Tối ngày 7/12, concert Anh Trai Say Hi được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các anh trai được yêu mến. Cùng nhau, họ đã mang tới những màn trình diễn ấn tượng, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, không chỉ cho 5 vạn khán giả trực tiếp có mặt tại đêm diễn, mà còn là vô số người hâm mộ theo dõi online.

Đáng chú ý, tại concert Anh Trai Say Hi đã vang lên giai điệu của ca khúc "Pickleball", sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đỗ Phú Quí. Thời gian qua, bài hát này vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả cũng như các phương tiện truyền thông vì ca từ vô nghĩa. Thậm chí, nhiều người còn gọi nó bằng những cụm từ như "rác phẩm" hay "thảm họa âm nhạc".

Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng "Pickleball" có giai điệu khá bắt tai. Cộng thêm vũ đạo và bầu không khí vui vẻ sẵn có tại concert Anh Trai Say Hi, màn thể hiện này thực tế xem lại "cuốn" đến bất ngờ. Bằng chứng là phía bên dưới, khán giả hòa mình vào giai điệu và hát theo rất sung, hoàn toàn trái ngược với những sự chỉ trích trên không gian mạng.

Giai điệu "Pickleball" vang lên tại concert Anh Trai Say Hi.

Cho những ai chưa biết, concert Anh Trai Say Hi là sự kiện âm nhạc lớn bậc nhất trong tháng 12 này. Đêm nhạc diễn ra vào ngày 7/12 là đêm concert 3. Được biết, đêm concert Anh Trai Say Hi thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 9/12. Đương nhiên, các khán giả tại Hà Nội sẽ lại một lần nữa được hòa chung vào bầu không khí âm nhạc sôi động với những phần trình diễn ấn tượng.