đã tổ chức họp để thống nhất phương án cuối cùng:“Riêng về chủ truong phân luồng, ban đầu một số ý kiến có đề nghị như vậy nhưng thành phố Hội An sẽ không thực hiện chủ trương này. Qua nhiều ý kiến góp ý của người dân, phản biện của dư luận thì chúng tôi không áp dụng phương án này. Chắc chắn sẽ không có chuyện một tuyến đường mà phân thành lối đi.”

Quang cảnh họp báo

Theo Lãnh đạo UBND thành phố Hội An, việc bán vé tham quan phố cổ đã thực hiện gần 30 năm nay. Thành phố này đã 7 lần điều chỉnh phương thức bán vé tham quan phố cổ. Nguồn thu từ bán vé tham quan đã giúp phố cổ Hội An từ một di sản với nhiều nhà cổ, di tích xuống cấp nghiêm trọng, đến nay đã được trùng tu, tu bổ cơ bản. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, từ năm 2019 phố cổ Hội An đã áp dụng chính sách nới lỏng, miễn phí, giảm giá vé nhằm phục hồi du lịch.

Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, lượng khách đến phố cổ Hội An tăng đột biến, chất lượng dịch vụ chưa theo kịp, nhiều thời điểm, không gian khu phố cổ Hội An rơi vào tình trạng quá tải. Năm 2019, nguồn thu từ bán vé tham quan phố cổ Hội An khoảng 300 tỷ đồng. Năm 2022 dù các hoạt động du lịch từng bước được khôi phục nhưng nguồn thu từ bán vé chỉ dừng lại ở mức hơn 32 tỷ đồng, trong 3 tháng đầu năm nay nguồn thu từ bán vé tham quan hơn 40 tỷ đồng.

Khách tham quan phố cổ Hội An

Từ ngày 15/5 đến, thành phố Hội An sẽ thực hiện chủ trương mở rộng phố đi bộ đường Phan Châu Trinh nhằm giảm tải áp lực cho các tuyến đường trong phố cổ, không gian phố cổ Hội An sẽ được mở rộng, thông thoáng hơn. Thành phố đã có kế hoạch thực hiện chủ trương này từ năm 2019 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bị gián đoạn.

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An khẳng định, thành phố không bắt buộc tất cả mọi người vào phố cổ phải mua vé. Từ ngày 15/5 đến, thành phố triển khai phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An, kiểm soát chặt chẽ việc bán vé đối với khách đi theo đoàn và khách nước ngoài.

Đối với người vào phố cổ Hội An không có nhu cầu tham quan mà chỉ để thăm thân, dạo chơi, uống cà phê, chụp ảnh… thì không cần mua vé. Ngoài ra, người nước ngoài hoặc người từ địa phương khác đến lưu trú tại thành phố Hội An cũng chỉ mua vé 1 lần khi vào tham quan các điểm trong phố cổ chứ không yêu cầu khách phải mua vé mỗi lần đặt chân vào phố cổ.

Phố cổ Hội An, di sản Văn hóa Thế giới được xem là di tích sống

Trao đổi với các phóng viên, Lãnh đạo UBND thành phố Hội An nhấn mạnh, không có chuyện bán vé cho du khách khi vào thành phố Hội An mà chỉ bán vé tham quan các điểm trong khu phố cổ Hội An, vùng lõi của thành phố Hội An.

Trước những băn khoăn, lo ngại của dư luận cả nước về việc thành phố Hội An thực hiện chủ trương phân luồng du khách vào tham quan phố cổ, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định, không có chuyện “ngăn sông, cấm chợ”, ảnh hưởng đến hình ảnh “Hội An nhân tình thuần hậu”. Ban Thường vụ Thành uỷ Hội An thống nhất không thực hiện phương án phân luồng lối đi riêng cho du khách và lối đi cho người dân khi vào phố cổ.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An tại buổi họp báo

“Thành phố tổ chức bán vé từ xa tại 2 quầy vé ở địa điểm số 333 Lý Thường Kiệt và bãi xe Thanh Hà, từ đó trung chuyển du khách vào khu phố cổ bằng xe điện. Thành phố cũng bố trí 3 địa điểm đón và trả khách ở khu vực ngoài phố cổ, các xe điện không được phép đón và trả khách những điểm khác hoặc đi vào phố cổ. Thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn khách đi theo tuyến, không đi vào các hẻm, kiệt nhỏ.” Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An nói.

Khách tham quan phố cổ Hội An: Không phân luồng để “ngăn sông cấm chợ” chỉ kiểm soát khách đi theo tour.

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An cho biết, các phương án quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ áp dụng từ ngày 15/5 tới chỉ là cơ sở ban đầu, trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện.

Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin từ ngày 15/5 tới đây, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả du khách trong và ngoài nước phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An. Riêng người dân địa phương sẽ được phân luồng một lối đi riêng và dùng người phố cổ để nhận diện người phố cổ. /.