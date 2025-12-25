Vào ngày 25.12, sự kiện âm nhạc cuối năm được mong chờ SBS Gayo Daejeon 2025 đã chính thức diễn ra tại INSPIRE Arena, Incheon, Hàn Quốc Lễ hội âm nhạc cuối năm quy tụ dàn sao cực khủng, toàn những tên tuổi hàng đầu Kpop là IVE, aespa, NCT, TXT, Stray Kids,RIIZE, ENHYPEN, ITZY, NMIXX, CORTIS... khiến fan khắp nơi đứng ngồi không yên.

Thảm đỏ SBS Gayo Daejeon năm nay biến thành "vườn bông" nhan sắc mãn nhãn nhờ visual của dàn mỹ nhân Kpop thế hệ mới Jang Won Young - Ahn Yu Jin (IVE), Karina - Winter (aespa), Sullyoon (NMIXX), Yuna (ITZY)... Jang Won Young hóa thân thành "thiên thần Giáng sinh", đốn tim fan với visual ngọt lịm. Trong khi đó, Winter luôn bị soi mói hình xăm đôi với Jungkook (BTS) và cô đã chọn cách che lại. Về phía các nam idol, sự xuất hiện của "siêu tân binh" CORTIS với phong cách "boy phố" quen thuộc được nhiều fan ngóng chờ. Thành viên James cực kỳ thu hút với visual như hot boy phim học đường Mỹ, "Cha Eun Woo mới" Keonho cũng nhận được cơn mưa lời khen cho visual đẹp phát sáng.

IVE mang tinh thần giáng sinh đỏ rực đến đại nhạc hội được mong chờ nhất năm. Ảnh: News1

Visual của bộ đôi "át chủ bài" Ahn Yu Jin - Jang Won Young chưa từng khiến fan thất vọng. Ảnh: News1

Jang Won Young đích thị là "thiên thần Giáng sinh" với visual ngọt lịm. Ảnh: Dispatch

"Công chúa Kpop" còn là biểu tượng body chuẩn chỉnh tại showbiz. Ảnh: News1

Ahn Yu Jin diện váy trắng bồng bềnh để đảm nhận vai trò MC. Ảnh: News1

Bạn dẫn của cô là YoungK (DAY6) và Jaemin (NCT Dream). Ảnh: News1

Ảnh: News1

Nhóm nhạc đại mỹ nhân aespa xúng xính váy áo trên thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2025. Ảnh: News1

Winter vẫn là tâm điểm chú ý sau nghi vấn hẹn hò Jungkook (BTS). Ảnh: News1

Người hâm mộ đặc biệt chú ý đến việc cô che đi hình xăm đôi 3 chú chó với Jungkook. Ảnh: MK

Ningning diện váy khoét eo táo bạo. Ảnh: News1

Karina nổi tiếng là "nữ thần AI". Ảnh: News1

Giselle ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: News1

ITZY diện tông trắng đồng điệu. Ảnh: News1

Yuna vẫn là 1 trong những nữ thần nhan sắc hot nhất Kpop gen 4. Ảnh: News1

Tuy nhiên cô khiến công chúng lo ngại với đôi chân gầy khẳng khiu như sắp gãy. Ảnh: News1

LE SSERAFIM cũng diện sắc trắng đến thảm đỏ nhạc hội hot nhất năm. Ảnh: News1

Bộ đôi visual của nhóm - mỹ nhân Nhật Bản Sakura và "tiểu Suzy" Kazuha cùng khoe sắc. Ảnh: Xports News

NMIXX diện tông xanh blue, tương đối "mát mẻ" trong thời tiết giá lạnh ở Hàn Quốc. Ảnh: News1

Sullyoon là 1 trong những mỹ nhân Kpop hot nhất hiện nay với visual tựa tiên tử. Ảnh: Dispatch

"Siêu tân binh" cực hot nhà HYBE Labels - CORTIS cùng phong cách "boy phố" quen thuộc. Ảnh: Xports News

James đặc biệt thu hút với visual như hot boy phim học đường Mỹ. Ảnh: Dispatch

Keonho được mệnh danh là "Cha Eun Woo mới" với visual sáng bừng. Ảnh: SPOTV News

Năm nay Keonho chỉ mới 16 tuổi. Ảnh: TV Report

Yunho (DBSK) vẫn cực kỳ điển trai ở độ tuổi U40. Ảnh: News1

Trưởng nhóm NCT - Taeyong vừa xuất ngũ là liền năng nổ hoạt động trở lại. Ảnh: Newsen

NCT Dream hóa "bạch mã hoàng tử" với trang phục trắng. Ảnh: News1

Em út nhà NCT - NCT Wish. Ảnh: Newsen

Bộ đôi "gà chiến" của HYBE Labels là ENHYPEN...

... cùng TXT đổ bộ thảm đỏ với những bộ suit lịch lãm. Ảnh: News1

Stray Kids diện đồ trắng hầm hố. Ảnh: News1

ATEEZ cực ngầu với tông đen bí ẩn. Ảnh: Xports News

Boygroup đông dân nhà YG Entertainment - TREASURE

"Gà chiến" nhà SM Entertainment - RIIZE. Ảnh: News1

Cận cảnh visual chuẩn AI của thành viên Wonbin. Ảnh: Newsen

Nhóm nhạc hỗn hợp nam - nữ ALLDAY PROJECT đến dự SBS Gayo Daejeon với trang phục hàng hiệu sang chảnh. Ảnh: News1

Tiểu thư tài phiệt Annie Moon toát lên thần thái cực sang chảnh. Ảnh: News1

"Em gái BLACKPINK" BABYMONSTER. Ảnh: News1

"Tiểu Jennie" Ahyeon xinh đẹp và đáng yêu. Ảnh: Xports News

Nhóm nữ nổi tiếng nhà HYBE Labels - ILLIT lên thảm đỏ với trang phục nữ tính và đáng yêu. Ảnh: News1

Wonhee rất được yêu thích bởi vẻ đẹp ngây thơ. Ảnh: News1

MEOVV - nhóm nhạc do producer đình đám Teddy sản xuất. Ảnh: News1

"Em gái Jennie" Ella Gross nổi bật với vẻ đẹp lai. Ảnh: Dispatch

Tân binh xinh đẹp nhà SM Entertainment - Hearts2Hearts

Thành viên Ian được mệnh danh là "Karina thế hệ mới" bởi visual sắc sảo như AI. Ảnh: Dispatch

"Em gái IVE" KiiiKiii. Ảnh: News1

Nhóm nhạc bước ra từ show sống còn I-Land 2 - IZNA. Ảnh: News1

Baby DONT Cry - "gà cưng" mới của ông bầu PSY. Ảnh: News1

Tân binh triển vọng HITGS

Yoonchae - thành viên Hàn Quốc của nhóm nhạc toàn cầu KATSEYE. Ảnh: Xports News

ZEROBASEONE - nhóm nhạc bước ra từ show sống còn Boys II Planet. Ảnh: News1

Dàn tân binh nhà HYBE Labels đổ bộ gồm BOYNEXTDOOR...

... TWS...

... và &TEAM. Ảnh: Xports News

2 tân binh đến từ JYP Entertainment là KickFlip...

... và Nexz. Ảnh: News1

IDID - "em trai IVE". Ảnh: News1

AxMxP - nhóm nhạc mới từ FNC Entertainment