Clip HOT: Mỹ nam Việt vừa bước lên thảm đỏ là cả dàn sao phải chịu thua, camera dí sát rạt không ra khuyết điểm

Tối 23/12, họp báo ra mắt dự án điện ảnh Nhà Hai Chủ đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, lôi kéo được không ít sự chú ý từ cư dân mạng. Có mặt tại đây là loạt sao Vbiz được yêu thích như Lãnh Thanh, Phương Thanh, NSƯT Kim Phượng, Tạ Lâm, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Võ Cảnh... Trong đó, Võ Cảnh nổi bật giữa dàn cast nhờ ngoại hình như tạc tượng.

Võ Cảnh thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài điển trai của mình. Nguồn: ditheosao

Võ Cảnh xuất hiện trong bộ suit kẻ sọc caro lịch lãm và thời thượng, tôn lên thân hình cao ráo và săn chắc của anh. Với lợi thế chiều cao ấn tượng 1m86, anh chàng dễ dàng cướp trọn spotlight và ánh nhìn của khán giả khi bước tới thảm đỏ sự kiện. Sinh năm 1990, mỹ nam gốc Bình Định gây ấn tuợng với nhan sắc điển trai, tuấn tú, sáng ngời trong từng khung hình.

Ngũ quan khuôn mặt của Võ Cảnh được đánh giá hài hoà, dễ tạo thiện cảm với đối phương. Qua đủ loại cam thường, Võ Cảnh vẫn đẹp không góc chết như thể được vũ trụ ưu ái cho một gương mặt sinh ra để lên hình. Không chỉ có đường nét sáng và làn da mịn màng, Võ Cảnh còn ghi điểm nhờ vẻ hiền lành, gần gũi, vô cùng thân thiện khi nói chuyện với fan.

Màn xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội. Không ít khán giả dành lời khen cho visual nổi bật và vóc dáng chuẩn người mẫu của Võ Cảnh, thậm chí cho rằng anh chiếm spotlight hơn cả dàn cast. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ mong muốn Võ Cảnh sớm có thêm những vai diễn nặng ký, giúp anh bứt phá mạnh mẽ hơn, tương xứng với ngoại hình và sự quan tâm ngày càng lớn từ khán giả.

Bình luận của netizen:

- Trời ơi sao ổng đẹp trai quá vậy

- Đóng nhiều phim hơn đi anh ơi, đừng lãng phí nhan sắc này

- Tuyệt đối tổng tài

- Da mịn và đẹp hơn cả da con gái

- Cười lên đẹp ngất ngây

- Anh cướp hết spotlight của người khác rồi

Võ Cảnh sinh năm 1990, xuất thân là người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Sở hữu chiều cao 1m86 cùng ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng gây chú ý trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn từ hiền lành, lãng tử đến nam tính, gai góc. Trong sự nghiệp phim ảnh, Võ Cảnh từng góp mặt ở các dự án truyền hình như Sứ Mệnh Trái Tim, Vẽ Đường Cho Yêu Chạy, Cát Đỏ, dần tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình sáng và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Những năm gần đây, anh hoạt động sôi nổi hơn với các dự án truyền hình và điện ảnh, trong đó có phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi đóng cùng Thúy Ngân, giúp tên tuổi Võ Cảnh được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Giai đoạn 2024–2025, nam diễn viên tiếp tục mở rộng hình ảnh qua các vai diễn đa dạng hơn, cho thấy nỗ lực thoát khỏi khuôn mẫu mỹ nam trong showbiz Việt.