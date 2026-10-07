Thái Lan cảnh báo số ca mắc virus RSV gia tăng ở trẻ nhỏ

(Ảnh minh họa: AI)

Ngày 6/10, Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo về nguy cơ gia tăng các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ nhỏ, đồng thời khuyến cáo các gia đình tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt đối với trẻ dưới 5 tuổi. Theo số liệu được công bố, số ca mắc RSV tại Thái Lan bắt đầu tăng nhanh từ tháng 8. Từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 8.500 trường hợp, trong đó khoảng 3/4 là trẻ dưới 5 tuổi. Một trường hợp tử vong được ghi nhận là trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết RSV thường lưu hành mạnh trong mùa mưa và có thể kéo dài tới mùa lạnh. Đây là loại virus đường hô hấp phổ biến, có khả năng gây bệnh ở nhiều nhóm tuổi nhưng đặc biệt đáng lưu ý đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. RSV lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi, cũng như thông qua việc chạm vào những bề mặt có virus rồi đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Virus có thể tồn tại trong một khoảng thời gian trên những bề mặt cứng như đồ chơi bằng nhựa, tay nắm cửa, điện thoại hay thành giường của trẻ.

Ở giai đoạn đầu, người nhiễm RSV thường có các biểu hiện tương tự cảm lạnh hoặc cúm, như sốt, ho và sổ mũi... Trẻ cũng có thể hắt hơi, ho nhiều hơn, xuất hiện đờm hoặc tiếng thở khò khè. Đối với trẻ sơ sinh, những biểu hiện cần chú ý còn bao gồm bú ít, quấy khóc hoặc buồn ngủ bất thường. Trong phần lớn trường hợp ở trẻ lớn và người trưởng thành, bệnh có thể chỉ biểu hiện giống cảm lạnh. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ sinh non hoặc trẻ có bệnh lý về tim, phổi, virus có thể xâm nhập xuống các đường hô hấp nhỏ và phổi, dẫn đến viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi.

Theo các thông tin do phía Thái Lan cung cấp, trẻ nhỏ có nguy cơ bệnh diễn biến nặng hơn do hệ miễn dịch và đường thở chưa phát triển hoàn thiện. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn tới suy hô hấp. Bác sĩ Weerawat Manosuthi, người phát ngôn DDC, cho biết hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị RSV. Việc điều trị chủ yếu tập trung giảm triệu chứng và hỗ trợ hô hấp khi cần thiết.

Cơ quan y tế nước này khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt theo dõi tình trạng hô hấp của trẻ. Trẻ cần được đưa tới cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như thở nhanh hoặc khó thở, lồng ngực hoặc các xương sườn bị rút lõm theo từng nhịp thở, cánh mũi phập phồng, môi hoặc đầu ngón tay chuyển màu xanh tím, không thể bú hoặc uống nước, hay buồn ngủ bất thường.

Đợt gia tăng RSV diễn ra trong bối cảnh Bangkok vừa trải qua những trận mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng vào cuối tháng 9. Theo truyền thông Thái Lan, khoảng 300 mm mưa đã trút xuống thành phố trong khoảng 48 giờ từ ngày 24-27/9. Ngày 26/9, chính quyền Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận là khu vực thiên tai.

Mưa lớn và ngập lụt không phải nguyên nhân trực tiếp gây nhiễm RSV. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt trong mùa mưa có thể thuận lợi hơn cho sự lây truyền các bệnh đường hô hấp. Khi nhiều gia đình phải tập trung tại nhà người thân, nơi ở tạm thời hoặc không gian kín để tránh ngập, trẻ em có xu hướng ở gần nhau, dùng chung không gian, đồ chơi và nhiều vật dụng khác. Nguy cơ lây nhiễm càng đáng lưu ý trong những căn phòng đóng kín để tránh mưa và tập trung đông người. Một trẻ nhiễm RSV có thể phát tán virus qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc làm nhiễm virus lên những đồ vật thường xuyên được chạm vào.

Thực tế, RSV không phải vấn đề mới đối với Thái Lan trong mùa mưa. Số liệu của DDC trong giai đoạn từ ngày 7-13/9/2025 từng ghi nhận 3.454 ca RSV mới chỉ trong một tuần. Khi đó, cơ quan này xác định trẻ từ 0-4 tuổi là nhóm có tỷ lệ mắc RSV cao nhất.

Trước nguy cơ lây lan, các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường sinh hoạt đóng vai trò quan trọng. Các gia đình tại Thái Lan được khuyến cáo hạn chế dùng chung đồ vật, chú ý vệ sinh những bề mặt thường xuyên tiếp xúc và rửa tay sạch, đặc biệt khi chăm sóc trẻ nhỏ. Ngành y tế Thái Lan cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai tiêm vaccine phòng RSV nhằm tạo kháng thể có thể truyền thụ động sang thai nhi, qua đó góp phần bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, việc nhận biết sớm những biểu hiện bất thường có ý nghĩa quan trọng. Những triệu chứng ban đầu của RSV có thể giống một bệnh đường hô hấp thông thường, song khi trẻ bắt đầu thở nhanh, khó thở, khò khè, bỏ bú hoặc trở nên lừ đừ, phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Trong bối cảnh mùa mưa tại Thái Lan vẫn tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp lưu hành, cơ quan y tế nước này tiếp tục nhấn mạnh việc phòng ngừa, theo dõi sát trẻ nhỏ và chủ động tìm kiếm chăm sóc y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bệnh nặng.



