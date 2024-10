Tối 30/10, ekip sản xuất phim điện ảnh kinh dị Linh Miêu - Quỷ nhập tràng đã tổ chức buổi showcase công bố dự án. Xuất hiện với vai trò đồng nữ chính, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn chiếm trọn spotlight dù ăn mặc giản dị.

Gây chú ý không kém cạnh Thùy Tiên là Thiên An. Trong số dàn diễn viên xuất hiện ở sự kiện lần này, Thiên An có trang phục và make up sắc nét, ấn tượng hơn. Trên thảm đỏ, "bà mẹ một con" khoe nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút không kém cạnh gì Hoa hậu Thùy Tiên.

Tại showcase ra mắt Linh Miêu - Quỷ nhập tràng , ngoài những chia sẻ liên quan đến phim, ekip sản xuất còn giới thiệu từng thành viên của gia đình Dương Phúc với Mệ Bích (Hồng Đào), Vĩnh Trọng (Samuel An), Vĩnh Thái (Văn Anh), Mỹ Kim (Thiên An), Phượng (Thùy Tiên).

Nội dung bộ phim là câu chuyện đen tối xảy ra trong gia đình Dương Phúc khi tư tưởng phong kiến của việc trọng nam khinh nữ càng ngày càng ăn sâu bám rễ trong nhà, khi sự bí bách đến từ thế hệ phụ nữ khiến họ nuôi hy vọng muốn giải thoát khỏi lề thói cổ hữu, khi những mưu tính dẫn đường cho quỷ dữ để gieo rắc lời nguyền xuống từng thành viên trong nhà. Tất cả đã mở ra mở đầu cho một bi kịch đầy ám ảnh.

Trong phim, Thùy Tiên đóng vai Phượng - cô hầu gái trong gia tộc danh giá ở Huế. Nói về Thùy Tiên, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết: "Tiên là một người thông minh và luôn nỗ lực. Tôi bất ngờ vì khả năng nói tiếng Huế của Tiên dù trước đó Tiên nói không được.

Ngoài ra, Tiên còn là người không ngại khó, làm gì cũng rất quyết tâm và muốn mang đến điều tốt nhất mà không ngại quay đi quay lại. Nếu đây phim đầu tay của Tiên, tôi nghĩ Tiên có một tiềm năng lớn về diễn xuất. Còn Thiên An, vì bạn ấy là một người mẹ nên tất cả mọi thứ về cảm xúc bạn diễn rất đầy, đặc biệt còn là người có quyết tâm rất lớn. An sẽ luôn cố gắng để diễn cho ra nhân vật, nếu hôm đó An nhận được lời khen của Luân thì chắc chắn An sẽ vui cả ngày".