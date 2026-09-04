Tham gia nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau cướp xe ôm công nghệ ở TP.HCM: Bắt giữ Phạm Minh Lực SN 2000 và Nguyễn Thanh Bình SN 2007

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai Phạm Minh Lực (SN 2000), Nguyễn Thanh Bình (SN 2007) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, tối 31/8, anh M.T.T. (SN 2000, ngụ phường Phú Nhuận), là tài xế xe ôm công nghệ, nhận cuốc xe đến đón khách tại một con hẻm trên đường Liên Phường, phường Bình Trưng, TP.HCM. Khi đến địa điểm khách đặt qua ứng dụng, anh T. bị Bình dùng dao khống chế, cướp xe điện. Sau đó, Bình cùng Lực lên xe bỏ trốn.

Sau khi cướp xe điện, 2 nghi can tháo pin rồi giấu trong vườn chuối trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: CQCA

Khi cả 2 đi tới bãi đất trống trên đường Mai Chí Thọ thì tháo 2 pin xe rồi giấu phương tiện trong vườn chuối, cách hiện trường khoảng 1km. Sau đó, Lực chở Bình đến quán nước để chia pin thì bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật.

Tại công an, cả 2 khai quen nhau qua nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. Do thiếu tiền tiêu xài, Bình rủ Lực đi trộm xe máy nhưng Lực không đồng ý vì không biết bẻ khóa.

Sau đó, Lực đề nghị đặt xe ôm công nghệ, dụ tài xế đến nơi vắng người để cướp xe và được Bình đồng ý. Lực xin em gái thẻ sim không chính chủ để đăng ký tài khoản đặt xe, đồng thời chuẩn bị dao.

Trong quá trình gây án, Lực có nhiệm vụ cảnh giới, còn Bình sử dụng tài khoản ảo để đặt xe và dùng dao khống chế tài xế.