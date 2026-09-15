Nữ diễn viên E. lâm thảm cảnh: Liệt dây thần kinh mặt, người sưng phù vẫn phải tiếp tục quay phim

Mới đây, nữ diễn viên Ahn Eun Jin đã xuất hiện trên kênh YouTube Fairy Jae Hyung. Tại đây, cô đã tâm sự nhiều chuyện công việc, đời tư chưa từng hé lộ. Đầu tiên, cô thẳng thắn đối diện với quãng thời gian bị chê bai "không hợp vai" trong phim My Dearest: “Nhìn lại, rõ ràng đó là một khoảng thời gian khó khăn. Lúc đó, tôi đã cố gắng vượt qua bằng mọi cách, nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra nó thực sự khó khăn đến mức nào”. Không ngờ My Dearest lại rất thành công, giúp tên tuổi Ahn Eun Jin bật lên tầm cao mới.

Tiếp theo, nữ diễn viên sinh năm 1991 nói về quãng thời gian bị liệt mặt khi quay phim The Good Bad Mother. "Tôi bị cảm lạnh và bị liệt dây thần kinh mặt. Vào ngày quay phim, khi đang rửa mặt và đánh răng, nước chảy ra từ một bên miệng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu tôi thậm chí không nhận ra đó là liệt dây thần kinh mặt. Càng về cuối ngày, mọi thứ càng có vẻ không ổn, vì vậy tôi đã nói với đạo diễn và đến bệnh viện. Họ nói với tôi đó là liệt mặt. Vì không biết về tình trạng này, tôi nghĩ nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, nhưng nó chỉ càng tệ hơn. Lúc đó tôi rất chán nản và buồn bã” - Ahn Eun Jin nhớ lại.

Ahn Eun Jin tiết lộ bị liệt mặt khi quay phim The Good Bad Mother. Ảnh: Sports Chosun

Cô tiếp tục “Hôm đó tôi quay xong các cảnh cho nhân vật của mình thì phải dừng mọi thứ lại. Vì bị chậm cử động ở một bên mặt, tôi chỉ quay được các cảnh ở góc nghiêng mặt. Tôi đã đi khám cả Tây y và Đông y, được châm cứu và được kê thuốc steroid liều cao. Nhưng cả tháng trời không khỏi. Tình trạng không cải thiện và ngày càng tệ hơn, tôi rất chán nản. Tác dụng phụ của steroid gây sưng phù – mặt tôi sưng lên ngay cả sau khi đi bộ, và đầu gối cũng sưng. Lúc đó rất khó để giữ tinh thần lạc quan. Dần dần, tình trạng sưng phù ngày càng nặng hơn và đó là lý do bộ phim kết thúc. Tôi phải tiếp tục quay phim, nên không còn lựa chọn nào khác”.

Mặt và đầu gối của nữ diễn viên cũng bị sưng phù. Ảnh: Sports Chosun

Ahn Eun Jin cảm thấy rất sợ hãi và bất an, liên tục trăn trở liệu mình có còn diễn xuất được nữa không. Đến cuối cùng, cô nhận ra cách tốt nhất là thẳng thắn, bộc lộ bản thân, đối diện với khó khăn. Vì vậy, cô đã nói với đạo diễn: "Đạo diễn, tôi không thể diễn xuất tốt nếu không được yêu mến trên phim trường. Nếu không được yêu mến, lòng tự trọng của tôi sẽ không phát triển. Xin hãy giúp tôi'. Sau đó, đạo diễn đã đích thân yêu cầu tôi nghiên cứu kịch bản rất kỹ lưỡng và cho tôi đọc thoại nhiều lần”.

Đây là lần đầu tiên Ahn Eun Jin tiết lộ những khó khăn, biến cố cô gặp phải trong quá trình quay phim. Sự chân thành và tận tâm của nữ diễn viên đã chạm đến trái tim nhiều khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người cảm ơn Ahn Eun Jin đã không quản ngại khó khăn, cô tận tâm với vai diễn trong The Good Bad Mother đến nỗi không ai nhận ra nữ diễn viên bị liệt một bên mặt, chỉ quay được bên góc nghiêng.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ahn Eun Jin phải dùng tóc che, chỉ quay phim ở góc nghiêng mặt. Ảnh: X

Ahn Eun Jin sinh năm 1991, là nữ diễn viên tài năng người Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tự nhiên và chuyển đổi linh hoạt giữa các thể loại, từ hài hước đến chính kịch sâu lắng. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu nhạc kịch và nhanh chóng tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ.

Vai diễn bước ngoặt giúp Ahn Eun Jin được công chúng biết đến rộng rãi là bác sĩ nội trú Chu Min Ha đáng yêu và kiên trì trong series đình đám Hospital Playlist (2020-2021). Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua các vai chính phức tạp và đầy cảm xúc trong The Good Bad Mother (2023) và bộ phim cổ trang thành công vang dội My Dearest (2023), giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích và săn đón hàng đầu của truyền hình Hàn Quốc hiện nay.

Ahn Eun Jin là gương mặt được yêu thích ở làng điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo



