Thảm đỏ sự kiện hot nhất hôm nay: Hồ Ngọc Hà cùng Thanh Hằng và Lan Khuê đọ dáng cực gắt

Tối nay (5/9), sự kiện show thời trang do siêu mẫu Lan Khuê tổ chức. Thảm đỏ sự kiện chứng kiến màn đổ bộ từ dàn ngôi sao đình đám Vbiz như: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Dược sĩ Tiến, Bảo Thy, Thu Trang, Erik cùng các người mẫu trong "The New Mentor". Đáng chú ý là Hương Giang lại vắng mặt trong sự kiện hôm nay.

Đây là fashion show do Lan Khuê hợp tác cùng thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản để ra mắt bộ sưu tập váy cưới với vai trò là người thiết kế. Trước đó, khi chia sẻ về quyết định mời Mai Davika, Lan Khuê cho biết, người đẹp đình đám Thái Lan ngoài việc là một diễn viên, còn là một biểu tượng thời trang và được các thương hiệu xa xỉ quốc tế săn đón.

Về phần khách mời đặc biệt của chương trình hôm nay là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika, cô không xuất hiện trên thảm đỏ. Thay vào đó, người đẹp sẽ có màn trình diễn tại fashion show.

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà tới chúc mừng đàn em Lan Khuê

Bộ 3 "The New Mentor" đọ sách cực gắt trên thảm đỏ

Dược sĩ Tiến

Ca sĩ Erik

Trương Mỹ Nhân xuất hiện sau nghi vấn mang thai

Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Hoàng Oanh

Dương Cẩm Lynh

Diễn viên Karen Nguyễn

Trang Trần

Sara Lưu - bà xã Dương Khắc Linh

Ca sĩ Bảo Thy