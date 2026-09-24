Thảm án ở Củ Chi, bốn người trong gia đình thương vong

Đến gần 18 giờ ngày 24/9, Công an xã Củ Chi vẫn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu vực này nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy đến, họ phát hiện bốn người trong một gia đình đang nằm trên vũng máu. Nghi phạm gây án đã rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 24/9, nghi phạm được cho là đã dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ.

Vụ việc khiến chị của vợ nghi phạm tử vong tại chỗ. Vợ nghi phạm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng cơ mặt nơi xảy ra vụ án mạng.

Hai người khác bị thương nặng là cha vợ nghi phạm và một người cháu, hiện được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á.

Theo người dân địa phương, những người liên quan thuê trọ tại khu vực xảy ra vụ án. Ngay trong ngày 24/9, lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp bắt giữ nghi phạm khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi các nạn nhân, phối hợp với y bác sĩ trong công tác cứu chữa. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.