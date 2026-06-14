Mới đây, câu chuyện một người đàn ông Thái Lan vì giúp đỡ một cô gái trong tình huống khẩn cấp mà bị mất mạng đã khiến dư luận không khỏi xót xa.

Giúp đỡ cô gái không quen biết, người đàn ông tử vong thương tâm

Thông tin được tờ The Thaiger đăng tải cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Hai, 8/6 vừa qua. Theo đó, Quỹ Cứu hộ Surin nhận được báo cáo về vụ việc trên đường Tung Pho–Tha Sawang lúc 2 giờ 05 phút sáng ngày 8 tháng 6. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường và thông báo cho các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Mueang Surin.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người thiệt mạng tại Thái Lan.

Hai người bị thương được tìm thấy và sau đó được xác định là cô Thidarat Phonthong, 32 tuổi, người Thái Lan và anh Nattanon Jitharn, 28 tuổi, người Thái Lan. Cô Thidarat sau đó được tuyên bố tử vong tại hiện trường, trong khi anh Nattanon tử vong sau đó tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết xe máy của anh Nattanon bị hư hỏng nặng. Một chiếc xe sedan màu đen cũng được tìm thấy gần đó với người lái là anh Arnon Kongkeng, 32 tuổi.

Chiếc xe máy của anh Nattanon Jitharn hư hỏng nặng sau vụ việc.

Cảnh sát xác định anh Arnon là bạn trai của cô Thidarat. Dựa trên những phát hiện ban đầu, cảnh sát cho rằng vụ va chạm có thể là cố ý, mặc dù Arnon khai với cảnh sát rằng đó là một tai nạn. Hình ảnh từ camera hành trình của xe cho thấy anh Arnon và cô Thidarat cãi nhau bên trong xe.

Arnon Kongkeng, 32 tuổi tại đồn cảnh sát.

Theo cảnh sát, cô Thidarat đang lái xe và được nghe thấy yêu cầu Arnon bỏ con dao mà anh này đang cầm trên tay xuống. Cảnh sát cho biết sau đó, cô Thidarat đã dừng xe và xuống xe, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nattanon, một người lạ đang đi xe máy ngang qua. Anh Nattanon thấy cô gái nài nỉ trong sự khẩn thiết nên đã đồng ý cho cô gái lên xe và chở đi. Cảnh sát cho rằng Arnon sau đó đã đuổi theo chiếc xe máy với tốc độ cao và đâm vào nó, dẫn đến cả hai người ngồi trên xe máy thiệt mạng.

Camera hành trình trên xe của Arnon ghi lại hình ảnh chiếc ô tô đâm mạnh vào chiếc xe máy.

Arnon khai với cảnh sát rằng anh ta rất hối hận về vụ việc và nói rằng anh ta không cố ý đâm vào họ và khiến họ mất mạng. Anh ta cũng khẳng định không nhận ra người phụ nữ trên xe máy lại chính là bạn gái mình. Arnon nói…“Tôi còn không dám xin lỗi cô ấy và gia đình cô ấy tại đám tang. Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi không thể sửa chữa được nữa.”

Theo ThaiRath, cảnh sát đã buộc tội Arnon tội danh cố ý giết người. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm.

Nạn nhân chuẩn bị kết hôn vào năm sau khiến nhiều người xót xa

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, anh Nattanon đang làm việc tại Sở Điện lực tỉnh Surin. Nạn nhân vừa mới tổ chức sinh nhật với bạn gái vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, và cặp đôi dự định kết hôn vào tháng Giêng năm sau. Tuy nhiên, chỉ vì một lần giúp đỡ người lạ, chàng trai trẻ đành lỡ dở cả cuộc đời với tương lai phía trước. ThaiRath đưa tin rằng người dân địa phương đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình và bạn gái của anh Nattanon. Họ cũng khen ngợi sự nghĩa hiệp của anh Nattanon khi đã sẵn sàng dang tay giúp đỡ một cô gái không quen biết ở giữa đường.

Trong khi đó một số người bày tỏ sự tiếc nuối cho anh Nattanon và kêu gọi mọi người tránh can thiệp vào những vấn đề không cần thiết vì sự an toàn của chính mình, và thay vào đó hãy báo cáo những trường hợp như vậy cho cảnh sát hoặc chính quyền địa phương.

(Theo The Thaiger)

