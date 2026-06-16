Thái độ của Hari Won khi được hỏi "đang mang bầu hả?"

Kết hôn từ năm 2016, Hari Won và Trấn Thành đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ và luôn là một trong những cặp đôi được quan tâm bậc nhất showbiz Việt. Dù có cuộc sống hôn nhân viên mãn, cả hai đến nay vẫn chưa thông báo tin vui.

Mới đây, Hari Won bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi đăng tải đoạn video đời thường trên trang cá nhân. Trong clip, nữ ca sĩ diện đồ ngủ, xuất hiện với gương mặt tươi tắn và thoải mái trò chuyện với người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại đến từ một bình luận hỏi thẳng: "Chị có bầu hả?".

Không né tránh, Hari Won nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai con đầu lòng. Bà xã Trấn Thành hài hước đáp lại: "Do chị ăn thịt heo nướng quá nhiều em ơi!". Động thái mới nhất của Hari Won nhanh chóng dập tắt những đồn đoán về việc có tin vui.

Hari Won lên tiếng phủ nhận chuyện đang có tin vui trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu Hari Won vướng nghi vấn mang thai sau nhiều năm kết hôn với Trấn Thành. Mỗi khi xuất hiện với ngoại hình có chút thay đổi hoặc diện trang phục rộng, nữ ca sĩ thường bị đặt câu hỏi về chuyện con cái. Tuy nhiên, cặp đôi nhiều lần cho biết không muốn chịu áp lực từ những kỳ vọng bên ngoài và lựa chọn chia sẻ mọi chuyện theo cách phù hợp với cuộc sống cá nhân.

Hari Won từng chia sẻ: "Tin đồn có bầu cũng gần 20 lần thì phải thì Hari cũng không biết là bé mỡ này tại sao không chịu sinh ra mà cứ ở trong bụng mình hoài thì mình cũng thắc mắc. Mong là sau đợt dịch này thì mình cũng hết cái mỡ đó và không có tin đồn có bầu này nọ".

Trấn Thành cũng từng lên tiếng chia sẻ hiện tại vẫn chưa muốn có con vì cả hai đang có nhiều dự định và kế hoạch khác. "Vợ chồng em vẫn đang yêu đời, hạnh phúc nên chưa có tin vui gì nha quý vị. Nếu có thì cứ yên tâm, tụi em không giấu đâu, vợ chồng em có gì thì nói thế thôi…" - Trấn Thành cho biết.

Đây không phải lần đầu Hari Won vướng nghi vấn mang thai sau nhiều năm kết hôn với Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Mỗi khi xuất hiện với ngoại hình có chút thay đổi hoặc diện trang phục rộng, nữ ca sĩ thường bị đặt câu hỏi về chuyện con cái. Ảnh: FBNV

Trấn Thành cũng từng lên tiếng chia sẻ hiện tại vẫn chưa muốn có con vì cả hai đang có nhiều dự định và kế hoạch khác. Ảnh: FBNV

Kết hôn từ cuối năm 2016, Hari Won và Trấn Thành luôn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cả hai vẫn duy trì chia sẻ các khoảnh khắc đời thường, công việc và những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội.

Tại Talksoul, nam MC thẳng thắn: "Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa. Các bạn nghĩ là cưới vợ xong phải sinh con - định nghĩa duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải định nghĩa nó khác, lấy vợ xong hạnh phúc, nếu không có con vẫn là hạnh phúc.

Nhiều người cứ hỏi tớ là khi nào sinh con. Ủa không có vấn đề gì, đấy chỉ là tôi chưa muốn có em bé, là vì hai vợ chồng còn quá nhiều hoài bão, ước mơ để làm. Nó đơn giản như vậy thôi! Nhưng mọi người phải vẽ những câu chuyện kinh dị lên, trời ơi! Nào là sinh không được, tại sao nó không sinh,... Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa".