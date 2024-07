Thảm khốc: Ngôi trường sập giữa buổi học, hàng trăm học sinh không kịp tháo chạy, ít nhất 22 người thiệt mạng

Sáng thứ Sáu (12/7) vừa qua, trường trung học cơ sở Saints Academy (tại cộng đồng Busa Buji, bang Plateau, Nigeria) bất ngờ đổ sập khi các em học sinh đang trong giờ học. Phần lớn các nạn nhân là học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm những học sinh còn mắc kẹt trong đống đổ nát.



Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn

Theo người phát ngôn Alfred Alabo của cảnh sát bang Plateau, đã có 132 em học sinh được giải cứu và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 22 em đã không qua khỏi. Tất cả các nạn nhân dều dưới 15 tuổi. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin ban đầu có ít nhất 12 người thiệt mạng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy máy xúc được huy động để tìm kiếm các nạn nhân trong khi người dân địa phương tập trung xung quanh, nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Nhiều thi thể đã được lôi ra từ đống đổ nát

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria cho biết lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và lực lượng an ninh đã được triển khai tới hiện trường ngay sau khi vụ sập xảy ra. "Để đảm bảo việc chăm sóc y tế kịp thời, chính quyền đã chỉ thị cho các bệnh viện ưu tiên điều trị mà không cần giấy tờ hay thanh toán", Ủy viên thông tin bang Plateau, ông Musa Ashoms, cho biết trong một tuyên bố.

Chính quyền bang Plateau cho rằng nguyên nhân vụ việc là do "kết cấu yếu kém của trường học và vị trí gần bờ sông". Giới chức cũng kêu gọi các trường học có vấn đề tương tự tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Vụ sập trường học ở Nigeria một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Trong vòng 2 năm qua, Nigeria đã ghi nhận hơn 12 vụ sập nhà tương tự. Giới chức trách cho rằng các thảm họa này là do việc thực thi các quy định về an toàn xây dựng chưa nghiêm và công tác bảo trì kém.

Nguồn: AP