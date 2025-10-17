Lời mời gọi từ ác quỷ

Nạn nhân là Vera Kravtsova, 26 tuổi, quê ở Belarus, từng sinh sống tại thành phố St Petersburg (Nga). Cô bay đến Bangkok với hy vọng nhận được một công việc người mẫu, nhưng sau đó lại rơi vào tay một băng nhóm tội phạm khét tiếng.

Theo tờ Mash News, thay vì được ký hợp đồng và chụp hình, Vera bị đưa thẳng sang Myanmar - nơi bị ép làm việc trong một “trung tâm lừa đảo” do các băng nhóm Trung Quốc và Myanmar điều hành. Các nạn nhân thường bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại, bị đe dọa buộc phải lừa đảo người khác trên mạng. Nếu không nghe lời, họ bị tra tấn, ép bán dâm hoặc dọa lấy nội tạng.

Ước tính có tới 100.000 người đang bị giam cầm trong các “trung tâm lừa đảo” như vậy dọc biên giới Myanmar. Mash News cho biết:

“Điều kiện duy nhất để được ‘tuyển dụng’ là phải xinh đẹp và có khả năng moi tiền từ những người đàn ông giàu có. Khi Vera ngừng kiếm được tiền, liên lạc với cô bị cắt đứt. Sau đó, gia đình nhận được thông báo rằng cô đã chết và phải trả 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) để nhận lại thi thể. Một thời gian ngắn sau, họ bị nhắn: ‘Bọn tôi hoả táng cô ta rồi.’.”

Tờ SHOT (Nga) tiết lộ thêm chi tiết rùng rợn: “Những cô gái xinh đẹp tán tỉnh đàn ông trên các trang hẹn hò, dụ họ đầu tư vào một dự án nào đó. Số tiền sau đó được chuyển thẳng cho bọn lừa đảo. Vera mất liên lạc từ đầu tháng 10. Không lâu sau, những kẻ lạ mặt liên hệ với gia đình, thông báo rằng cô đã bị bán để lấy nội tạng và thi thể đã bị hỏa táng.”

Vera tốt nghiệp đại học, từng đi du lịch nhiều nơi như Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, trước khi mất tích sau chuyến bay đến Bangkok. Lần cuối cô hoạt động trên mạng xã hội là ngày 12/9.

Mash News cho hay: “Cô ấy bay tới Thái Lan để phỏng vấn công việc, nhưng thay vì bước lên sàn diễn, cô bị đưa tới Myanmar, biến thành nô lệ. Công việc của cô chỉ là xinh đẹp, phục vụ ‘ông chủ’ và lừa tiền từ người giàu.”

Ký ức kinh hãi của những nạn nhân may mắn thoát nạn

Một trường hợp khác là Dashinima Ochirnimayeva, 24 tuổi, đến từ vùng Chita (Siberia, Nga), cũng bị lừa sang Thái Lan với lời mời làm người mẫu và suýt bị “bán lấy nội tạng”. Cô may mắn được các nhà ngoại giao Nga giải cứu kịp thời.

Dashinima Ochirnimayeva

Dashinima cho biết cô nhận lời làm người mẫu qua một kênh Telegram và không hề nói với cha mẹ. Mash tiết lộ: “Ai chống đối sẽ bị đánh đập, roi vọt và dọa bán nội tạng.”

Một nguồn tin cho biết trại này giam giữ rất nhiều người đến từ các nước như Nga, Trung Quốc và một số các quốc gia Đông Nam Á. “Người châu Âu và Slav được ưu tiên hơn - vì họ được dùng để đóng các video lừa đảo. Còn người châu Á thì bị đánh, bị nợ tiền và chỉ được trả công bằng đồ ăn.”

Đại sứ Nga tại Thái Lan, Yevgeny Tomikhin, trực tiếp tham gia chiến dịch giải cứu Dashinima. Ông cho biết cô bị lừa sang Myanmar vào đầu tháng 9 “với lời hứa về công việc người mẫu tại Thái Lan”.

Một số “trung tâm lừa đảo” ở Myanmar được mô tả như “thành phố thu nhỏ”, có nhà hàng, cửa hàng, spa, tiệm massage - nhưng mọi người bên trong đều bị giam giữ, không ai có thể trốn thoát.

Nguồn: Daily Mail