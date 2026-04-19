Gương mặt dữ tợn của mỹ nhân "200 năm nữa cũng không có ai đẹp bằng"

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin mới đây người hâm mộ đã bắt gặp nữ diễn viên Tăng Lê tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải, Trung Quốc. Những bức ảnh cận mặt không chỉnh sửa đã mang lại cho công chúng cái nhìn mới mẻ về nhan sắc của mỹ nhân "200 năm nữa cũng không có ai đẹp bằng".

Theo nguồn tin những người đã gặp Tăng Lê kể lại thái độ của nữ diễn viên không được vui vẻ lắm. Khi cố gắng thoát khỏi đám đông, nữ diễn viên nhăn mặt, để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Cô sử dụng một lớp phấn nền dày nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi khó chịu.

Ngay cả khi gượng cười, Tăng Lê cũng để lộ nét cứng đơ trên khuôn mặt với những dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Mặt khán, nguồn tin nhận xét gương mặt của Tăng Lê có nét hung dữ, khác hẳn với vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch khi còn trẻ. Gò má của cô bị nhận xét đầy đặn hơn do tiêm các chất làm đầy vì thế gương mặt vốn có nhiều nét thanh tao trở nên trông kỳ lạ, thiếu tự nhiên. Mặt khác, khóe miệng của nữ diễn viên còn bị lệch sang một bên, khiến dung mạo nữ diễn viên trở nên kém hoàn hảo.

Trong quá khứ, Tăng Lê được khen ngợi với nhan sắc nổi bật, thậm chí được tung hô là "mỹ nhân 200 năm nữa cũng không có ai đẹp bằng", vì vậy, sự khác biệt giữa hình ảnh trên mạng và ngoài đời khá lớn đến mức nhiều người không tin đó là Tăng Lê.

Tăng Lê sinh năm 1976, cô từng theo học Học viện Hý kịch Trung ương và là bạn học cùng khóa với dàn mỹ nhân đình đám Hoa ngữ như Chương Tử Di, Hồ Tịnh, Viên Tuyền, Mai Đình, Tần Hải Lộ… Đây là năm học đào tạo ra nhiều ngôi sao tài năng nhất Trung Quốc. Trong số đó, Tăng Lê được coi là mỹ nhân đẹp nhất.

Tăng Lê cao 1m70, thân hình thon gọn, khí chất sang trọng đài các quả thật là mỹ nhân nổi bật mỗi khi xuất hiện. Các bạn học trong lớp như Lưu Diệc, Bảo Kiếm Phong đều hết lời khen ngợi cô.

"Nhan sắc của Tăng Lê là số 1 trong lớp tôi" , Lưu Diệp nói. Nam diễn viên Bảo Kiếm Phong dành những mỹ từ đẹp nhất ca ngợi mỹ nhân này: "Tăng Lê là hoa khôi của trường tôi, chưa chắc 200 năm sau đã có ai đẹp bằng. Trước đây không có sau lại càng không, được diện kiến nàng là diễm phúc cả đời" .

Trong sự kiện, Tăng Lê xuất hiện đã hớp hồn đàn em Nghê Ni mải mê ngắm cô không rời mắt. Khi Tăng Lê tham gia show cùng Trương Bá Chi, ngọc nữ Hong Kong cũng mê đắm nhan sắc đàn chị. Có thể thấy, những bức hình trên mạng không đủ để miêu tả nhan sắc và khí chất tỏa sáng của Tăng Lê.

Sau khi tốt nghiệp Trung Hý, Tăng Lê bắt đầu diễn xuất từ năm 2000. Nữ diễn viên góp mặt trong một loạt siêu phẩm như Tân Liêu Trai Chí Dị, Hoàng Đế Truyền Kỳ Chu Nguyên Chương, Xin Đừng Hỏi Em Là Ai, Trai Tài Gái Sắc ... và được bình chọn là "ma nữ đẹp nhất màn ảnh" thập niên 2000. Giai đoạn từ 2001-2005, Tăng Lê được đánh giá là cái tên "bảo chứng rating" và thường xuyên xuất hiện trong khung giờ vàng trên đài truyền hình. Tăng Lê cùng với Trương Tịnh Sơ, Tưởng Cần Cần và Miêu Phố, trở thành "tứ đại thanh y" thế hệ đầu tiên, là những ngôi sao thực lực.

Thế nhưng, Tăng Lê thực tế không phải người tham vọng và làm mọi thứ vì danh tiếng. Trong khi bạn bè cố gắng để vươn lê thành ảnh hậu, thành ngôi sao nổi tiếng, Tăng Lê với tính cách "Phật hệ" của mình chỉ đóng những bộ phim mà bản thân thấy thích, có hứng thú. Dần dần, sự nghiệp của cô không còn được sáng lạn. Đến nay, Tăng Lê lui về tuyến hai, đóng phụ cho các tiểu hoa đán.