Thành phố Hat Yai của Thái Lan, một địa điểm du lịch nổi tiếng, đã được tuyên bố là vùng thảm họa cùng với tất cả các quận khác ở tỉnh Songkhla, phía nam, vì mưa lớn tiếp tục gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Nước dâng cao đã cắt đứt các tuyến đường chính, cô lập các khách sạn và khiến khách du lịch bị mắc kẹt.

Tờ Bangkok Post đưa tin, điện đã bị cắt ở một số khu vực vì lý do an toàn, trong khi dịch vụ internet và hệ thống nước đã bị gián đoạn.

Các tỉnh bị ngập lụt bao gồm Surat Thani, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat. Mực nước vẫn đang dâng cao ở hầu hết các khu vực, ngoại trừ Surat Thani và Krabi, nơi lũ đang rút.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy mọi người lội qua khu vực bị ngập lụt ở huyện Hat Yai, Songkhla, Thái Lan, ngày 23 tháng 11 năm 2025. (Ảnh: REUTERS/Roylee Suriyaworakul)

Theo hãng tin The Nation đưa tin vào Chủ Nhật (ngày 23 tháng 11), Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang chỉ đạo một hoạt động cứu trợ dành cho khách du lịch, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khách sạn và tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền.

Tờ Bangkok Post đưa tin, hơn 1.000 khách du lịch bị mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai, nơi vẫn đang hoạt động.

Khách du lịch lội qua khu vực ngập lụt ở huyện Hat Yai, Songkhla, Thái Lan, ngày 23 tháng 11 năm 2025. (Ảnh: REUTERS/Roylee Suriyaworakul)

Du khách mắc kẹt ở sân bay (Ảnh: Khaosod)

Thống đốc Songkhla Rattasart Chidchoo cho biết trận lũ lụt bắt đầu vào ngày 19 tháng 11 đã ảnh hưởng đến hơn 465.000 người trên 16 huyện. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực này cho đến thứ Ba.

Bộ Ngoại giao Malaysia trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Bảy cho biết 4.000 công dân nước này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Hat Yai. Cơ quan này kêu gọi người dân Malaysia ở Hai Yai chờ sẵn tại sảnh khách sạn để chính quyền Thái Lan sơ tán.

Nguồn: CNA