Độc Đạo đang trở thành bộ phim gây sốt khung giờ vàng của VTV bởi cốt truyện mới mẻ, hồi hộp về cuộc đối đầu nghẹt thở giữa cái thiện và cái ác. Mỗi tình tiết, diễn biến mới qua từng tập phim đều nhanh chóng nhận được sự bàn tán, thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút được hàng triệu lượt xem các phần trích đoạn ngắn, hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận.

Dù kịch bản vẫn còn vài hạt sạn đáng tiếc nhưng không thể phủ nhận Độc Đạo đã thành công trong việc thu hút và ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Gần đây, trong đoạn clip hậu trường do chính đoàn phim đăng tải đã khiến người xem không khỏi thích thú khi ekip tự "spoil" sự gian dối của chính mình.

Khán giả tin rằng người nằm trong bao tải là "bà hai" Diễm

Cụ thể, trong tập 24, Ánh - vợ của Quân "già" đã cho người bắt cóc Diễm (Việt Hoa thủ vai) nhằm thủ tiêu tiểu tam đang qua lại với chồng mình. Tuy nhiên, âm mưu này đã không thực hiện được khi Khương "liều" phát hiện và giải cứu cô. Trên phim, khi Khương "liều" mở bao tải thì ngỡ ngàng khi nhận ra bên trong là Diễm, nhưng thực chất, hậu trường lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Do tính chất nguy hiểm của cảnh quay và cũng không yêu cầu những góc máy cận mặt, đạo diễn Trần Trọng Khôi đã quyết định sử dụng diễn viên đóng thế để đảm bảo an toàn cho Việt Hoa. Đoạn clip hậu trường cũng cho thấy người đàn ông đóng thế "bà hai" cũng tỏ ra khổ sở khi phải tự xoay sở lăn theo cú đạp chân của diễn viên Duy Hưng. Nhờ nỗ lực của dàn diễn viên, cảnh quay này khi lên phim mang cảm giác vô cùng chân thực. Khán giả cũng vì thế mà cũng chẳng mảy may biết rằng mình đã bị đoàn làm phim "qua mặt".

Một nam diễn viên đóng thế đã giúp nữ diễn viên hoàn thành cảnh quay nguy hiểm này