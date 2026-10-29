1 Anh Trai Say Hi vừa cầu hôn bạn gái 9 năm, hôn lễ tổ chức tháng 11!

Tối 29/10, ca sĩ Vũ Thịnh - gương mặt từng tham gia Anh Trai Say Hi bất ngờ chia sẻ tin vui khi cầu hôn thành công bạn gái Fanny. Trong ảnh, Fanny diện váy cô dâu, cười tươi rói khi đeo nhẫn vào ngón áp út của Vũ Thịnh. Khung hình cả hai được khen quá đẹp đôi.

Vũ Thịnh hạnh phúc thông báo: "9 năm cho 1 giây phút. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây và đồng hành cùng anh”. Sau gần một thập kỷ bên nhau, trải qua cả những lần xa cách và tái hợp, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tới. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Vũ Thịnh chính thức cầu hôn bạn gái 9 năm

Chuyện tình của Vũ Thịnh và Fanny từng trải qua không ít sóng gió. Cả hai hẹn hò rồi chia tay vào năm 2018, một phần do áp lực dư luận khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một nam thí sinh khác. Vũ Thịnh từng chia sẻ: "Lúc đó Fanny đang tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một bạn nam khác. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mọi người rất tức giận và ‘tấn công’ hai đứa. Khi ấy, tụi mình còn trẻ, không chịu được áp lực dư luận và cũng không muốn công việc bị ảnh hưởng nên chọn cách dừng lại".

Cặp đôi từng có giai đoạn chia tay và tái hợp trong show tình cảm

Đến năm 2021, khi Fanny tham gia Tỏ tình hoàn mỹ, Vũ Thịnh quyết định xuất hiện để bày tỏ tình cảm. Màn tái hợp giúp cả hai có cơ hội bắt đầu lại và tiếp tục đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Từ đó, Fanny thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn trai, trong đó có thời điểm Vũ Thịnh tham gia Anh Trai Say Hi.

Nói về người yêu, Fanny từng dành nhiều lời khen cho Vũ Thịnh: "Với tôi, anh Thịnh là người ấm áp và trưởng thành. Có thể nói anh ấy như mẫu người đàn ông của gia đình vậy, tất cả mọi việc trong nhà đều do anh làm hết. Anh Thịnh rất thích làm những công việc như chăm sóc nhà cửa, nấu ăn".

Fanny là "hậu phương" vững chắc cho Vũ Thịnh suốt nhiều năm qua

Fanny sinh năm 1997, được biết đến là hot girl, nhà sáng tạo nội dung với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thường đăng tải các video hát, nhảy, cover ca khúc nổi tiếng và những khoảnh khắc tương tác với bạn trai. Trong khi đó, Vũ Thịnh sinh năm 1995, từng tham gia X Factor - Nhân tố bí ẩn năm 2016 và Giọng hát Việt năm 2019. Nam ca sĩ đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Hai Chúng Ta, Bảo Bối Của Anh, Sao Vẫn Còn Yêu và Thanh Xuân Lãng Phí. Dù có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh được đông đảo khán giả biết đến hơn sau khi tham gia mùa đầu tiên của Anh Trai “Say Hi”, dù dừng chân khá sớm.

Cặp đôi sẽ chính thức về chung nhà trong thời gian ngắn sắp tới

Hạ Anh/ Ảnh: FBNV