Nếu đã xem phần 6 và 7 của loạt phim điện ảnh đình đám "Lật Mặt", khán giả sẽ ấn tượng sâu đậm với nam diễn viên Thanh Thức. Anh chính là một trường hợp đặc biệt trong dàn cast "Lật Mặt" vì ở phần 6, nhân vật của Thanh Thức đã "bay màu" nhưng được hồi sinh tại phần 7 với một thiết lập nhân vật khác biệt, thú vị.

Nam diễn viên Thanh Thức sinh năm 1984 tại Trà Vinh. Sở hữu chiều cao 1m81, gương mặt nam tính và từng đạt giải ba cuộc thi Thời trang Xuân năm 2006 do Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức, Thanh Thức thuận lợi trở thành người mẫu đắt show. Anh thường xuyên xuất hiện trên các chương trình thời trang và show diễn lớn.

Không giới hạn bản thân trong một lĩnh vực, Thanh Thức lấn sân sang mảng diễn xuất và ghi dấu ấn với loạt phim như "Khi yêu đừng quay đầu lại", "Gạo nếp gạo tẻ", "Yêu Trong Đau Thương", "Thử thách cuộc đời"… và bùng nổ danh tiếng với hai phần 6 và 7 phim "Lật Mặt". Thừa thắng xông lên, Thanh Thức quay trở lại màn ảnh rộng với vai diễn đầy điểm nhấn trong phim kinh dị "Út Lan: Oán Linh Giữ Của".

Nhân dịp "Út Lan" đang được trình chiếu tại các rạp, Thanh Thức đã có cơ hội chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, công việc và những góc nhìn về hôn nhân, gia đình.

Nổi tiếng hơn, nhưng vai diễn nhỏ vẫn nhận

- Từng là một người mẫu nổi tiếng với chiều cao trên 1m80, thần thái lạnh lùng, điều gì đã thôi thúc anh chuyển hướng sang diễn xuất?

Trước tiên, Thức nghĩ rằng người mẫu và diễn viên có sự liên quan tới nhau. Khi làm người mẫu, mình biết gu thời trang, biết cách ăn mặc, mình sẽ hỗ trợ nghề diễn viên về mặt phục trang, còn diễn viên sẽ hỗ trợ người mẫu trong việc diễn xuất.

Với lại, Thức nghĩ nghệ thuật có sự liên quan, gần gũi với nhau, khi mình có năng khiếu và đam mê thì mình sẽ chuyển hướng dễ hơn.

Chẳng hạn, khi mình đã thành công bên người mẫu thì chuyển sang diễn viên sẽ dễ dàng hơn. Bởi lẽ, nhà sản xuất và đạo diễn mời mình, đã biết mình rồi, thì sẽ mời qua những vị trí tương xứng với công việc, sự nổi tiếng, thành công ở bên người mẫu. Vậy nên, Thức khá may mắn là được đảm nhận những vai có đất diễn, có số phận.

- Vai diễn trong phim "Út Lan: Oán Linh Giữ Của" có điểm gì khác so với những vai diễn trước của anh?

Trước đây, Thức nhận được những vai chính diện, chững chạc nhiều và vai diễn khá là lành. Nhân vật trong "Út Lan" cũng là một thể loại như vậy nhưng thiên về tình cảm gia đình, tình cảm cha con. Đây là câu chuyện gà trống nuôi con, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai cha con sống và làm thuê trong một gia đình giàu có.

Điều hơi khó là Thức chưa có gia đình, chưa có con, nên mình thấy khó một chút khi thể hiện hình ảnh người cha rất là thương con. Đứa con thì đang tuổi lớn mà không có mẹ ở bên cạnh. Người cha vừa làm cha, vừa làm mẹ thì trách nhiệm lớn hơn, thể hiện tình cảm phải mãnh liệt hơn.

May mắn một điều là bé Minh Anh vai con của Thức trong "Út Lan" đã từng đóng con của mình trong một bộ phim khác rồi. Do đó, khi gặp nhau thì giống như là cha con thật vậy. Minh Anh dễ thương lắm, cứ quấn quýt Thức suốt. Hai cha con giống như cha con bên ngoài. Đó cũng là cái may mắn để mình có thể thể hiện được tình cảm và sự yêu thương dành cho đứa con chân thật hơn.

- Anh chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong trailer phim "Út Lan". Phân cảnh đó tuy ngắn nhưng dường như không dễ dàng, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi quay cảnh đó được không?

Thật sự thì đọc kịch bản ngắn lắm, nhưng hy vọng mọi người xem sẽ thấy nó không hề dễ. Đạo diễn Trần Trọng Dần nói là lần này, Dần sẽ cho Thanh Thức vai ngắn nhưng không hề nhẹ. Mình tưởng đạo diễn nói đùa. Đọc kịch bản đơn giản thôi nhưng mà quay nguyên một đêm, suốt một đêm luôn. Từ cảnh rượt bên con suối, chạy trên cánh đồng, rồi có cảnh treo lên cần cẩu.

Mình không quen bị trói dây, rồi thả lên thả xuống nên nhức mình 3 - 4 ngày trời không hết. Ngắn nhưng không hề đơn giản. Chạy suốt đêm trên cánh đồng rất là cực và mệt, người tả tơi.

- Cảnh đó có thể để diễn viên đóng thế đảm nhận, nhưng tại sao anh lại muốn tự quay?

Đó là một trải nghiệm của mình. Nó nguy hiểm nhưng cũng khá thú vị. Khi mình làm những cảnh hành động đó thì đã lắm, nó cho mình nhiều cảm giác mới lạ.

- Vì sao Thanh Thức nhận vai diễn trong "Út Lan"?

Ngoại hình người miền Tây của Thanh Thức sẽ phù hợp với vai người cha trong phim này. Có thể thể hiện được cảm xúc của người cha, "gà trống nuôi con".

Lý do vai ngắn như vậy Thức lại nhận và mình không ngại là vì thực sự với diễn viên, vai ngắn hay dài không quan trọng. Nó ngắn nhưng mình cảm thấy mình có gì đó cho khán giả nhớ hoặc có dấu ấn đặc biệt thì mình sẽ nhận. Vai ngắn làm mọi thương, mọi người nhớ, để lại dấu ấn trong phim thì mình sẽ nhận vai.

- Từng bị nhận xét là có gương mặt "quê mùa", nhưng lại thường xuyên được giao những vai soái ca hào nhoáng, làm thế nào để anh vượt qua những lời chê về ngoại hình?

Cái đẹp không có ranh giới hay thước đo nhất định, tùy vào mắt thẩm mỹ của từng người, nó sẽ phù hợp với từng vai diễn, từng thể loại. Với chất miền Tây, mình nghĩ đó là cái lợi thế của mình, mình sẽ đảm nhận được nhiều thể loại vai chân chất, vai người miền Tây cũng được, vai hiền và lành tính.

Hình mẫu lý tưởng là người phụ nữ đậm chất Việt Nam

- Anh còn độc thân hay đang trong một mối quan hệ nào đó?

Mình đang độc thân. Mình nghĩ độc thân không phụ thuộc vào lứa tuổi. Quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ở lứa tuổi nào mình thấy vui và tận hưởng cuộc sống, tận hưởng công việc và bạn bè xung quanh thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc. Đó là giá trị cuộc sống.

- Vậy gia đình anh có giục kết hôn không?

Mình nghĩ gia đình, ba má, người lớn chắc ai cũng phải lo hết, ai cũng trông chờ mình yên bề gia thất, có đôi có cặp thì mới an tâm được. Nhưng mà, với thời buổi hiện giờ, không có quan niệm là bao nhiêu tuổi phải cưới vợ gả chồng, bao nhiêu tuổi phải có con, tùy thuộc vào công việc, vào nhiều yếu tố. Lúc nào gặp người phù hợp, thì mình sẽ nghĩ tới chuyện đó. Còn giờ mình không có định ra là bao nhiêu tuổi phải kết hôn.

- Vậy thế nào là một người phù hợp với anh? Anh có hình mẫu lý tưởng nào của riêng mình không?

Mình cũng có một hình tượng người phụ nữ, đó là người phụ nữ đậm chất Việt Nam. Trước đây mình cũng có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài. Nhưng mình nghĩ gu của mình sẽ là người Việt Nam phù hợp nhất. Tại vì người Việt Nam mình, dù sao thì văn hóa và cái chất con người Việt Nam sẽ phù hợp với nhau hơn.

Nhưng quan trọng hơn là tính cách. Mình thích một người phụ nữ trầm tính, ít nói. Tại công việc của mình là show off bên ngoài, thì một người chịu khó bước lùi sau một bước, để công việc mình được thuận lợi thì tốt.

Không có khiếu kinh doanh, chỉ muốn tập trung vào chuyên môn

- Vốn được biết đến là một nghệ sĩ đa năng, có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực, nam diễn viên Thanh Thức đã từng kinh doanh chưa?

Mình không kinh doanh, Thức nghĩ là mình không có khiếu kinh doanh. Không có đủ thời gian để kinh doanh, mình chỉ tập trung hết cho chuyên môn, công việc của mình.

- Khi không đóng phim hay không có dự án thì anh sẽ làm gì?

Mình cũng có khoảng thời gian rảnh chứ không phải 100% bận công việc. Khi hết dự án thì mình có khoảng thời gian để xả hơi, lấy lại năng lượng. Lúc đó mình có thể chơi thể thao, ở nhà nấu ăn, tìm hiểu về ẩm thực, gặp gỡ bạn bè. Thức tận hưởng cuộc sống và muốn dành thời gian đó để nạp lại năng lượng cho mình.

- Hiện nay, nghệ sĩ sử dụng TikTok và livestream đang là xu hướng, anh đã tiếp cận đến những nền tảng này chưa?

Mình biết lâu rồi nhưng không có định hướng. Khi nào mình có thời gian hoặc muốn làm công việc đó thì mình mới làm. Bây giờ, mình đang vẫn muốn làm một người nghệ sĩ thuần túy, tập trung cho công việc nhiều hơn. Hoặc là rảnh thì cũng có thể quay Vlog nhưng mà tính mình cũng hơi lười. Mình không có chịu đầu tư cho công việc quay cá nhân của mình. Thời gian rảnh, Thức muốn dành riêng cho bản thân.

Xin cảm ơn Thanh Thức!