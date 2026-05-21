Chiều 20/5, buổi họp báo ra mắt "Super 10 - Siêu Tài Năng Nhí mùa 5" diễn ra tại TP.HCM với không khí khá đặc biệt: vắng bóng Trấn Thành nhưng đầy ắp tiếng cười. Người duy nhất hiện diện đủ cả 5 mùa của chương trình chính là Hari Won, cô gái Hàn đã trở thành "linh hồn" của show tìm kiếm tài năng nhí này kể từ ngày đầu tiên lên sóng năm 2020.

Bên cạnh Hari Won mùa này là gương mặt mới tinh, diễn viên Võ Tấn Phát. Anh từng xuất hiện với tư cách giám khảo khách mời ở mùa trước và nay chính thức ngồi ghế cố định. Trước Võ Tấn Phát, chiếc ghế này đã qua tay Trấn Thành và Đại Nghĩa, hai tên tuổi hài đủ sức kéo cả khán phòng cười không ngừng.

Việc so sánh là điều không thể tránh khỏi, và Võ Tấn Phát biết rõ điều đó. Tại họp báo, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ phải có so sánh thì mới phát triển. Khi bị so sánh, tôi có đối tượng để tham chiếu, từ đó tìm ra cách thức, năng lượng phù hợp cho riêng mình."

Khi phóng viên hỏi liệu Hari Won có "thay chồng" chi tiền hỗ trợ các bé có hoàn cảnh khó khăn như Trấn Thành từng làm trong các mùa trước hay không, cô thẳng thắn và hài hước: "Tiền lương của tôi và anh Trấn Thành một trời một vực nên tôi không thể làm như anh ấy được."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ nói lên tất cả: không né tránh, không so bì, chỉ thành thật theo cách rất riêng của Hari Won. Dù thiếu Trấn Thành, cô vẫn chứng minh mình hoàn toàn đủ sức đứng vững một mình trên ghế nóng, thậm chí còn thoải mái và tự do hơn theo cách nào đó.

Gil Lê tiếp tục giữ vai MC chính với phong cách dẫn dắt linh hoạt, gần gũi. Điểm mới đáng chú ý là phần "Phòng Siêu Nhí" mùa này được nâng cấp với MC riêng diễn viên Hữu Đằng, người sẽ theo sát hành trình cảm xúc của thí sinh và phụ huynh trước và sau mỗi phần thi. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Phương Vy Idol, Sam, Dược Sĩ Tiến, Minh Dự, Minh Triệu. Trấn Thành cũng sẽ xuất hiện ở một số tập với vai trò giám khảo khách mời tức là vẫn chưa "dứt duyên" hoàn toàn với show.

"Super 10 - Siêu Tài Năng Nhí mùa 5" gồm 15 tập, mỗi tập giới thiệu 3 gương mặt với 3 tài năng khác nhau thuộc mọi lĩnh vực, dành cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi trên khắp cả nước. Sau 10 tập đầu, 10 thí sinh ấn tượng nhất sẽ bước vào vòng bán kết.

Điểm nhấn đặc biệt mùa này là sự trở lại của các "siêu nhí" từ 4 mùa trước trong tiết mục mở màn. Nhiều em sau khi tham gia chương trình đã gặt hái thành tích đáng nể trên đấu trường quốc tế. Đây là cách chương trình tự khẳng định: những gì được ươm mầm ở đây không chỉ là khoảnh khắc sân khấu, mà là bước đệm thực sự cho hành trình dài hơn.