Bé gái đột nhiên ngã gục trong lớp học rồi tử vong

Theo India today, một học sinh lớp 2 ở Balrampur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã tử vong tại một trường tư thục. Gia đình cô bé cho rằng vụ việc có liên quan đến tiếng nhạc lớn từ DJ phát ra trong đám rước tượng thần Ganesh đi ngang qua trường.

Nạn nhân được xác định là Vaishnavi Tiwari. Theo gia đình, vụ việc xảy ra vào ngày 21/9 khi Vaishnavi đang ở trường.

Trong giờ học, một đám rước tượng thần Ganesh đã đi qua con đường cạnh trường, với tiếng nhạc DJ rất lớn.

Cô giáo vội vã chạy đến chỗ học sinh vừa ngã quỵ trong lớp học. Ảnh: NDTV

Camera giám sát từ bên trong lớp học ghi lại cho thấy cô bé cười nói vui vẻ với các bạn cùng lớp vào khoảng 11h sáng trước khi đột ngột rơi vào tình trạng nguy kịch khi những âm thanh từ đám rước lan vào phòng, theo NDTV đưa tin. Vài giây sau, cô bé gục xuống ghế, bất tỉnh.

Các giáo viên trong trường lập tức đưa Vaishnavi đến bệnh viện. Tuy nhiên, cô bé không thể được cứu sống.

Sau cái chết của đứa trẻ, người dân địa phương đã đặt câu hỏi về tiếng nhạc quá lớn của DJ trong đám rước. Gia đình cũng cho rằng cái chết của đứa trẻ có liên quan đến tiếng nhạc lớn.

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Tuy nhiên, nguyên nhân y tế thực sự dẫn đến cái chết của Vaishnavi chỉ được làm rõ sau khi điều tra. Theo cảnh sát, cho đến nay gia đình vẫn chưa trình báo bất kỳ vụ việc nào liên quan đến sự việc này.

Được biết, cha của Vaishnavi, ông Sonu Tiwari, đang sống trong một căn nhà thuê ở Balrampur Nagar để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hành của con gái mình.

Phương Linh (t/h)