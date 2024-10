Khởi chiếu từ 25/10, Biệt Đội Hotgirl đang đối mặt với nguy cơ lỗ nặng và có khả năng sớm phải rời rạp. Tính đến 12h ngày 28/10, bộ phim chỉ thu về 1,9 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên mức 25 triệu đồng, một con số vô cùng hẩm hiu. Với số vé bán ra chỉ vỏn vẹn 32 vé trong tổng số 104 suất chiếu, cho thấy có nhiều suất chiếu không bán được vé nào, Biệt Đội Hotgirl được dự đoán sẽ bị gỡ khỏi các rạp chiếu sớm.

Năm nay, khán giả đại chúng cũng phải chứng kiến 3 thảm họa điện ảnh chạm đáy doanh thu, bao gồm Đóa Hoa Mong Manh, Án Mạng Lầu 4 và Domino: Lối Thoát Cuối Cùng. Sáng 25/10, Domino: Lối Thoát Cuối Cùng chính thức "bay màu" khỏi bảng xếp hạng doanh thu trong ngày trên Box Office Vietnam, ngậm ngùi rút lui khỏi rạp với doanh thu 596 triệu đồng. Thảm không kém chính là Đóa Hoa Mong Manh, dự án thất bại khác của Mai Thu Huyền. Sau 3 tuần công chiếu, bộ phim phải rời rạp với doanh thu vỏn vẹn 430 triệu đồng.

Án Mạng Lầu 4 khá khẩm hơn với doanh thu 1,9 tỷ đồng, giữa một dàn bom tấn nước ngoài khuynh đảo phòng vé như Furiosa: A Mad Max Saga, Kingdom of the Planet of the Apes... Đối chiếu hiệu quả thu hút người xem tới rạp giữa 4 tác phẩm, netizen không khó để nhận ra Biệt Đội Hotgirl đang trên đà thua lỗ nặng nhất với tốc độ bán vé bấp bênh như hiện nay

Domino: Lối Thoát Cuối Cùng, Đóa Hoa Mong Manh và Án Mạng Lầu 4 lần lượt lọt top phim Việt lỗ nặng 2024

Biệt Đội Hotgirl theo chân một nhóm đả nữ gồm Yi Yung (Yu Chu), Hi Nê (Ái Vân), Sùng Mị (Thùy Trang), Belana (Ánh Minh), Keo Suvan (Sam Sony) và Saleha (Bảo Uyên). 6 cô gái được nuôi dạy và huấn luyện bởi Hắc Vô Đạo (Mr. Kim), cựu thành viên đường dây ma túy và buôn người. Sau một phi vụ thành công, họ bị tay trùm Sakun (Nguyễn Trần Duy Nhất) truy đuổi tận diệt. Trên cuộc hành trình trốn chạy đầy hiểm nguy, cả nhóm gặp gỡ Chiến (Hữu Vi) và nhận được sự giúp đỡ của chàng sát thủ nhằm lật đổ Sakun, đồng thời trả tự do cho những đứa trẻ vô tội bị hắn bắt cóc.

Ngay từ khi ra rạp, bộ phim đã vấp phải ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Tuy được đầu tư khá kỳ công về mặt bối cảnh, nhiều người không ngần ngại thẳng thừng chê bai khâu sản xuất nghèo nàn, kỹ xảo cũ rích rẻ tiền như một bộ phim từ thập niên 90 hay phim hài trên Youtube. Được kỳ vọng ít nhất sẽ đem đến loạt pha hành động mãn nhãn, hoành tráng nhưng khán giả nhận lại chỉ là những động tác đấm đá hời hợt, gượng gạo, không dứt khoát khiến không ít người lắc đầu ngao ngán.

Kịch bản thì được xây dựng rời rạc, không có tính nhất quán. Nhiều phân cảnh hầu như không có nội dung gì cụ thể, tưởng như chỉ được chèn vào một cách cẩu thả để đạt đủ thời lượng phim. Vấn đề được đặt ra cũng không bỏ dở dang, thậm chí lạc quẻ gây lú toàn tập. Sạn phim thì nhiều không đếm xuể, tình tiết dài dòng nực cười tới mức phi lý. Những tưởng khả năng diễn xuất của dàn cast sẽ vớt vát được chút danh dự nào đó còn sót lại cho ê-kíp làm phim nhưng không, ai cũng diễn xuất vô hồn, không cảm xúc, giọng thoại sượng trân như thể một tổ hợp zombie trong vai quần chúng.

Đáng chú ý, Biệt Đội Hotgirl là tác phẩm cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng. Vì thế, tác phẩm cũng được coi là lần tái xuất cuối cùng của ông trên màn ảnh. Tuy nhiên, danh tiếng và vị thế của Hoàng Dũng cũng không thể gánh nổi bộ phim. Không ngoa khi nói Biệt Đội Hotgirl là một thảm họa mới của nền điện ảnh nước nhà. Với chất lượng không chỉn chu, thậm chí được thực hiện một cách qua loa và thiếu nghiêm túc, kỷ lục thua lỗ nặng nhất 2024 của Biệt Đội Hotgirl cũng là điều dễ hiểu