HOT nhất Rồng Xanh 2025: Song Hye Kyo xuất hiện cạnh người đàn ông đặc biệt, danh tính khiến cả MXH lao vào đẩy thuyền

Sau nhiều tuần được công chúng mong ngóng, Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) cuối cùng cũng diễn ra vào tối ngày 19/11. Trên thảm đỏ, loạt ngôi sao hạng A lần lượt xuất hiện, từ cặp đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin đến Yoona (SNSD), Lee Chae Min, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Ahn Bo Hyun,... và nhiều gương mặt nổi bật khác.

Sau khi danh sách đề cử được công bố, nhiều khán giả đã háo hức chờ đợi Song Hye Kyo xuất hiện trên thảm đỏ Rồng Xanh 2025, nhất là khi cô góp mặt trong hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn đầy táo bạo trong Dark Nuns. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, nữ minh tinh hoàn toàn vắng bóng tại thảm đỏ, khiến fan tin rằng cô đã chọn không tham dự. Ai ngờ, Song Hye Kyo lại bất ngờ hiện diện ngay bên trong hội trường, lặng lẽ ngồi vào hàng ghế khách mời và lập tức lọt vào khung hình của máy quay. Nụ cười nhẹ nhàng cùng thần thái dịu dàng của cô nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ, khẳng định đẳng cấp nữ hoàng thảm đỏ dù không bước chân lên thảm đỏ.

Song Hye Kyo không đi thảm đỏ nhưng vẫn xuất hiện ở hội trường lễ trao giải Rồng Xanh 2025

Điều khiến khán giả càng phấn khích hơn chính là vị trí ngồi của Song Hye Kyo. Cô xuất hiện bên cạnh Yeo Jeon Bin - bạn diễn trong Dark Nuns và nam tài tử Jung Sung Il, người đang nhận đề cử Nam chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Uprising. Sự tái ngộ bất ngờ này lập tức khiến cộng đồng mạng náo loạn, bởi hai ngôi sao từng gây bão khi đóng chung trong The Glory, một dự án nặng đô về đề tài báo thù. Dù trong phim không phải một đôi, Song Hye Kyo và Jung Sung Il từng được netizen đẩy thuyền nhiệt tình nhờ visual cực phẩm, thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút. Việc họ ngồi cạnh nhau tại Rồng Xanh 2025 khiến người hâm mộ một lần nữa bùng nổ, không ngừng mong chờ vào một "happy ending"ngoài đời.

Khoảnh khắc bùng nổ MXH của Song Hye Kyo và Jung Sung Il

Nhìn hình ảnh cả hai cùng mỉm cười, chăm chú theo dõi lễ trao giải, nhiều fan không giấu nổi sự thích thú. Song Hye Kyo, dù không phô trương vẫn sáng bừng với mái tóc ngắn thanh lịch và vẻ đẹp không tì vết. Jung Sung Il lại toát lên vẻ điềm đạm, chỉn chu trong bộ vest đen, đúng chuẩn phong độ của một tài tử bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp.

Nếu Song Hye Kyo đã là gương mặt quá quen thuộc với khán giả châu Á, thì Jung Sung Il cũng là cái tên ngày càng được chú ý trong vài năm trở lại đây. Song Hye Kyo sinh năm 1981, được mệnh danh là tường thành nhan sắc Hàn Quốc với loạt vai diễn kinh điển trong Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời hay gần nhất là The Glory - tác phẩm giúp cô nhận vô số giải thưởng lớn và khẳng định đẳng cấp diễn xuất.

Jung Sung Il sinh năm 1980, vốn là diễn viên sân khấu trước khi ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Anh được yêu mến nhờ lối diễn tinh tế, chiều sâu cảm xúc. Dù hoạt động lâu năm, Jung Sung Il chỉ thực sự bật lên khi góp mặt trong The Glory - vai diễn đưa anh vào hàng những diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc. Uprising - bộ phim giúp anh nhận đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2025 được xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp, mở ra giai đoạn bùng nổ hơn cho nam diễn viên.