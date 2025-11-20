Thái độ lạ của Song Hye Kyo với "tình địch" Son Ye Jin tại Rồng Xanh 2025

Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) đã khép lại vào tối 19/11, với chiến thắng lịch sử của Hyun Bin - Son Ye Jin. Họ trở thành cặp vợ chồng diễn viên đầu tiên ở showbiz Hàn cùng lên ngôi Ảnh đế - Ảnh hậu trong 1 mùa giải. Vì vậy, những chủ đề liên quan đến Hyun Bin - Son Ye Jin tại Rồng Xanh được bàn luận sôi nổi khắp MXH. Trong đó, có cuộc gặp gỡ duyên nợ của họ với Song Hye Kyo. Mỹ nhân Glory được cho là đã không đi thảm đỏ mà vào thẳng hội trường lễ trao giải để né "cặp đôi thế kỷ". Trong quá khứ, Hyun Bin và Song Hye Kyo từng có thời gian hẹn hò mặn nồng. Tuy nhiên, hiện tại, Hyun Bin đã kết hôn với Son Ye Jin.

Không chạm mặt trực diện với nhau, nhưng "nhất cử nhất động" của Son Ye Jin và Song Kyo Hyo vẫn bị soi triệt để. Ở phần công bố kết quả Nữ diễn viên chính xuất sắc, cameraman sự kiện đã quay cận biểu cảm, đồng thời đặt 2 "chị đẹp" Son Ye Jin và Song Hye Kyo vào chung 1 khung hình và chiếu thẳng lên sóng truyền hình trực tiếp. Do đó, phản ứng của Song Kye Kyo khi nghe Son Ye Jin được xướng tên Ảnh hậu đã bị ghi lại không sót giây nào và trở thành tâm điểm "mổ xẻ".

Khoảnh khắc Song Hye Kyo và Son Ye Jin chung khung hình

Theo dư luận Trung Quốc, Song Hye Kyo tỏ ra thờ ơ và chẳng buồn tương tác với ống kính khi bị đặt chung hình với Son Ye Jin. Lúc Son Ye Jin được xướng tên đoạt cúp Ảnh hậu, Song Hye Kyo được cho là có biểu cảm gượng gạo, nhướn mày kinh ngạc, mỉm cười ba phần cho có, bảy phần lạnh lùng.

Trong khi đó, người hâm mộ Song Hye Kyo bênh vực thần tượng, cho rằng nữ diễn viên không hề tỏ thái độ với vợ của tình cũ. Họ cho rằng dư luận Trung Quốc quá nhạy cảm, xét nét khi cố tình "đọc vị" biểu cảm của Song Hye Kyo rồi tự suy diễn rằng nữ diễn viên lạnh nhạt trước chiến thắng của Son Ye Jin.

Công chúng Trung Quốc cho rằng Song Hye Kyo thờ ơ, lạnh nhạt và cười cho có khi Son Ye Jin đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Trong khi đó, người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo hoan hỉ, vui vẻ và không hề tỏ thái độ với vợ của tình cũ Hyun Bin tại Rồng Xanh

Trước đó, Song Hye Kyo gây bàn tán khi biến mất khỏi thảm đỏ Rồng Xanh, không gặp gỡ truyền thông. Đây được cho là một động thái có chủ đích, thể hiện sự tinh tế của Song Hye Kyo trong việc giữ khoảng cách với "cặp đôi thế kỷ" Hyun Bin - Son Ye Jin. Nếu 3 ngôi sao cùng đi thảm đỏ sẽ tạo ra tình huống khó xử, đồng thời việc này cũng trở thành miếng bánh ngon cho truyền thông và cư dân mạng khai thác. Do đó, dù chia tay Hyun Bin đã lâu, Song Hye Kyo vẫn tránh chạm mặt công khai với vợ chồng bạn trai cũ để sự xuất hiện của mình ở Rồng Xanh không bị biến thành 1 câu chuyện drama.

Song Hye Kyo được cho là né đi thảm đỏ Rồng Xanh để tránh đụng mặt vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin

