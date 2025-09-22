Hãng truyền thông Al Jazeera (Qatar) đưa tin, hàng ngàn người đã biểu tình ở thủ đô Manila của Philippines vào ngày 21/9 để bày tỏ sự tức giận về vụ bê bối tham nhũng liên quan tới các dự án chống lũ, được cho là đã khiến người nộp thuế Philippines thiệt hại hàng tỷ USD.

Sự phẫn nộ về các dự án được gọi là "cơ sở hạ tầng ma" đã gia tăng ở quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr công khai trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia hồi tháng 7 sau nhiều tuần xảy ra lũ lụt chết người.

Các cuộc biểu tình hôm 21/9 phần lớn diễn ra trong hòa bình, chỉ một nhóm nhỏ đa phần là thanh niên ném đá và chai lọ vào cảnh sát, và đốt lốp xe kéo được dùng làm rào chắn gần cây cầu dẫn đến Dinh tổng thống. Ảnh: AFP

Tuần trước, Tổng thống Marcos cho biết ông không hề trách cứ người dân vì tham gia biểu tình, nhưng kêu gọi tiến hành hoạt động trong trạng thái ôn hòa.

Chính quyền địa phương cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 17 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, trong một cuộc đụng độ.

Chỉ một giờ sau, trong cuộc đụng độ thứ hai, cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ khác.

Theo Al Jazeera, hiện vẫn chưa rõ liệu những người liên quan có dính líu gì đến các cuộc biểu tình có tổ chức hay không.

Ngày hôm qua (21/9) bắt đầu bằng cuộc biểu tình hòa bình vào buổi sáng tại Công viên Luneta ở thủ đô Manila, thu hút gần 50.000 người tham gia, theo ước tính của chính quyền thành phố.

Hàng ngàn người khác đã tham gia cuộc biểu tình vào buổi chiều tại đại lộ EDSA (Đại lộ Epifanio de los Santos) ở Manila.

Bộ Tài chính Philippines ước tính nền kinh tế nước này thiệt hại tới 118,5 tỷ peso (2 tỷ USD) từ năm 2023 đến năm 2025 do nạn tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ lụt. Ảnh: AFP

Teddy Casino, 56 tuổi, chủ tịch liên minh cánh tả Bagong Alyansang Makabayan, cho biết những người biểu tình không chỉ yêu cầu hoàn trả số tiền tham nhũng mà còn yêu cầu phạt tù đối với những người có liên quan.

Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace có trụ sở ở Amsterdam (Hà Lan) cho rằng con số thực tế phải lên tới gần 18 tỷ USD.

Đầu tháng này, chủ sở hữu của một công ty xây dựng đã cáo buộc gần 30 thành viên Hạ viện Philippines và các quan chức Sở Công trình Công cộng và Đường cao tốc nhận hối lộ bằng tiền mặt.

Vụ bê bối đã dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo ở cả hai viện của Quốc hội Philippines, với việc Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez đệ đơn từ chức vào đầu tuần trước khi cuộc điều tra được tiến hành.