Song Hye Kyo né đi thảm đỏ Rồng Xanh 2025 vì Hyun Bin - Son Ye Jin?

Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra tối ngày 19/11, quy tụ dàn sao hạng A của showbiz Hàn Quốc. Trong không khí hào nhoáng, Song Hye Kyo bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán dù chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây bên dưới khán đài.

Song Hye Kyo không đi thảm đỏ, mà trực tiếp đến dự lễ trao giải. Cô ngồi bên Jung Sung Il - bạn diễn trong The Glory và Jeon Yeo Bin. Đại mỹ nhân xứ Hàn tỏa sáng với gương mặt đẹp hoàn hảo, kiểu tóc ngắn trẻ trung và thần thái yêu kiều cuốn hút. Song Hye Kyo chọn váy tông trắng bồng bềnh, phù hợp hoàn hảo với nhan sắc ngọt ngào của cô. Chỉ với vài giây thoáng qua, Song Hye Kyo cũng đủ "đại náo" lễ trao giải này.

Tuy nhiên việc Song Hye Kyo đến thẳng lễ trao giải đã khiến nhiều netizen tiếc nuối và đặt câu hỏi tại sao cô không đem diện mạo lộng lẫy này tỏa sáng trên thảm đỏ. Thông thường, một ngôi sao lớn như Song Hye Kyo thường là tâm điểm của thảm đỏ, nơi truyền thông và khán giả chờ đợi. Người hâm hâm mộ vốn quen thuộc với hình ảnh Song Hye Kyo luôn là "nữ hoàng thảm đỏ" tại các sự kiện lớn, không khỏi xôn xao: "Chị né tránh gì vậy? Hay là vì không muốn chạm mặt ai đó?".

Nhiều người suy đoán Song Hye Kyo có động thái né cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trên thảm đỏ. Trong quá khứ, Hyun Bin và Song Hye Kyo từng có thời gian hẹn hò mặn nồng. Tuy nhiên hiện tại, Hyun Bin đã kết hôn với Son Ye Jin. Với sự xuất hiện của vợ chồng tình cũ tại cùng một sự kiện, có thể Song Hye Kyo cố gắng tránh mặt trực diện trên thảm đỏ để không tạo ra "tình huống ba người" khó xử và không để truyền thông khai thác.

Đây có thể là một động thái có chủ đích, thể hiện sự tinh tế của Song Hye Kyo trong việc giữ khoảng cách với "cặp đôi thế kỷ" Hyun Bin - Son Ye Jin. Dù đã chia tay từ lâu, việc chạm mặt công khai vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm đối với cả 3 ngôi sao. Dù lý do là gì đi chăng nữa, sự hiện diện đầy bí ẩn của Song Hye Kyo tại Lễ trao giải Rồng Xanh năm nay đã một lần nữa chứng minh sức hút không bao giờ nguôi của cô, khiến mọi hành động dù nhỏ nhất cũng trở thành tiêu điểm của cả showbiz.

