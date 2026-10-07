Bị quả cầu lông đập trúng đầu, người đàn ông tử vong sau 3 ngày

Một nam lao động tại huyện Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc) bị quả cầu lông đang bay với tốc độ cao đập trúng đầu khi chơi thể thao. Ban đầu, người này chỉ cảm thấy đau đầu và nghỉ chơi, nhưng sau khi về nhà lại xuất hiện nôn ói dữ dội. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông không qua khỏi sau 3 ngày.

Bác sĩ thần kinh ngoại khoa cho biết mức độ nguy hiểm của quả cầu lông chủ yếu nằm ở tốc độ. Về vật lý, động lượng phụ thuộc vào cả khối lượng và vận tốc. Vì vậy, dù quả cầu lông rất nhẹ, khi bay với tốc độ lớn, nó vẫn có thể tạo ra lực tác động đáng kể khi va vào cơ thể.

Đặc biệt, không phải mọi vị trí trên hộp sọ đều có độ dày giống nhau. Khu vực thái dương, tương ứng với vùng xương thái dương, được xem là một trong những vùng tương đối mỏng và dễ tổn thương. Nếu bị vật thể tốc độ cao đập mạnh vào khu vực này, trong một số trường hợp, xương có thể bị nứt và làm tổn thương mạch máu bên dưới.

Vì sao chấn thương vùng thái dương có thể nguy hiểm?

Bên dưới vùng xương thái dương có động mạch màng não giữa. Nếu xương bị nứt do va đập và làm tổn thương mạch máu, người bệnh có thể bị tụ máu ngoài màng cứng. Máu tích tụ trong hộp sọ có thể làm áp lực nội sọ tăng nhanh. Điều đáng lo là tình trạng này đôi khi không biểu hiện rõ ngay sau chấn thương.

Người bệnh ban đầu có thể vẫn tỉnh táo, chỉ cảm thấy đau hoặc nặng đầu và vẫn có thể nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu chảy máu tiếp tục diễn tiến, tình trạng có thể xấu đi nhanh chóng, thậm chí dẫn đến mất ý thức.

Tỉnh táo sau khi bị đập đầu không có nghĩa là đã an toàn

Bác sĩ cảnh báo đây chính là một trong những đặc điểm nguy hiểm của chấn thương sọ não. Một người vừa bị va đập đầu có thể nói rằng mình chỉ hơi đau đầu, sau đó về nhà nghỉ ngơi hoặc đi ngủ. Nhưng nếu bên trong hộp sọ đang xảy ra chảy máu, tình trạng có thể diễn biến âm thầm và trở nên nghiêm trọng sau đó.

Do đó, nếu đầu bị va đập mạnh, đặc biệt khi vùng thái dương chịu lực trực tiếp, không nên chỉ dựa vào cảm giác "vẫn tỉnh táo" để đánh giá mức độ nghiêm trọng.

Nếu vị trí bị thương có dấu hiệu lõm bất thường hoặc hình dạng không đều, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay. Tình trạng sưng phần mềm bên ngoài đôi khi cũng có thể che khuất dấu hiệu của gãy xương.

Trong những trường hợp nghi ngờ chấn thương sọ não, bác sĩ có thể chỉ định chụp CT sọ não để kiểm tra tình trạng xương và phát hiện xuất huyết nội sọ.

Những dấu hiệu nào sau khi chấn thương đầu cần đi cấp cứu?

Sau khi bị va đập vào đầu, cần đặc biệt chú ý nếu xuất hiện hoặc kéo dài các triệu chứng như:

Đau đầu ngày càng tăng hoặc đau dữ dội.

Buồn nôn, nôn nhiều lần.

Chóng mặt, mất thăng bằng.

Lú lẫn, phản ứng chậm hoặc thay đổi ý thức.

Buồn ngủ bất thường hoặc khó đánh thức.

Co giật.

Yếu hoặc tê một bên cơ thể.

Nói khó, nhìn đôi hoặc thay đổi thị lực.

Có dấu hiệu lõm hoặc biến dạng hộp sọ tại vị trí va đập.

Đặc biệt, đừng chủ quan chỉ vì người bị thương vẫn đang tỉnh táo và nói chuyện bình thường.

Không chỉ bị cầu đập, ngã đập đầu khi chơi thể thao cũng cần cảnh giác

Theo bác sĩ, chấn thương đầu trong quá trình chơi thể thao không chỉ xảy ra khi bị bóng hoặc cầu đánh trúng. Khi né cầu với tốc độ cao, người chơi cũng có thể mất thăng bằng và ngã. Nếu đầu, đặc biệt là vùng chẩm, đập mạnh xuống sàn, nguy cơ chấn thương sọ não vẫn tồn tại.

Ngoài ra, những động tác xoay hoặc né tránh đột ngột cũng có thể gây căng cơ vùng cổ hoặc kích thích rễ thần kinh, dẫn đến đau cổ, tê tay. Những vấn đề này thường nhẹ hơn và có thể cải thiện, nhưng vẫn cần được đánh giá nếu triệu chứng kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng.

Nếu sau khi ngã hoặc va đập đầu xuất hiện đau đầu kéo dài, chóng mặt, đi đứng không vững, nôn ói, yếu hoặc tê một bên cơ thể, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Health 2.0