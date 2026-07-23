Thái độ của Angelina Jolie khi các con đồng loạt bỏ họ Brad Pitt

Theo People, sau khi Vivienne Jolie-Pitt nộp đơn xin bỏ họ của cha, Angelina Jolie không muốn tiếp tục các cuộc đối đầu liên quan đến gia đình. “Angie không can thiệp và cũng không tức giận. Cô ấy chỉ muốn mọi người được hàn gắn”, nguồn tin nói với People .

Nguồn tin chia sẻ thêm các con của Jolie và Pitt hạn chế nói về mối quan hệ với cha trước công chúng. “Nếu mọi người biết toàn bộ sự thật, chúng ta sẽ cảm thông và tôn trọng những đứa trẻ hơn. Việc các con không nói xấu hay công khai mọi chuyện cho thấy chúng sống tử tế", người bạn thân của Jolie chia sẻ thêm.

Angelina Jolie muốn gia đình được hàn gắn.

Theo hồ sơ được nộp lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles ngày 20/7, Vivienne đề nghị đổi tên từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie. Cô ghi lý do thực hiện yêu cầu là “cá nhân”. Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 2/11.

Vivienne vừa bước sang tuổi 18. Tên đệm Marcheline của cô được đặt theo bà ngoại Marcheline Bertrand, mẹ của Angelina Jolie, người qua đời năm 2007 sau thời gian điều trị ung thư.

Trước khi nộp đơn, Vivienne sử dụng tên Vivienne Jolie trong phần giới thiệu ê-kíp vở nhạc kịch Broadway The Outsiders vào năm 2024. Cô tham gia hỗ trợ mẹ sản xuất tác phẩm này.

Động thái của Vivienne tiếp tục đào sâu bất hòa giữa Brad Pitt và các con. Shiloh hoàn tất thủ tục đổi tên thành Shiloh Nouvel Jolie vào tháng 8/2024. Maddox và Zahara cũng nộp đơn đề nghị loại họ Pitt. Hai người lần lượt muốn sử dụng tên Maddox Chivan Jolie và Zahara Marley Jolie. Phiên điều trần liên quan dự kiến được tổ chức trong tháng 9.

Pax Thiên là người con còn lại không công khai bỏ họ của Brad Pitt.

Knox - người em song sinh của Vivienne - sử dụng tên “Knox Jolie” trên bằng tốt nghiệp trung học. 5/6 người con đã bỏ họ Pitt trong một số giấy tờ và tên gọi công khai.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho rằng việc các con lần lượt bỏ họ của nam diễn viên là điều đáng buồn. Nam diễn viên đau lòng vì quan hệ với các con rạn nứt. Anh vẫn hy vọng mối quan hệ với các con được hàn gắn.

Người con duy nhất không bỏ họ Brad Pitt là con trai nuôi Pax Thiên. Dù công khai bất hòa với cha, Pax vẫn thân thiết với gia đình bên nội.

Angelina Jolie và Brad Pitt có sáu người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh cùng cặp song sinh Knox và Vivienne. Hai diễn viên chia tay năm 2016 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024, sau khoảng tám năm giải quyết các vấn đề pháp lý.