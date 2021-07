Thảm án rúng động Thái Bình thập kỷ trước (Kỳ 2): Bộ mặt sát nhân của "con rể tương lai" và cuộc đời đẫm lệ của người phụ nữ từng "qua một lần đò"

Trong kỳ trước: Giữa lúc các manh mối điều tra còn hạn chế, cũng không xuất hiện nhiều các đối tượng tình nghi thì những thông tin mà bạn bè, người thân cung cấp về người đàn ông Lê Thanh Đại như một "tia sáng" giúp cơ quan công an có thêm phương hướng để điều tra. Liệu rằng Lê Thanh Đại có phải là hung thủ gây ra cái chết tàn nhẫn của 3 người trong gia đình chị T.? Hay hung thủ thực sự là một kẻ khác chưa từng lộ diện?

Hung thủ dần lộ diện

Sau khi Lê Thanh Đại được đưa vào diện tình nghi, Công an tỉnh Thái Bình đã lập tức tiến hành đến nơi ở của đối tượng để điều tra. Thế nhưng khi đến phòng trọ tại nhà ông Đặng Văn K. ở xã Vũ Phú, TP Thái Bình, nơi Đại đang thuê thì không tìm thấy đối tượng. Nhận thấy đối tượng có thể là nghi can của vụ án, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình, công an các huyện đã lần theo dấu vết, xác định hướng di chuyển của Đại.

Thông qua mũi truy xét tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Thái Bình và các tuyến đường từ Thái Bình sang Hải Phòng, chưa đầy 4 giờ sau, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Lê Thanh Đại tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, khi tìm thấy Đại, đối tượng này dường như "có tật giật mình" khi chuẩn bị đầy đủ hành lý, đồ đạc để "đi xa".

Ngay sau đó, Đại được đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đại quanh co chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi là tài sản của gia đình chị T. mà hắn đang sử dụng, Lê Thanh Đại đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình.

Hung thủ Lê Thanh Đại tại cơ quan công an

Đại khai nhận, trong khoảng thời gian tháng 11 và 12/2012, hắn có quan hệ tình ái với chị T. (con gái ông T. và bà C.). Ngày xảy ra án mạng 22/12, chị T. có dẫn Đại về nhà ăn cơm với bố mẹ với mục đích ra mắt “con rể tương lai”. Sau bữa cơm, Đại xin phép lên phòng nói chuyện riêng với chị T..

Tuy nhiên, khi lên tầng 2, Đại đã lộ rõ bộ mặt thật của kẻ sát nhân. Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Đại dùng chân giường bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị T. dẫn tới tử vong. Lúc này, ở dưới tầng 1, mẹ chị T. nghe tiếng động thì vội chạy lên xem xét cũng bị Đại dùng chính khúc gỗ trên đập nhiều nhát vào đầu và tử vong.

Sau khi ra tay với mẹ con chị T., Đại cũng có ý định sát hại luôn ông T. đang ở dưới tầng 1. Tuy nhiên lúc này trong nhà đang có khách nên Đại tiếp tục giả vờ xuống ngồi nói chuyện và uống rượu.

Sau khi khách khứa ra về, Đại đã lặp lại những hành vi man rợ, tàn nhẫn như đã làm với mẹ con chị T. để ra tay sát hại ông T.. Nhưng điều khiến ai nấy không khỏi rùng mình chính là thái độ của gã "con rể tương lai" sau khi gây án.

Sau khi thảm sát 3 mạng người xong, Đại vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt mà bình tĩnh khóa trái cửa, ở cùng 3 xác chết đến tận 23h đêm rồi mới lấy hết tài sản bỏ trốn.

Đến sáng 23/12/2012, Đại quay lại nhà chị T., thấy vụ việc vẫn chưa bị phát hiện nên đã đi mua cuốc xẻng rồi “thị sát” một khu đất trống tại khu vực giáp ranh giữa cánh đồng của xã Vũ Phúc, TP Thái Bình với nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, đào 3 hố với ý định chôn cất thi thể của 3 người.

Tuy nhiên, đến buổi tối cùng ngày khi chưa kịp thực hiện hành vi phi tang thi thể các nạn nhân thì sự việc bị phát hiện. Đại sợ hãi, vội vã chạy về nhà trọ lấy toàn bộ các tang vật lấy được từ nhà chị T. với ý định bỏ trốn về Hải Phòng.

Thế nhưng, khi đang bỏ trốn đến đoạn quốc lộ 10 từ Thái Bình về Hải Phòng, lúc này tiết trời mùa đôn rét buốt, cùng với việc đã đêm khuya, Đại không thể đi tiếp nên chỉ có thể rẽ vào thuê phòng ở nhà nghỉ Hưng Thuyết (xã Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình). Nằm chưa ấm chỗ thì Đại bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Khai thác lý lịch Lê Thanh Đại, cơ quan công an cũng không khỏi bất ngờ khi đối tượng này có lịch sử tiền án, tiền sự "dày cộm" khi đã từng nhiều lần "vào tù ra tội" về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, điều khiến cơ quan công an cũng phải bất ngờ chính là Đại là người được ăn học đàng hoàng, tử tế khi trình độ văn hóa đến bậc Đại học nhưng lại có thể gây ra nhiều vụ cướp đến như vậy.

Nhưng có lẽ do "bản tính khó dời" mà ngay trong cả quá trình học đại học, Đại tiếp tục dính án khi ăn cắp tiền của thầy giáo và bị phát hiện. Sau đó Đại tiếp tục "vào tù".

Sau khi ra khỏi tù, Đại càng lấn sâu thêm vào con đường tội lỗi và tiếp tục "bóc lịch" thêm 10 năm dù lúc này đã lập gia đình và có một đứa con.

Trong thời gian thi hành án, Đại có quen biết với một số đối tượng quê Thái Bình và từ đó có biết chị Nguyễn Minh T.. Thời điểm gặp Đại, chị T. đang buồn chán vì hôn nhân đổ vỡ nên khi nghe những lời đường mật của Đại, chị đã "xiêu lòng" và có ý định xây dựng cuộc sống mới với người đàn ông này.

Cuộc đời đẫm lệ của người phụ nữ từng qua một lần đò

Sau khi Lê Thanh Đại bị bắt giữ, người dân sống xung quanh gia đình nạn nhân không khỏi bàng hoàng bởi sự dã man, mất hết tính người của hung thủ. Thế nhưng càng phẫn nộ trước tội ác của kẻ thủ ác bao nhiêu, người ta lại tiếc thương, đau xót cho số phận các nạn nhân bấy nhiêu. Bởi 3 con người hiền lành, bất hạnh ấy lại phải ra đi đầy đau đớn, oan khuất.

Ông T. đã bị bại liệt nhiều năm, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào người vợ thường xuyên đau ốm và người con gái từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân. Những tưởng cuộc sống của gia đình 3 người sẽ bình lặng trôi qua trong sự đùm bọc của người thân, làng xóm thì sự xuất hiện của Lê Thanh Đại đã phá nát tất cả.

Nguồn cơn của sự việc có lẽ bắt nguồn từ việc chị T. con gái ông T. và bà C. phải chịu đủ những "bất hạnh" trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Theo một số đồng nghiệp của chị T. kể lại, sau khi không đậu đại học chị T. đành đăng ký vào học Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. Tốt nghiệp, chị T. được nhận về làm giáo viên dạy nhạc - họa tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Trong quá trình công tác ở đây, chị T. quen và nên duyên với một thanh niên ở xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương) làm nghề lái xe. Vài năm sau ngày cưới, đến năm 2007 vợ chồng chị T. đã sinh được 2 người con. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ rằng chị T. đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Thế nhưng cuộc sống vợ chồng cũng có lúc "xô lệch", phát sinh mâu thuẫn.

Nguyên nhân được cho là do chồng chị T. có tính ghen tuông, nhiều lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Thậm chí, có lần chị T. đã bị chồng hành hung trước mặt đồng nghiệp, nhiều người đã phải vất vả can ngăn nhưng chỉ đến khi báo công an thì người chồng mới chịu dừng lại.

Một đồng nghiệp với chị T. kể lại, “Dù đã có hai con, nhưng cô Tâm vẫn còn trẻ trung, xinh xắn lắm. Do hay tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường và địa phương nên thỉnh thoảng cô có về muộn. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến người chồng ghen tuông bóng gió”.

Cuộc sống đầy bức bối, bất hạnh của chị T. kéo dài từ năm này sang năm khác. Chị T. nhẫn nhục chịu đựng vì con cái, không muốn con cái phải sống trong cảnh chia lìa bố mẹ. Thế nhưng, càng chịu đựng, người chồng càng lấn tới, tần suất “ăn đòn” của chị T. ngày càng dày đặc. Không chịu được tính vũ phu của chồng, đến năm 2010, chị T. viết đơn ly hôn.

Đơn ly hôn của chị T. sau đó đã được tòa chấp nhận nhưng dù đã không còn là vợ chồng, chị T. vẫn thường xuyên qua lại vì thương con, vẫn muốn 2 đứa trẻ có sự quan tâm của người mẹ. Những tưởng dù không còn liên quan đến nhau thì người chồng sẽ bỏ qua cho chị. Nhưng không, chị T. vẫn thường xuyên phải chịu sự bạo hành của người chồng cũ, những trận đòn vô cớ vẫn liên tiếp giáng xuống người chị.

Dù chị T. đã nhẫn nhục chịu đựng nhưng "con giun xéo lắm cũng quằn", không thể chấp nhận được cách hành xử này của chồng cũ nên sau đó, cả hai chấm dứt qua lại, hai đứa con được gửi về bên nội nuôi nấng, chăm sóc.

Những tưởng sau khi không còn ràng buộc con cái, gã chồng cũ sẽ buông tha cho chị T., nhưng người này vẫn thường xuyên tìm đến gây chuyện. Nhưng sau đó sự xuất hiện của Lê Thanh Đại đã thay đổi tất cả.

Lê Thanh Đại tại phiên tòa xét xử

Theo cô giáo H. - đồng nghiệp của chị T. cho biết, sự gặp gỡ giữa chị T. và Đại khá tình cờ. Theo đó, khoảng tháng 11/2012, trong một lần đi ra quán nước ngồi nói chuyện với người bạn, chị T. đã vô tình gặp Đại ở đây. Tuy nhiên, hôm ấy, Đại lại là người chủ động sang bắt chuyện, làm quen với chị T..

Bằng tài ăn nói cùng với khiếu hài hước của mình, Đại đã nhanh chóng lấy được phương thức liên lạc với chị T.. Sau đó, hai người thường xuyên liên lạc và từ đây Đại biết được những chuyện chị T. đã từng trải qua. Đặc biệt sau khi biết được những hành vi vũ phu của người chồng cũ, Đại tỏ thái độ bức xúc thay cho chị T.. Thậm chí, Đại đã gọi điện đe doạ sẽ dạy cho người này “một bài học” nếu còn đánh đập chị T.. Và sau cuộc điện thoại này, cuộc sống chị T. cũng trở nên êm đềm hơn, người chồng cũ đã không còn dám đến quấy rầy nữa.

Trước sự quan tâm và thái độ chân thành của bạn trai, Đại và chị T. chính thức quen nhau.

Sau đó, chị T. có khoe với một số đồng nghiệp về người bạn trai "mới quen" này, cô nói Đại biết chia sẻ, quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên, cũng theo một số đồng nghiệp của chị T. cho biết, để có sự “giúp đỡ” của Đại, chị T. đã phải chi cho hắn 6 triệu đồng gọi là tiền “bảo kê”. Do không đủ tiền nên chị Tâm phải đi vay mượn một số người đồng nghiệp khác, đến khi sự việc xảy ra, chị T. vẫn còn nợ một vài người.



Những tưởng chị T. đã tìm được người nương tựa sau những ngày "bất hạnh" thì bộ mặt thật của Đại dần lộ ra.

“Việc yêu và chấp nhận lấy Đại là vì chị T. muốn hắn che chở cho mình, tránh phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bởi những trận đòn của người chồng cũ. Ai ngờ đâu, ''tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa'', chị Tâm đã gặp phải hoạ sát thân” - một đồng nghiệp của chị T. nghẹn ngào.

Chưa dừng lại ở đó, dường như Đại đã lên sẵn kế hoạch để cướp tài sản của gia đình người yêu sau khi nghe chị T. kể về hoàn cảnh gia đình. Đại liên tục đề nghị chị T. cho về thăm gia đình để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Thế nhưng, do đã “lỡ một lần đò”, cùng với việc 2 người mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn nên chị T. chưa muốn vội vàng.

Tuy nhiên, Đại đã dùng những lời ngon ngọt để thuyết phục, thậm chí là dọa bỏ về Hải Phòng nếu không được về ra mắt. Nghĩ bạn trai thật lòng, ngày 22/12/2012, chị T. đã mời Đại về nhà ăn cơm, ra mắt gia đình.

Sau khi ăn cơm xong, khoảng 15 giờ cùng ngày, Đại đã dùng chiếc chân tủ bằng gỗ sát hại chị T và mẹ trên tầng 2 rồi tiếp tục ra tay với bố chị T. bị bại liệt ngay dưới tầng 1.

Sát hại cả gia đình người yêu, hắn lấy trộm một xe máy, hai điện thoại di động cùng một số tài sản khác rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Người dân phường Phú Khánh những ngày cuối năm không khỏi bàng hoàng, chấn động trước sự việc. Đồng thời họ không khỏi xót xa, thương cảm cho một gia đình hiền lành, chỉ vì lòng tham mà Lê Thanh Đại nhẫn tâm lợi dụng rồi sát hại 3 con người không chút sức lực phản kháng một cách không ghê tay.

Ngày 8/5/2013, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Đại. Tại phiên tòa, Lê Thanh Đại đã phải nhận bản án cao nhất: tử hình. Thế nhưng bản án của gã sát nhân liệu có đủ bù đắp lại được những gì gia đình nạn nhân phải gánh chịu khi họ đã không còn.