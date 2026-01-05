Tối qua (4/1), lễ trao giải thường niên TVB đã diễn ra tại Macau (Trung Quốc). Sự kiện do đài truyền hình lớn nhất và lâu đời nhất Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận vì... quá nghèo khổ, keo kiệt và "đậm mùi phèn". Theo đó, lễ trao giải thường niên TVB năm nay có phần trang trí thảm đỏ kém sang, trông giống như tiệc tất niên của công ty vì địa điểm tổ chức quá nhỏ, lọt cả thang cuốn vào sóng trực tiếp. Nghệ sĩ chỉ cần đi vài bước đã đến ngay khu vực trải thảm, có người hâm mộ đứng đợi 2 bên giơ cao những tấm đèn led màu mè sến sẩm.

Khổ nhất là các nghệ sĩ tham dự. Theo tờ 163, dù có gần cả trăm người tham gia, nhưng BTC sắp xếp xe đưa đón vô cùng ít ỏi. 3 nghệ sĩ được sắp xếp đi cùng 1 chiếc ô tô đến trước sảnh thảm đỏ. Tất cả đều phải chen chúc, nhồi nhét ở hàng ghế sau. Do sự kiện được ghi hình trực tiếp, chỉ 1 bên cửa xe được mở cho nghệ sĩ bước xuống, đều này khiến ai nấy đều chật vật. Đặc biệt, các nữ nghệ sĩ diện lễ phục rườm rà, gợi cảm cũng không được TVB cho xe riêng đưa đón đơn lẻ. Nhiều người phải ngồi khép nép chung xe với các sao nam. Tờ 163 mỉa mai: "Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bên trong xe thôi cũng đã thấy khó xử rồi!".

Thảm đỏ lễ trao giải thường niên TVB năm nay bị chê cười nghèo nàn, kém sang. Ảnh: 163.

Các nghệ sĩ phải ngồi chen chúc đến ná thở trong 1 chiếc ô tô. TVB chỉ sắp xếp đúng 1 chiếc xe đưa 1 lượt 3 nghệ sĩ vào khu vực thảm đỏ. Ảnh: 163.

Thảm đỏ sự kiện năm nay của TVB không chỉ ngắn, không có áp phích nào để làm phông nền chụp ảnh mà khu vực ký tặng, khu vực chụp ảnh và khu vực phỏng vấn đều nằm trong cùng chỗ. Nếu được sắp xếp đi theo nhóm nhỏ, các nghệ sĩ muốn chụp ảnh chỉ có thể đứng riêng lẻ hoặc bị đẩy ra sát mép. Ở 1 cảnh quay công chúng còn thấy 2 MC sự kiện đứng che khuất Xa Thi Mạn và Huỳnh Tông Trạch đang chụp ảnh thảm đỏ phía sau. Điều này cho thấy địa điểm tổ chức lễ trao giải của nhà đài TVB rất nhỏ hẹp và đông đúc.

Tình huống còn khó xử hơn nữa trong các cuộc phỏng vấn, dù có hai, ba hay năm ngôi sao đi thảm đỏ thì luôn chỉ có đúng 2 chiếc micro. Chúng được chuyền tay nhau và thậm chí đôi lần hai MC dẫn sự kiện còn phải nhường micro của mình cho nghệ sĩ phát biểu. Xem xong lễ trao giải của TVB, các netizen đều cho rằng các ngôi sao tham dự sự kiện tối qua có lễ trải qua đêm ám ảnh, đi 1 lần nhưng 3 đời sau còn thấy sợ.

Nghệ sĩ đứng sát sàn sạt trên khu vực thảm đỏ nhỏ hẹp để vừa khung hình. Sự kiện có hàng trăm người tham gia, nhưng chỉ có đúng 2 chiếc micro để các diễn viên chuyền tay nhau phát biểu. Ảnh: 163.

Theo tìm hiểu của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), TVB đang trong giai đoạn khó khăn tài chính. Cho nên, lễ trao giải thường niên năm nay bị cắt giảm chi phí tổ chức đến mức tối đa. Sự kiện diễn ra trong 1 sảnh khách sạn ở Macau (Trung Quốc), từ trang trí đến thiết bị đều bị ban tổ chức chắt bóp.

Nguồn: 163