Thảm cảnh của Song Ji Hyo khi đi bán đồ lót: Số đơn hàng thấp đến mức không thể tin nổi

Sáng 10/2, tờ Allkpop đưa tin, chuyện Song Ji Hyo kinh doanh đồ lót đã trở thành chủ đề được thảo luận trong tập mới nhất của chương trình Running Man. MC quốc dân Yoo Jae Suk tiết lộ, mỹ nhân họ Song hiện đối mặt với nhiều khó khăn vì chỉ nhận được 1-2 đơn hàng mỗi ngày kể từ khi ra mắt thương hiệu nội y hồi tháng 12 năm ngoái. MC họ Yoo cho biết thêm Song Ji Hyo hiện kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội mới nhưng vẫn than thở trước doanh số ảm đạm.

Nghe xong câu chuyện, Haha đã ra sức an ủi đàn em họ Song bằng cách nhấn mạnh, bất cứ ai khi mới bắt đầu kinh doanh cũng có thể phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về doanh số bán hàng. Bên cạnh đó, Haha còn giúp Song Ji Hyo cải thiện tâm trạng khi nói đùa rằng, cô có thể tham khảo ý tưởng chụp bộ ảnh đồ lót theo concept người ăn xin (tạo hình của dàn sao Running Man trong tập mới nhất) để tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng và thúc đẩy doanh số.

Những chia sẻ của Yoo Jae Suk về tình hình kinh doanh hiện tại của Song Ji Hyo đã chiếm sóng mạng xã hội mới đây

Trong tập Running Man mới nhất, dàn nghệ sĩ hóa thân thành những người ăn mày thời xưa. Đáng chú ý, tài tử Hollywood Robert Pattinson đã xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong show

Còn nhớ hồi tháng 12/2024, Song Ji Hyo tuyên bố ra mắt thương hiệu đồ lót sau 8 năm chuẩn bị. Cùng thời điểm, nữ diễn viên còn gây sốt khi công khai bộ ảnh gợi cảm nhằm tuyên truyền cho nhãn hàng nội y của mình.

Nữ diễn viên họ Song gây xôn xao với bộ ảnh nóng bỏng để quảng bá cho thương hiệu nội y. Trước ống kính, cô khoe trọn vóc dáng gợi cảm và đường cong nuột nà

Trước đó, trong lần xuất hiện trên talk show Just an Excuse do Yoo Jae Suk làm chủ xị hồi mùa hè năm ngoái, Song Ji Hyo đã hé lộ về kế hoạch ra mắt thương hiệu: "Em đang lên kế hoạch ra mắt thương hiệu đồ lót và nước hoa. Em đã nói về chủ đề này với anh Yoo Jae Suk từ 2 năm trước rồi, và cùng thảo luận về thời gian ra mắt và cách thức tiến hành. Mọi chuyện cũng khá gian nan đấy ạ".

Khi ấy, Yoo Jae Suk và Ji Suk Jin đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời hy vọng công việc kinh doanh của Song Ji Hyo sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, thậm chí mong đàn em có thể đưa sản phẩm tiến ra thị trường nước ngoài.