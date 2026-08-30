Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002, sinh sống tại tỉnh KanDal, Vương quốc Campuchia) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an xã Khánh Bình về vụ người dân phát hiện xác chết là nam giới đang trong thời kỳ phân hủy nằm dưới đám cỏ tại khu vực biên giới (thuộc tổ 1, ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra ban đầu xác định nạn nhân là Huỳnh Văn Hai (sinh năm 1976, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang), trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn.

Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở khu vực biên giới gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến việc giao thương đi lại, làm ăn của bà con khu vực biên giới, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an xã Khánh Bình tiến hành điều tra truy xét đối tượng gây án, nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Qua xác minh, Huỳnh Văn Hai hàng ngày bán vé số dạo tại địa phương và khu vực biên giới, Hai thường hay qua lại biên giới để bán vé số, cờ bạc và có quen biết một số đối tượng người Camphuchia gốc Việt sinh sống ở khu vực dọc theo biên giới.

Đối tượng Huỳnh Nhật Hào. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Từ những thông tin về bị hại, Ban Chuyên án nhận định đối tượng gây án có thể lẩn trốn qua bên kia biên giới nên đã chỉ đạo Tổ công tác do Thượng tá Dương Thái Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Tổ trưởng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cùng các lực lượng trên tuyến biên giới truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, Tổ công tác nhanh chóng xác định Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002, đang sinh sống tại ấp Chrey Thom, Phường SamPeou Poun, thành phố SamPeou Poun, tỉnh KanDal, Vương quốc Campuchia) là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án.

Qua công tác tuyên truyền, vận động cùng với sự tập trung truy xét của lực lượng Công an, Hào thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 24/8/2026, Hào đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hào khai nhận, do Hai thường xuyên qua lại khu vực Hào sinh sống để bán vé số nên Hào biết Hai. Khoảng tháng 7/2026, Hào cho Hai vay 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé số bán. Sau đó, nhiều lần gặp Hai đòi lại nhưng Hai không trả.

Sáng ngày 3/8/2026, qua thăm dò Hào biết Hai có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, trên đường Hào chở Hai đi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình thì Hào dừng xe lại rồi bất ngờ giật lấy cái bóp của Hai đang đeo trên người để lấy tiền thì bị Hai tri hô"Cướp, cướp".

Lúc này, Hào đến xe mô tô mở cốp lấy cây dao Thái Lan đến đâm Hai nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân đã bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của Hai được 450.000 đồng. Sợ người đi đường phát hiện, Hào kéo xác Hai ra phía sau nhà kho gần đó giấu rồi sau đó chạy xe bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.