Sao Vbiz nghèo đến mức phải bán vé số lọt "mắt xanh" Trấn Thành - Hari Won, đổi đời trở thành nam thần điện ảnh 1.500 tỷ

Quá khứ của Tuấn Trần

Tuấn Trần tên thật là Trần Duy Tuấn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dân tại TP.HCM. Bố mẹ anh đều làm công việc tay chân để trang trải cuộc sống. Nam diễn viên từng chia sẻ tuổi thơ của mình gắn liền với căn nhà nhỏ chật hẹp, cả gia đình sinh hoạt trong không gian khiêm tốn đến mức "ngủ duỗi chân cũng khó". Ngay từ khi mới 3 tuổi, Tuấn Trần đã theo mẹ đi bán vé số vì không có người trông nom. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần và ủng hộ anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

Tuấn Trần từng nói: "Tôi rất ngại chia sẻ về những khó khăn của mình nhưng tôi luôn quý báu những gì trong tuổi thơ của mình. Tôi nhớ những sự cố gắng của mẹ để tôi có được động lực và phải cố gắng nhiều hơn nữa để chăm sóc mẹ ở tại thời điểm hiện tại. Tôi chỉ mong rằng, mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều trí tuệ để có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ và đặc biệt là có thể giúp mẹ vượt qua những tổn thương mà mẹ đã gặp phải trong quá khứ".

Sở hữu chiều cao 1m86 cùng ngoại hình sáng, Tuấn Trần bắt đầu bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu. Trong thời gian theo học tại Đại học Sài Gòn, anh liên tục tham gia các buổi casting và có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Mùa oải hương năm ấy vào năm 2014. Những đồng cát-xê đầu tiên tuy không nhiều nhưng đủ khiến nam diễn viên hạnh phúc vì có thể mang về khoe mẹ. Sau đó, Tuấn Trần kiên trì nhận từ những vai phụ, vai khách mời cho đến các tuyến nhân vật quan trọng hơn trong phim truyền hình. Song song với diễn xuất, anh vẫn duy trì công việc người mẫu, quay MV và tham gia nhiều dự án giải trí khác để kiếm thêm thu nhập.

Tuấn Trần có xuất thân nghèo khó, từng theo mẹ đi bán vé số

Năm 2016 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Tuấn Trần khi anh xuất hiện cùng Hari Won trong MV Anh cứ đi đi. Sản phẩm nhanh chóng gây sốt và thu hút hàng chục triệu lượt xem, giúp cái tên Tuấn Trần được khán giả chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, sự nổi tiếng chưa đến ngay lập tức. Sau hiệu ứng từ MV, anh vẫn chủ yếu đảm nhận các vai phụ trong nhiều dự án truyền hình. Có thời điểm, Tuấn Trần xuất hiện trong liên tiếp nhiều bộ phim nhưng vẫn chưa tìm được vai diễn thực sự bứt phá. Thậm chí, nam diễn viên từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi nhận nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Để đầu tư cho bản thân, anh từng phải cầm cố xe hơi để có tiền học thêm ngoại ngữ, kỹ năng biểu diễn và nhiều kỹ năng mềm khác.

Tuấn Trần được nhiều người biết đến khi đóng MV Anh Cứ Đi Đi của Hari Won

Bước ngoặt thực sự chỉ đến vào năm 2021 khi Tuấn Trần góp mặt trong bộ phim Bố Già của Trấn Thành. Vai diễn Quắn giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Từ đó đến nay, Tuấn Trần liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Mai, Làm Giàu Với Ma, Mang Mẹ Đi Bỏ, Báu Vật Trời Cho... và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng.

Tuấn Trần gây ấn tượng khi lọt "mắt xanh" của Trấn Thành

Nói về mối quan hệ với Trấn Thành, Tuấn Trần từng chia sẻ: "Tôi biết ơn tình cảm của khán giả đã yêu mến những nhân vật mà tôi đã thể hiện. Không chỉ anh Trấn Thành, tôi trân trọng khi được hợp tác với tất cả các đạo diễn khác. Bản thân tôi luôn tâm niệm sẽ hết mình với những vai diễn được giao, dù đó là phim của bất cứ đạo diễn nào".

Trong khi đó, trước những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ với Hari Won, nam diễn viên cũng nhiều lần lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Anh cho biết bản thân rất tôn trọng Trấn Thành và giữa họ luôn có sự tin tưởng dành cho nhau.

Tuấn Trần có giai đoạn gắn bó với Hari Won - Trấn Thành

Tuấn Trần là nam thần điện ảnh 1.500 tỷ đồng

Hiện tại, Tuấn Trần được xem là một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Việt. Theo thống kê từ các đơn vị theo dõi doanh thu, loạt bộ phim có sự góp mặt của Tuấn Trần đã mang về những con số ấn tượng như Bố Già hơn 420 tỷ đồng, Đất Rừng Phương Nam hơn 140 tỷ đồng, Mai hơn 551 tỷ đồng, Làm Giàu Với Ma hơn 128 tỷ đồng, Làm Giàu Với Ma 2 hơn 101 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ hơn 171 tỷ đồng và Báu Vật Trời Cho vượt mốc 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu các dự án điện ảnh nổi bật mà Tuấn Trần tham gia đã vượt ngưỡng 1.500 tỷ đồng, giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên có thành tích phòng vé ấn tượng nhất hiện nay.

Tuấn Trần nay trở thành nam diễn viên góp mặt trong các phim điện ảnh có doanh thu 1.500 tỷ

Tuấn Trần trở thành tay chơi đồ hiệu của Vbiz

Nam diễn viên tận hưởng cuộc sống đầy đủ, sang chảnh

Tuấn Trần sống trong căn nhà khang trang, cuộc sống nhiều khởi sắc

Cùng với sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống của Tuấn Trần cũng thay đổi đáng kể. Nam diễn viên có cuộc sống đầy đủ, thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang hàng hiệu, xe sang và những chuyến du lịch cao cấp. Tuy nhiên, anh vẫn giữ hình ảnh khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Tuấn Trần cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Thời gian qua, anh liên tục bị khán giả "đẩy thuyền" với Phương Anh Đào sau những lần hợp tác trên màn ảnh. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, có những tương tác thân thiết khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Tuy nhiên đến nay, Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò.