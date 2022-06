Tham khảo những quy định về thủ tục bay của hãng hàng không Scoot

Giới thiệu vài nét về hãng hàng không Scoot

Vào ngày 1/11/2011, Singapore Airline quyết định thành lập hãng hàng không giá rẻ Scoot phục vụ các tuyến đường bay trung và dài. Song song với đó, trang web của hãng cũng được ra mắt. Cho đến tháng 6/2012 Scoot chính thức đi vào hoạt động. Vào tháng 7/2017 Singapore quyết định sáp nhập hãng Scoot và Tiger Airways dưới tên gọi chung là Scoot.

Quá quen thuộc với khách hàng Việt Nam, Tiger Air được thành lập vào năm 2003. Nhờ sự sáp nhập này, từ Việt Nam, bạn không chỉ được bay rẻ tới Indonesia, Ấn Độ mà còn có thể bay tiếp đến Sydney, Melbourne (Úc), Tokyo, Osaka (nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc),… thậm chí là cả Athens (Hy Lạp).

Đội ngũ tàu bay và tiếp viên hàng không của hãng Scoot

Nói về đội tàu bay, ở thời điểm hiện tại, hãng hàng không Scoot đã khai thác tổng cộng 57 tàu bay đang vận hành thuộc dòng Airbus A320 và Boeing 787.

Trong tương lai gần nhất, hãng sẽ đón thêm 47 tàu bay Airbus và Boeing với mục đích cải thiện tuổi thọ đội bay và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách sử dụng dịch vụ của hãng.

Ngoài ra, các tiếp viên của Scoot Air đều là những chàng trai, cô gái trẻ trung, năng động và thân thiện. Hơn nữa, các tiếp viên sẽ khoác lên mình bộ trang phục thời thượng với hai màu chủ đạo vàng và đen. Đây là màu thương hiệu của hãng, kèm theo logo hãng nổi bật trên ngực trái.

Sở hữu chất lượng chuyến bay và dịch vụ được đánh giá cao, hãng hàng không giá rẻ Scoot đảm bảo sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ tại đây.

Quy định về thủ tục bay Scoot

Thời gian làm thủ tục bay của Scoot: Thực tế, thời gian làm thủ tục bay có thể sẽ khác nhau nếu chuyến bay của bạn được khai thác và vận hành bởi hãng bay đối tác. Khi đó, bạn cần kiểm tra lại vé điện tử của bạn để chắc chắn.

Quy định về hành lý của Scoot: Thông thường, mỗi hãng hàng không đều có những quy định về hành lý riêng để đảm bảo an toàn bay. Cụ thể quy định về hành lý của Scoot được chia theo hạng vé mà hành khách mua.

- Hạng phổ thông: đây chính là hạng vé rẻ, nên hành khách sẽ chỉ được mang theo tối đa 2 kiện xách tay và tối đa 10kg (kích thước 54 x 38 x 23). Bên cạnh đó, bạn có thể mua thêm hành lý ký gửi nếu có nhu cầu.

- Hạng Scootbiz: hạng vé này chính là hạng thương gia của Scoot. Khi đó, hành khách sẽ được mang theo 2 hành lý xách tay với kích thước giống với hạng phổ thông. Thêm vào đó, hành khách sẽ được ký gửi thêm 2 kiện hành lý, tối đa 30kg mỗi kiện.

Chính sách hoàn tiền của Scoot: Khi mua vé máy bay Scoot, bạn có thể được hoàn tiền vì lý do cá nhân như tự huỷ, ốm đau, mang thai, hoặc hành khách qua đời, hãng huỷ/đổi lịch bay, thậm chí là lý do bất khả kháng hay đặt chỗ trùng. Mặc dù vậy, các hãng hàng không khác nhau sẽ có chính sách khác nhau về lý do hoàn tiền được chấp nhận.

Chính sách đổi lịch của Scoot: Bạn có thể dễ dàng đổi ngày giờ và hành trình chuyến bay bằng tính năng Easy Reschedule khi mua vé máy bay Scoot. Ngoài ra, một số hãng cho phép hành khách đổi ngày, giờ, chặng và hãng hàng không trong khi các hãng khác chỉ cho phép đổi ngày giờ bay. Vì thế, bạn cần xem trang đổi vé máy bay của Scoot để xem đầy đủ hướng dẫn đổi lịch chuyến bay. Nếu như chuyến bay của bạn không được áp dụng Easy Reschedule, hãy liên hệ trực tiếp Scoot để đổi lịch.

Để xem chi tiết hơn về thủ tục bay, cách đặt vé của hãng hàng không Scoot đều có sẵn trang chủ ftyscoot.com hoặc trên Traveloka.com. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn để chuẩn bị đầy đủ các trang bị cho mình trên các chuyến bay.

Cách đặt vé máy bay Scoot Air giá rẻ và uy tín



Hiện nay, sẽ có 2 cách chính thức để quý khách có thể đặt mua vé máy bay Scoot Air giá rẻ cho mình. Thứ nhất là liên hệ trực tiếp đến các Đại lý Scoot Air ủy quyền. Thứ hai là đến Phòng vé Scoot Air chính thức hoặc đặt mua vé trực tuyến (Online) từ website đặt vé của Scoot Air Việt Nam.

Nếu như bạn muốn đặt một chuyến bay của hãng Scoot nhưng không có thời gian đến tận nơi bán để mua hoặc bạn không thích đến phòng vé mua trực tiếp với nhiều thủ tục rườm rà, thì Traveloka là nơi cung cấp vé máy bay trực tuyến vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, Traveloka còn cung cấp các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và điểm du lịch,vì thế khách hàng có thể tùy ý lựa chọn mà không lo về giá cả.

