7 lần mất thai và kết quả của bệnh nhân, khiến BS Phạm Minh Giang với nhiều năm làm nghề vẫn khó nói thành lời

Bác sĩ Phạm Minh Giang là bác sĩ sản phụ khoa công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chị từng được đào tạo chuyên sâu về y học bào thai ở nước ngoài, đồng thời thường xuyên chia sẻ kiến thức chăm sóc thai kỳ và sức khỏe sinh sản trên mạng xã hội. Năm 2025, bác sĩ Giang còn được chú ý khi đảm nhận vai trò phiên dịch cabin tại Hội nghị Y học bào thai lần thứ ba do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức.

BS Phạm Minh Giang PSTW

Trong một chia sẻ về công việc, bác sĩ Giang nhắc đến trường hợp người bệnh với con số khiến chị day dứt: 7 lần mất thai.

Đằng sau con số ấy là những lần người mẹ đón nhận hy vọng, hồi hộp chờ đợi, hình dung về ngày được gặp con rồi lại phải đối diện với mất mát. Với bác sĩ, đây là một trong những hoàn cảnh mà dù đã có nhiều năm làm nghề, việc thông báo kết quả vẫn rất khó khăn.

Trong lần mang thai được bác sĩ Giang kể lại, người bệnh có thai tự nhiên. Thai đã được khoảng 8 tuần. Sau những lần mất mát trước đó, tin có thai mang đến hy vọng nhưng cũng đi cùng nhiều lo lắng.

Đến lần kiểm tra này, tim thai lại không còn.

Bác sĩ Giang chia sẻ rằng có những khoảnh khắc trong phòng khám, mọi lời an ủi đều trở nên rất nhỏ bé. Với người mẹ đã nhiều lần mất thai, thông báo “thai không còn phát triển” không chỉ là một kết quả siêu âm. Nó còn khiến ký ức về những lần mất mát trước đó quay trở lại.

Một câu nói ngắn của bác sĩ có thể khép lại cả quãng thời gian chờ đợi của người bệnh. Những dự định vừa được nhen lên, niềm vui vừa đủ can đảm để đón nhận, một lần nữa phải dừng lại.

Trong chia sẻ của mình, bác sĩ Giang không yêu cầu người mẹ phải mạnh mẽ, cũng không đưa ra lời hứa chắc chắn về một kết quả tốt đẹp ở lần sau. Chị ghi nhận sự cố gắng của người bệnh: Để vẫn đủ can đảm bước tiếp sau từng ấy lần hy vọng rồi thất vọng, người mẹ đã phải nỗ lực rất nhiều.

Trước hoàn cảnh ấy, điều bác sĩ Giang quan tâm không chỉ là xử trí cho lần thai hiện tại.

Chị cho biết cần cùng hai vợ chồng nhìn lại kỹ toàn bộ hành trình đã qua, tìm những nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng sảy thai, thai lưu liên tiếp và xem còn điều gì có thể can thiệp để chuẩn bị tốt hơn cho lần mang thai sau.

Đây là hướng đi được bác sĩ đề cập trong chia sẻ, chưa phải kết luận về nguyên nhân mất thai của người bệnh. Bài đăng cũng không nêu chẩn đoán cụ thể hay kết quả điều trị tiếp theo.

Giữa nỗi buồn của hiện tại, việc tiếp tục tìm hiểu những gì đã xảy ra là một cách đồng hành với hai vợ chồng. Bởi sau nhiều lần mất mát, họ cần được lắng nghe, được giải thích và có thêm cơ sở để cân nhắc chặng đường phía trước.

Khép lại câu chuyện, bác sĩ Giang bày tỏ mong muốn một ngày có thể viết vào bệnh sử của người mẹ một dòng khác với những ghi chép buồn trước đó: “Thai phát triển tốt. Mẹ và con đều bình an”.

Ảnh minh họa

Đó là lời mong mỏi của người bác sĩ dành cho bệnh nhân đang trải qua hành trình làm mẹ nhiều nước mắt.

Không phải người mẹ nào cũng có một thai kỳ thuận lợi. Có người phải đi qua nhiều lần mất mát trước khi có thể tiếp tục hy vọng. Và trong những thời điểm ấy, sự đồng hành còn nằm ở cách người bác sĩ đón nhận nỗi đau của người bệnh, thận trọng với từng lời nói và cùng họ tìm kiếm những điều có thể làm tiếp.

Câu chuyện bác sĩ Phạm Minh Giang chia sẻ chưa có một kết thúc trọn vẹn. Nhưng lời mong “mẹ và con đều bình an” vẫn ở đó, dành cho người mẹ đã nhiều lần phải nói lời tạm biệt khi chưa kịp được gặp con.